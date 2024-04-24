中職／陳柏豪彌補牛棚戰力 桃猿被挖牆腳反成贏家

中華職棒新的球季進行逾三週，各隊的陣容調整及補強已可以逐漸開始驗收成果，包含大肆補強的台鋼會打出怎樣的成績、大換血的樂天如何應戰、自由球員改披戰袍後的表現等，都讓今年球季更有話題性。另外，史上第四位行使自由球員資格成功轉隊的陳俊秀，也是受矚目的焦點。

原是樂天主力重砲的陳俊秀，去年底震撼宣布轉投中信兄弟，成為繼林智勝後第二位改披黃衫的桃猿四棒打者。而且這次補償方案選擇「人+錢」，中信除了要被挑走一位球員外，還要給付高達657萬的轉隊費，比大師兄全額的645萬還高，創下中職史上最貴轉隊費的紀錄。

中信兄弟願意付出如此高昂的代價，主要是他們的強攻打線在去年嚴重熄火，得分效率降低許多，想藉由生涯得點圈打擊率超過0.320的陳俊秀來改善。不過他近年調整較慢，去年6月才開轟、7月打擊率才突破2成，今年目前也還沒展現他的價值，反倒是交易案的配菜陳柏豪，已繳出令人驚艷的表現。

陳俊秀近年開始退化，且調整速度較慢，因此目前貢獻度有限，還未能展現他歷史最貴轉隊補償代價球員的價值。 聯合報系資料照片

陳柏豪是2017年季中選秀會中信兄弟隊第三指名，曾是U18世界盃及亞運國手，在當時頗受看好，然而進步職棒後雖偶有佳作，但生涯初期不夠穩定，近年又定位不明，使他未能獲得更多機會。然而，樂天牛棚「全猿逃走」後，後援急需戰力補強，投手教練川岸強建議球隊可網羅陳柏豪，促成這次轉隊。

來到重建中的桃猿牛棚，陳柏豪靠著超過150Km球速及尾勁，加上很敢向打者硬拚，因此快速成為後援大將。目前樂天17場比賽中，他就出賽高達10場，為全隊最多的投手，10局投球僅被擊出4支安打，沒讓對方越雷池一步，目前球隊所有勝場都與他有關。相較於陳俊秀在兄弟還未發揮，陳柏豪對樂天貢獻度更高，加上還有補償費，以目前表現來看，桃猿將有機會成為最後贏家。

中職歷史上行使自由球員資格成功轉隊的球員共有4位，包含2015年林智勝及鄭達鴻分別從Lamigo及義大轉戰中信、2020年賴鴻誠從富邦投奔樂天、去年陳俊秀從樂天跳槽中信。四次中與桃猿有關就有三次，其中林智勝成為歷史上第一位轉隊球員，因為當時規定尚不健全，Lamigo只獲得645萬補償費。不過他們已從選秀補入陳俊秀及林承飛，被挖角反而解決人手過剩問題，事後來看反而是一場雙贏的局面。

後桃猿王朝時期，牛棚不再是銅牆鐵壁，而且左投嚴重缺貨，當時亟欲重振雄風的樂天球團決定出手網羅賴鴻誠。他改披紅衫後，3年出賽134場，拿下50次中繼成功，是非常勞苦功高的後援投手。樂天僅需要給富邦補償費234萬，比花大錢簽新人還便宜，他們被挑走的補償球員楊瑞承，改披藍衫後在一軍只獲得210個打席，擊出43支安打，幾乎沒有太多貢獻。悍將賠了夫人又折兵，桃猿依舊是贏家。

行家一出手便知有沒有，樂天桃猿正式成軍後唯一網羅的賴鴻誠，貢獻度非常高，而且代價不高，是非常划算的一筆交易。 聯合報系資料照片

雖然中職行使自由球員資格成功轉隊案例並不多，但只要球隊做好準備，就不用怕被人挖牆角，而且也不用刻意簽大咖，要簽就要找到對的人。無論Lamigo還是樂天，他們總是頗具慧眼，在選秀會有亮眼表現，在自由市場更是無論當買家還是賣家，最終都是贏家。這次他們找來陳柏豪，目前已扛下終結者重任，更是再度逆轉局勢，展現一手漂亮地操作。