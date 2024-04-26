英雄哥化身士官長傳人 綠衫軍得防範下剋上歷史重演

東區季後賽首輪，缺少了隊魂巴特勒(Jimmy Butler)的邁阿密熱火在一片不看好中，團隊硬是用破隊史紀錄的23記三分彈射下波士頓塞爾蒂克，在客場扳平戰局。塞爾蒂克貴為聯盟例行賽龍頭，主場勝率高達90%，賽季交手熱火三次不曾輸過，平均勝分達15分，但在季後賽卻被熱火將士用命奪下的這一勝給震懾了。

我們都知道擁有士官長巴特勒的熱火在季後賽和例行賽是完全不同檔次的球隊。但令人出乎意料的是，24歲的射手赫洛(Tyler Herro)在接獲鎮隊之寶海斯倫(Udonis Haslem)，與巴特勒相繼的心理建設與鼓勵下，能發揮得如此出色。很明顯地赫洛在教練團授權與老大哥的喊話後，處理球顯得相當果決，該投該傳，絲毫不拖泥帶水。熱火沒有正統控球壓陣的體系中，赫洛稱職扮演控球兼得分箭頭角色，由他這點啟動，吸引防守緊縮同時向外分球給隊友的打法非常成功。

熱火過去常有「遇強則更強」的奇蹟式演出，且大多是由士官長巴特勒(左)主導。但這次他在附加賽時受傷，季後賽恐怕都只能在板凳席觀戰，不過他的精神鼓舞竟然同樣能讓隊友有超水準的表現。 法新社

赫洛無論是經由掩護後的無球跑位接應出手，或是由他發動的擋拆攻擊，他一次次的進攻與組織打出身價。赫洛全場繳出24分5籃板14助攻，助攻數創下生涯新高。在他的穿針引線下，熱火開賽起便多點開花，赫洛(Tyler Herro)、馬丁(Caleb Martin)、羅賓森(Duncan Robinson)等人輪番三分建樹，內線阿德巴約(Bam Adebayo)依然有著高效率護框，能強打油漆區與跑快攻的高機動性。但即便團隊已展現高水準的投籃命中率，上半場還是得和強大的綠衫軍僵持拉鋸，甚至以落後姿態進入下半場。

決勝轉捩點在於，渴望勝利企圖強烈的熱火在第三四節持續的加壓防守，造成綠衫軍第三節的小當機，布朗(Jaylen Brown)、泰托姆(Jayson Tatum)與隊友間的溝通連線也出現問題，單節便將領先優勢給吐了出來。熱火以團隊防守轉換帶動進攻的快節奏，持續貫徹上半場打法，終於讓他們嚐到成功滋味。全隊三分球命中率達53.5%，本場62.5%的分數進帳來自於三分線外得手，成為決勝關鍵。

赫洛在G2的演出讓人感到不可思議，馬丁和阿德巴約也跟著大展身手！ 影片來源：熱火 YouTube 官方頻道

塞爾蒂克雙探花雖表現還算正常，布朗(Jaylen Brown)、泰托姆(Jayson Tatum)包辦全場最多的33與28分。但擁有絕對身高優勢的波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)這場在下三路不斷被防守干擾，全場僅9投1中，斬獲6分。表現和系列賽首戰以53%命中率攻下18分的狀態大相逕庭。如果守不住雙J就放給他們玩，阻斷他們串聯球隊攻勢，將綠衫軍的進攻流於兩人的單打，或許可做為接下來熱火作戰策略的方向之一。

塞爾蒂克中鋒波爾辛吉斯(左)在被刻意看管下，攻守兩端的表現都嚴重失常，球員+/-值是非常離譜的-32，成為球隊輸球的頭號戰犯。 美聯社

再談談本場致勝功臣的赫洛，也許過去幾年他的名字從未消失在熱火可能的交易名單中，但球隊始終需要他。作為本場的球隊領導者，赫洛帶領團隊取得這重要的一勝，象徵的不僅是攻破波士頓的魔鬼主場而已，更扭轉在沒有巴特勒坐鎮的逆境中，第一戰又慘輸20分的低氣壓。赫洛精湛的表現彷彿回到他以未滿20歲的年紀在2020年東區決賽第四場狂砍37分，幫助球隊擊敗綠衫軍一樣的令人感到瘋狂。帶著平手局面重返南灘開啟下一戰，心境上將完全不同。赫洛賽後接受訪問也充滿信心的表示，這系列賽還沒結束，一切都還有可能。

熱火連續兩年從附加賽打起，去年爆冷打敗塞爾蒂克拿下東區王座，揮軍總冠軍戰的畫面，彷彿在這熱火的這一勝後再次清晰了起來。當然，熱火不可能每場球的外線都這麼神，但越不起眼的熱火就越是在季後賽不被看好的逆境中發揮出草木皆兵的團隊籃球，季後賽的精神武裝決定了一切。

歷史數據顯示吃了多次季後賽大虧的塞爾蒂克，肯定比我們更清楚。下一戰綠衫軍勢必得有所回應，否則整個系列賽風向將完全反轉。