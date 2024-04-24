快訊

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

陪跑前先開房間…「黑色閃電」蔣介文傳偷吃 元配喊有證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／野球環島趣！陳禹勳、江國豪雲林美食回憶

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
富邦悍將投手江國豪，對雲林美食有著美好回憶。聯合報系資料照
富邦悍將投手江國豪，對雲林美食有著美好回憶。聯合報系資料照

【撰文・鍾亞芳】

古坑咖啡、斗六文旦、西螺醬油、北港花生，雲林依山傍海蘊育豐富資源，各式美食與純樸鄉間景色成為雲林特色，對於曾在此生活過的選手來說，哪些美食最令人懷念？跟著他們的回憶一起探索雲林。

「麥寮麥當勞」首屈一指 難忘風飛沙練球

雲林縣麥寮鄉鄰近六輕工業區，過去以農業最大宗，盛產大麥及小麥，因而有「麥寮」之稱，富邦悍將投手江國豪雖非雲林人，青棒時光在麥寮度過，年少回憶在此留下足跡。

當時必須住校，宿舍附近沒有太多商家，腳程約10分鐘的民雄肉包是最愛店家，「附近有一間超商，旁邊就是民雄肉包，算是『麥寮麥當勞』，除了有肉包，也有炸雞、鍋燒意麵、飲料、薯條，算是複合式餐廳，炸雞不錯吃，每次去都會吃。」通常收假回宿舍，江國豪都會先到「麥當勞」買炸雞，作為假期「HAPPY ENDING」。這間民雄肉包不只是麥寮學生最愛，在較為偏僻麥寮地區已是名聲響噹噹地標程度，不少遊客更會特地到此打卡、大快朵頤，直到現在仍是麥寮地區美食擔當。

除了「麥寮麥當勞」，每周四營業的鎮南宮夜市，在純樸鄉鎮亦是周間大事，當時麥寮教練因此將周四晚上定為放風日，練完球、吃完飯會有放風時間，不過相較民雄肉包，從宿舍到夜市必須走上20至30分鐘，對於沒有交通工具的學生來說不太方便，「除非放風時間很長，不然都去民雄肉包，有時也會幾個人一起搭計程車，坐過去大概100元，不過也不常這樣，夜市真的太遠，不然就是請學弟幫忙買一些吃的回來，還是比較常去民雄肉包。」

麥寮青棒當時僅一處室外場地能夠訓練，最深刻回憶非冬季東北季風莫屬，練球時包包放在球場旁，結束練習後必定覆蓋一層沙土，就連身上、頭髮裡都是，「風一吹來就要閃沙子，很難練球，不過沒辦法，那段時間剛好有聯賽，而且練球都在下課後，冬天很快就天黑了，即使有風飛沙還是要把握練球時間。」

除了冬天風飛沙，當時周遭不少養豬戶，濃烈特殊氣味也是江國豪的麥寮回憶，「旁邊很多養豬的，在學校上課都能聞到味道，其實聞一聞就習慣了，冬天有東北季風味道比較重，暑假會有外地球隊來打拱範宮盃，他們應該也都有聞到味道，不過那時是夏天，其實味道沒這麼重。」畢業多年，但只要回高雄時母校有在高雄比賽，江國豪一定抽空到場關心賽況，知道麥寮近年成績愈來愈好，期待未來更多學弟挑戰職棒，將母校發揚光大。

斗六必吃豬腳飯 兒時最愛劍湖山

味全龍隊陳禹勳，到雲林必吃豬腳飯。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳禹勳，到雲林必吃豬腳飯。圖／味全龍隊提供

出生戶口登記在雲林，原本應該要在雲林長大，不料阿嬤僅照顧一天就打電話向爸爸求救，此後回到北部生活，逢年過節返鄉與親友團聚，雲林之於陳禹勳仍相當親切，充滿故鄉甜蜜。

全文未完，更多內容陳禹勳「斗六必吃豬腳飯 兒時最愛劍湖山」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第505期)

台東 澎湖 處女座

相關新聞

中職／陳柏豪彌補牛棚戰力 桃猿被挖牆腳反成贏家

中華職棒新的球季進行逾三週，各隊的陣容調整及補強已可以逐漸開始驗收成果，包含大肆補強的台鋼會打出怎樣的成績、大換血的樂天如何應戰、自由球員改披戰袍後的表現等，都讓今年球季更有話題性。另外，史上第四位行

開季一個月竟3度遭橫掃 好手如雲的太空人怎麼了？

要說近年最強勢的大聯盟球隊，那麼非休士頓太空人莫屬，過去7年6度稱霸美聯西區、連續7年「保底」進入美聯冠軍賽，期間二度奪冠___；在暗號門事件爆出後，更是成為聯盟的頭號公敵_。然而在2024賽季，這支

12強／台日同組再交鋒 投手陣容大換血後更強更年輕了

本屆世界棒球12強賽分組出爐，台灣確定和2019年的上屆一樣，首輪賽事與日本隊分到同組。時隔5年，雙方預期的主力陣容都有所變動，特別是在投手陣容的部分，應該會展現出和上屆賽事截然不同的風貌。 2

中職／野球環島趣！陳禹勳、江國豪雲林美食回憶

【撰文・鍾亞芳】 古坑咖啡、斗六文旦、西螺醬油、北港花生，雲林依山傍海蘊育豐富資源，各式美食與純樸鄉間景色成為雲林特色，對於曾在此生活過的選手來說，哪些美食最令人懷念？跟著他們的回憶一起探索雲林。

日職／村神全壘打回來了也無效 養樂多還在等春燕到

除了球隊戰績之外，個人紀錄及獎項也是職棒運動中重要的一部分，尤其是在美日韓這幾個球隊較多的聯盟，個人獎項的競爭更是激烈，要在單項連霸並不簡單，過去幾年洋聯在投手方面的獎項幾乎都是由山本由伸囊括，今年他

詹皇+戴維斯拉滿檔還是被修理 湖人要如何打敗金塊？

湖人vs.金塊系列賽G1，湖人第三節攻防失序18：32崩盤，金塊114：103輕取湖人，拿下開門紅。看起來湖人依舊不是金塊對手，金塊依然全面壓制詹姆斯。 這場球金塊展現更完美戰術執行力和團隊默

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。