卡特入選名人堂 暴龍隊史上最偉大的球星

退役的NBA名將卡特（Vince Carter）證實入選籃球名人堂，8月17日將出席頒獎儀式。對我來說他的入選是實至名歸。過去20年來，他不但貢獻諸多經典的時刻，其魅力也影響後世，這一篇我們談談這當代名將對加拿大多倫多的意義。

卡特的灌籃是許多球迷腦海迴盪畫面，其實他重要時刻接管比賽能耐，也是一大特色，尤其談及他的綽號加拿大航空（Air Canada），應該是第一個被球迷記住的名字，昔日談及多倫多、暴龍隊和加拿大，均與卡特緊密連在一起，即便他漫長的生涯持續20多年，足跡遍佈紐澤西、鳳凰城、亞特蘭大、曼菲斯等八支球隊。

曾與喬丹（Michael Jordan）、尤因（Patrick Ewing）同期的退役球員歐克利（Charles Oakley）見證卡特成長，最初以隊友身份效力於暴龍隊時，就感受到眼前菜鳥不太一樣，他說：「跟卡特相比，我會說自己只是餐桌上的盤子，他才是一道主菜。」NBA巨星柯瑞（Stephen Curry），幼年時因父親老柯瑞（Dell Curry）與卡特同隊，得以近距離見證精彩時刻，他對前輩讚不絕口：「我親眼見證這一切，我小時候曾住過多倫多，有卡特的比賽一定會看，當年電視上都是重播片段。他改變了加拿大籃球，也改變NBA，橫空出世的全能型球員，每晚都能給球迷不同驚喜。」直到今天，多倫多當地媒體與民眾，仍把卡特當自己人，只要一提到這名字就開啟話匣子，楓葉體育與娛樂公司主席暨暴龍隊老闆塔南鮑姆（Larry Tanenbaum）說：「卡特打下了我們（加拿大）籃球文化的基礎，我很感激有這樣一個人改變籃壇。」

卡特(右)對NBA的發展影響極大，巨星柯瑞(左)坦承他是看著卡特的比賽長大，且聯盟多數加拿大籍球員都曾是卡特粉絲。 美聯社資料照片

卡特於1999年2月5日NBA首度登場，當時還是22歲大學生。剛踏進暴龍隊的訓練中心，眼前隊友包括歐克利、威利斯（Kevin Willis）、威廉斯（Alvin Williams）、克里斯蒂（Doug Christie）和布朗（Dee Brown）、博格斯（Muggsy Bogues），以及還沒退休的老柯瑞。幾位前輩並不客氣，場內場外均監督並批評卡特的言行，威廉斯說：「這對他很重要，幫助日後卡特在聯盟如何應對進退，並且保持學習態度。」即使眾人心知肚明，這個孩子並不簡單。歐克利說：「暴龍隊是老將隊伍，內部練習我們就看到卡特的才華，很有運動天賦，你可以看到他毫無畏懼，可在任何比賽碾壓對手。」威廉斯解釋：「我們不讓他偷懶，當年他被老卡特（Butch Carter，暴龍隊教練）磨練，跟另一名菜鳥麥葛雷迪（Tracy McGrady）都被修理得很慘。」

也因為一群老將和教練的引領，讓卡特從稚嫩新人成長為獨當一面的大將，直到生涯晚期扮演起心靈導師，扶持新人成長，NBA打滾22年入選8屆全明星、兩次全NBA陣容，一共拿下2萬5728分及一枚奧運金牌，還有20多年後仍不斷重播的扣籃畫面，這些都讓他取得進入名人堂的門票。當然，包括柯瑞在內的孩子，長大後仍將卡特奉為偶像，夢想自己在NBA舞台活躍。現在暴龍隊效力的歐林尼克（Kelly Olynyk）坦承，小時候房間有一張卡特海報，還收藏了一件15號球衣，視他為努力打球的動力，他說：「卡特帶來如此多的能量，不僅是一座城市，還包括整個國家。每個晚上，我都要看他的比賽轉播。」

早期卡特(右)以過人爆發力著稱，到中後段生涯逐漸轉型為外線射手，並且成為更衣室內的精神領袖引導後進。 陳光立／攝影

巴瑞特（RJ Barrett）表示：「我們都知道卡特是誰！對籃球產生重大影響，現在NBA加拿大籍球員都看他長大的。」柯瑞分析卡特：「他是那種像艾倫（Ray Allen）的球員，有驚人的體能和彈跳力，到生涯晚期又成為一名三分射手。即使是38歲，仍然可在NBA球場活躍，卡特改變籃球，證明自己有多麼優秀。」顯然地，暴龍隊有計畫表揚這位即將入主名人堂的球星，塔南鮑姆指出：「暴龍隊將在明年滿30周年，屆時會有一系列慶祝活動，不排除將卡特15號球衣退役，或者豎立一尊雕像。我對他的職業生涯感到驕傲，無疑地他是暴龍隊第一位超級巨星。」