金塊四大戰力差距成輸贏關鍵 湖人一勝難拿但求不橫掃

湖人金塊第三戰，回到主場的紫金大軍，經過兩天休息，收穫的卻是一場比第二戰更無懸念的敗仗，對球員與球迷來說，情何以堪？但三場下來的實力差距就在那邊，兼且被看清了更多底氣，現在能做的已非考慮晉級，而是下一場能否拿下主場尊嚴一勝。究竟三場下來，能看出來的雙方差距有多現實呢？

能得分的人就是比較少

很多讀者可能會覺得這是廢話，當然是能得分的人比較少才會輸，筆者實際想表達的是：雙方三場下來能跳出來的人手，實在就是有差距。

三場下來，兩隊大致上能穩定提供一定輸出的就都各兩個；湖人方面，無疑就是雙王詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），金塊方面，約柯奇（Nikola Jokic）與波特（Michael Porter Jr.）連續三戰都無人可以限制，但基本上這部份雙方算是半斤八兩。

可在此之外，湖人只剩里夫斯（Austin Reaves）每場都能有一定貢獻，反觀金塊，穆雷（Jamal Murray）命中率雖不佳，但更多的出手數確保了他的更多得分，剩餘就看兩隊各場還能各有多少人跳出來以致勝。

於是乎第一戰下半場外線回神的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），以及本戰頻頻轟炸籃框的葛登（Aaron Gordon），分別幫助球隊愜意拿下一勝，湖人則僅有羅素（D'Angelo Russell）第二場有類似表現，卻被第四節復活的穆雷不僅抵銷，兼且絕殺。

39歲的詹姆斯很難像過往般帶著全隊突破封鎖。 美聯社

在此之外，兩邊板凳三場下來火力支援都差不多糟，湖人要怎麼贏？

其中造成績效差別最大的原因，還在現在金塊的約穆雙星，就是能比湖人的詹戴雙王，更能吸引防守；更精確點說，約柯奇不僅能吸引協防，還能到三分線或高位拉開空間，兼且還有一手妙傳與傳導視野。

在兩隊三分都不怎樣的系列賽中，相對拉不開空間的湖人，還是只能繼續拼各種外線投射，金塊卻能受惠於約柯奇吸引防守後騰出的內部空間以及妙傳，讓綠葉球員更為輕鬆+2。

雙巨頭的對決只得服老居下風，對手還能更有效地幫助角色球員得分，這就是湖人系列賽進攻端持續落入的窘境。

主力體能消耗差距

湖人方面的深刻危機，不僅僅是能信賴的得分球員更少，另邊廂攻守要務還極度倚賴某幾位蠟燭兩頭燒的球員。

戴維斯不是要負責看守約柯奇，就是要護框擦全隊屁股，還要成為全隊頭號得分手，攻打相對最有利的對手罩門：塞爾維亞人的速度。

詹姆斯同樣是陣中排名第二得負擔盯防約柯奇或護框任務的球員，還得負擔最多控球、二號得分手，而他已經39歲；雙王之外表現最穩定的里夫斯，同樣也得承受雙向重擔，其中兩場三號得分手外，他還是全隊扛下最多防守穆雷時間的球員。

正是這種攻守往往燒同一個人的情況，才讓湖人連續三場都在上半場領先後由盛轉衰，以及金塊連續三場都是下半場以逸待勞反轉局勢。

等到湖人這幾位重點主力體力下滑，丹佛軍團才亮出獠牙提高防守強度，從而靠著打出攻守轉換或Early Offense而快速逆轉；遑論第四節收關時刻，特別是戴維斯與詹姆斯，防守腳步往往都已沉重到提不太起勁，撐不住前幾節賴以續命的高強度半場防守，從而被金塊眾將趁你病要你命。

戴維斯(右)蠟燭兩頭燒。 路透社

這同樣是丹佛軍團這輪系列賽的優勢所在，偏進攻組與偏防守組分明，也就是說不會持續且集中地只燒某幾位主將體能，到了下半場相對對手的游刃有餘，湖人當然會吃虧。

防守決勝此消彼長

這也是金塊總是在下半場開快速追分模式的原因。這系列戰其實雙方半場防守都還不錯，導致雙方要突破僵局的最大關鍵，往往得靠防守成功後的轉換進攻-無論是直接快攻，或者能打到對方防守對位不及、創造局部優勢的Early Offense，誰能取得越多這種相對易於得分的進攻良機，就能掌握風向。

這也是為何上半場湖人總能領先的原因：體能仍充沛，命中率較高減少被對手轉換的頻率，同時間防守強度更高，容易創造轉換機會。

但這卻也是往往第三節開始提高防守強度的金塊，總能實現逆轉的本錢，趁對手體力下滑，自己卻提升防守or出招變陣，屢屢製造失誤或對方不進，從而打出轉換，這就是金塊總能實現逆轉的底蘊。

波特這一進攻點湖人始終難以防堵。 美聯社

而這防守端顯而易見的消長傾向，說起來也是受前兩點的綜合影響：金塊更能保持主力群下半場的體能，以及關鍵時刻金塊雙巨頭更難被守住，對手進攻把握度更高，轉換機會自然就少了；我們還要提「本來金塊的防守就比較好」嗎？

場上應變太生硬

進攻點比人家少，核心主力體能消耗的比人快，加上因此導致的下半場防守總不如人、頻頻被爽打轉換，湖人還想贏，只能靠場上鬥智勝出，偏偏這一塊還是輸。

我們討論的前提是：在雙方陣容戰力原本就有落差情況下，場上應變本就不意味著肯定會成功；問題是若果不成功，就該趕快應變，湖人卻總有在某種策略賭上一切的傾向，就算球賽內容早早就證明成效不彰，調整速度仍緩慢如牛。

以第二場而言，就是下半場開始主打詹姆斯持球進攻，即便第三節葛登換防戴維斯後，早已證明這套打不動對手，湖人依舊一路打到底；但從本戰湖人果然加入更多詹姆斯與戴維斯低位接球背框的戰術，有效減輕金塊快速內縮輪轉效果，就可知尤其在詹姆斯早有類似經驗情況下，湖人斷不該彷彿只打算一套拼到底。

同樣的狀況也發生在第三戰。湖人從前兩戰得到的啟示，居然是把勝負全部賭在「守住約柯奇」？所以戴維斯比起第二戰，更長時間地主防約柯奇，隨之而來的改變是保留詹姆斯在籃下，作為護框最後防線，甚至所有防守者的協防眼光，都只有約柯奇。

葛登屢屢偷襲禁區如入無人之境。 美聯社

可第二戰金塊明明就已驗證過約柯奇上三分線或高位，把戴維斯拉出來解放其他人進攻的可行性，此戰更進一步出招主打葛登空切偷襲開後門，且比賽早早驗證，讓現在的詹姆斯主扛補位護框，就是會一直漏人，皇帝早沒有那樣的體能鎮守最後一道防線，且輪轉協防的其他球員，也都沒在看管對手空切。

我沒想到的是，湖人居然就放著後門的洞幾乎整場都不補，球員們也繼續義無反顧的無視葛登，最終讓他雙創生涯季後賽得分與籃板新高，還輕鬆地表示「我就只是埋伏在底線，撿撿垃圾而已」，這簡直是另一種對湖人更大的羞辱。

筆者無意爭執到底是不是全部都是總教練責任，畢竟球員也是持續以明顯缺失的防守方式，執行著擺明漏很大的防守策略。或許面對一般對手，只求場與場之間的檢討變招即可，但當湖人面對的是跨季11連敗的金塊時，想贏球，這樣的團隊應變速度，絕對是不足-轉眼間就瀕臨淘汰了，再沒有調整空間了，不是嗎？

希望之光在哪

以湖人囿於這四大面向的落後，造成跟金塊的巨大差距觀之，紫金豪門剩下的目標但求不遭橫掃，除非傷兵因素浮現，著實毫無逆轉晉級的可能性。

羅素(右)的低迷影響湖人甚鉅。 路透通訊社

但一勝的機會，也藏在這四大面向當中：雙方板凳這系列差不多慘烈，可第三戰丁威迪於進攻端的漸入佳境，絕對是湖人本戰少數亮點；板凳輸出是湖人在陣容方面最後勝過對手的機會，能不能有更多人能跳出來，當然也包括防守被約柯奇成功拆解後，系列戰令人失望的八村壘，無疑會是紫金軍團僅存的希望之光。

如果板凳火力得以釋放，自然能幫主將群分擔體力消耗，從而盡可能維持全場防守高強度，減少再被對手攻守轉換當提款機的機會。最後，如果攻守兩端的策略，能再因時制宜一些，不是場場都像在某種策略賭徒般的殭屍化。

且看湖人首輪第四戰，能否給球迷們欣慰的這至少一勝了。