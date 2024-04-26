太陽二連敗又內鬨不斷 想從惡狼口中逃生幾乎不可能了

灰狼vs.太陽系列賽，西區第三種子灰狼主場二連勝，七戰四勝系列賽2：0領先第六種子太陽。太陽例行賽3勝灰狼，靠進攻和球星就打趴灰狼。沒想到季後賽灰狼打出更完美防守，G1只讓太陽攻下95分，G2太陽只能攻下93分，太陽連續兩場被灰狼打趴。

「能夠在季後賽修理例行賽打爆我們的對手，感覺真爽」，灰狼中鋒唐斯一句話完全解讀這個系列賽情勢，天賦滿滿的太陽，在例行賽還能靠球星、戰打、天賦贏球，但季後賽是防守至上、團隊更重於天賦的比賽，沒有團隊+凝聚力，少了防守+執行力，太陽正在季後賽露出馬腳。

太陽系列賽連續兩場慘敗，輸球已經很糟，但太陽還有更糟的事，太陽後衛比爾跟太陽教練佛蓋爾在G2比賽中爭吵，這條失和戰線甚至延燒到休息室，兩人針鋒相對唇槍舌劍，只差沒有打起來，太陽老大杜蘭特還得出面打圓滿。

灰狼在G2持續打出優質的團隊合作，輕鬆擺平太陽。 影片來源：灰狼 YouTube官方頻道

內鬨、失和、凝聚力崩潰，教練和球星之間失去信任，接下來G3、G4回到太陽主場，太陽想要透過調整，打出最大團隊戰力扳平局勢，難度很高。除了天賦、球星，太陽還需要什麼元素，才能力挽狂瀾？

TNT電視球評巴克利發表他的看法：「太陽需要一個能組織的控球，同時需要一個長人」。巴克利曾效力太陽，帶領太陽打進1993年NBA總冠軍賽，可惜2：4不敵公牛。

太陽已經有先發中鋒諾基奇，還有替補中鋒尤班克斯，兩人表現都很稱職，身材、規格、能力都能應付季後賽，並且對抗灰狼內線「雙塔」戈貝爾、唐斯。

太陽確實整季都沒有一個「正牌控球」，可以負責組織、控制比賽節奏、創造場上空間，並做為場上指揮官和節奏帶動者。例行賽太陽教練佛蓋爾讓比爾、杜蘭特、布克輪流代打控球，做為攻勢發起點，但季後賽面對灰狼的防守、對位和幾乎沒有漏洞全面換防，太陽這套沒有正牌主控和組織者的陣容，套路、戰術、執行力完全被灰狼活活掐死。連續兩場比賽得分只有95、93，太陽現在的問題和困境，已經不單純是缺一個正牌主控或年紀太老。

太陽陣中一堆飆分高手，但卻缺乏一個正牌控衛，在例行賽時可以靠各球星輪流發動攻勢來飆分贏球，但到了季後賽這個漏洞就成了致命傷。 美聯社

灰狼做為聯盟防守效率第一球隊，灰狼團隊和表現非常像「金塊」，核心球星穩定，擁有相當主宰力，但更重要的是4-5名角色球員完美融入團隊。灰狼三星是後衛愛德華和中鋒「雙塔」唐斯、戈貝爾，三人都願意投入防守。

灰狼主控康利，穩健、經驗老到，外線也不含糊。前鋒丹尼爾斯是NBA防守第一隊成員，身高206公分，臂展、運動能力、一對一、協防意識都是頂規。替補後衛華克，防守一流，經常有神來之筆，替補中鋒瑞德剛當選NBA最佳第六人，替補控球莫里斯做為角色球員，他的定位和作用讓球隊、隊友都很放心。

面對灰狼防守聯盟第一，團隊組織嚴謹，核心球星表現穩定，攻防統治力都很驚人，太陽在灰狼幾近完美防守、對位下，例行賽靠天賦、球星、單打的進攻，季後賽根本行不通。

在灰狼銅牆鐵壁般地防守之下，太陽得分後衛布克(1號)在G2僅攻下20分，這已是全隊最高，而且他還出現6次失誤。 美聯社

灰狼表現超乎預期，團隊合作無懈可擊，太陽儘管天賦、球星滿滿，但陣容殘缺，打法單調，將帥失和，調整空間非常有限，翻盤只剩奇蹟。

佛蓋爾2020年曾帶領湖人奪冠，現在卻陷入無止境困境，球星不爽，球員不開心，團隊進攻打法單調，佛蓋爾失去球員信心，當太陽球星無法靠自己能力取勝，教練也束手無策，太陽季後賽前途岌岌可危。太陽三巨頭還有沒有下一季，佛蓋爾教練生涯都面臨考驗。