日職／筒香嘉智實力還剩多少？ DeNA的高風險投資

日籍重砲筒香嘉智結束4年的旅美生涯重返日職，引起多支NPB球隊對他有興趣，其中呼聲最高的是巨人及橫濱。兩支球隊同屬中央聯盟，又是本季虎視眈眈想要從阪神虎手中搶下優勝的球隊，因此落入誰家，受到相當高度矚目。

最後筒香嘉智選擇重回母隊橫濱DeNA，重披橫濱時期的25號球衣，並簽下3年複數年合約。筒香2024年起前兩年的年薪皆為3億日圓，第三年則為變動制調整。

筒香嘉智赴美前最後在橫濱的年薪是4億日圓（2019年），最高薪則是2021年的700萬美金，約為8億4,000萬日圓。這一次相隔5年返回老東家，身價與赴美之前減少了1億日圓，不過考量到他這幾年在美國狀況不佳的風險，以及年齡上的考量，橫濱開出3億日圓並不算虧待這名球隊的前四番主砲。反倒是會不會投資失敗，還有待他本人的成績去印證。

筒香嘉智離隊這幾年，橫濱DeNA的戰績確實在初期造成了影響。筒香還在的2019年球季，橫濱還是中央聯盟第二名球隊，他離隊之後的2020-2021年橫濱排名分別是第四、第六，都掉入了B級。不過2022-2023年橫濱慢慢走出了筒香出走的影響，尤其是2023年打擊王宮崎敏郎以及2023年安打、打點雙冠王牧秀悟在陣，2022年安打王佐野惠太等個人獎打者，還有洋砲索托（Neftalí Soto）以及逐漸成長的外野手桑原將志，攻擊打線經過一番重整之後除漸成型。2022-2023年橫濱都進入A級，分居第二、第三名，去年甚至一度是奪冠呼聲最高的球隊，戰力的升級足以讓橫濱球迷逐漸忘掉筒香嘉智的存在。

加上外野手關根大氣去年嶄露頭角，出賽達到140場，去年選秀第一指名ENEOS外野手度会隆輝，外野人手不虞匱乏。比較大的差別在於原本設定的主力一壘手洋將奧斯汀（Tyler Austin）受傷，對橫濱的影響較大。奧斯汀自從2022年續約3年、合約總值8億5,000萬日圓之後，過去兩年竟然僅合計出賽60場比賽，只貢獻1支全壘打、9分打點，與2020-2021這兩年合計的48支全壘打、130分打點有非常大的差距。今年又在開幕打了10場比賽，留下0.250打擊率、1支全壘打、3分打點之後受傷，恐怕在三浦大輔監督的心中，已經是很難再有期待奧斯汀可以長期挹注戰力。對於買一個一壘的保險，並且可以支援外野的考量下，筒香嘉智的回歸將有助於厚植戰力。另外就是筒香的人氣，5度入選明星賽，加上橫濱第四棒主砲的地位至今在橫濱球迷心中有很高的地位，這一次的入團記者會可以看出人氣不減，

筒香嘉智在美國職棒的三個球季打出了18支全壘打、75分打點，不過打擊率低到.197。 美聯社資料照片

不過一切還是必須回到成績，筒香嘉智在美國5年MLB出賽182場，只有0.197打擊率、18支全壘打、75分打點。32歲的年紀，加上過去在美國發展失敗後返日的打者，大多難以再重拾過往的風光。加上日本投手的水準近年更加提高的情況下，筒香嘉智還能發揮多少戰力。他能否克服對快速球的攻擊問題，是否值得3億日圓的高薪，主導投資的橫濱球團以及筒香嘉智本人勢必都會受到高度檢視。