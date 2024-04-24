中職／野球環島趣！陳禹勳、江國豪雲林美食回憶

【撰文・鍾亞芳】

古坑咖啡、斗六文旦、西螺醬油、北港花生，雲林依山傍海蘊育豐富資源，各式美食與純樸鄉間景色成為雲林特色，對於曾在此生活過的選手來說，哪些美食最令人懷念？跟著他們的回憶一起探索雲林。

「麥寮麥當勞」首屈一指 難忘風飛沙練球

雲林縣麥寮鄉鄰近六輕工業區，過去以農業最大宗，盛產大麥及小麥，因而有「麥寮」之稱，富邦悍將投手江國豪雖非雲林人，青棒時光在麥寮度過，年少回憶在此留下足跡。

當時必須住校，宿舍附近沒有太多商家，腳程約10分鐘的民雄肉包是最愛店家，「附近有一間超商，旁邊就是民雄肉包，算是『麥寮麥當勞』，除了有肉包，也有炸雞、鍋燒意麵、飲料、薯條，算是複合式餐廳，炸雞不錯吃，每次去都會吃。」通常收假回宿舍，江國豪都會先到「麥當勞」買炸雞，作為假期「HAPPY ENDING」。這間民雄肉包不只是麥寮學生最愛，在較為偏僻麥寮地區已是名聲響噹噹地標程度，不少遊客更會特地到此打卡、大快朵頤，直到現在仍是麥寮地區美食擔當。

除了「麥寮麥當勞」，每周四營業的鎮南宮夜市，在純樸鄉鎮亦是周間大事，當時麥寮教練因此將周四晚上定為放風日，練完球、吃完飯會有放風時間，不過相較民雄肉包，從宿舍到夜市必須走上20至30分鐘，對於沒有交通工具的學生來說不太方便，「除非放風時間很長，不然都去民雄肉包，有時也會幾個人一起搭計程車，坐過去大概100元，不過也不常這樣，夜市真的太遠，不然就是請學弟幫忙買一些吃的回來，還是比較常去民雄肉包。」

麥寮青棒當時僅一處室外場地能夠訓練，最深刻回憶非冬季東北季風莫屬，練球時包包放在球場旁，結束練習後必定覆蓋一層沙土，就連身上、頭髮裡都是，「風一吹來就要閃沙子，很難練球，不過沒辦法，那段時間剛好有聯賽，而且練球都在下課後，冬天很快就天黑了，即使有風飛沙還是要把握練球時間。」

除了冬天風飛沙，當時周遭不少養豬戶，濃烈特殊氣味也是江國豪的麥寮回憶，「旁邊很多養豬的，在學校上課都能聞到味道，其實聞一聞就習慣了，冬天有東北季風味道比較重，暑假會有外地球隊來打拱範宮盃，他們應該也都有聞到味道，不過那時是夏天，其實味道沒這麼重。」畢業多年，但只要回高雄時母校有在高雄比賽，江國豪一定抽空到場關心賽況，知道麥寮近年成績愈來愈好，期待未來更多學弟挑戰職棒，將母校發揚光大。

斗六必吃豬腳飯 兒時最愛劍湖山

味全龍隊陳禹勳，到雲林必吃豬腳飯。圖／味全龍隊提供

出生戶口登記在雲林，原本應該要在雲林長大，不料阿嬤僅照顧一天就打電話向爸爸求救，此後回到北部生活，逢年過節返鄉與親友團聚，雲林之於陳禹勳仍相當親切，充滿故鄉甜蜜。

全文未完，更多內容陳禹勳「斗六必吃豬腳飯 兒時最愛劍湖山」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第505期)