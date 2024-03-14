快訊

金廈爭議至今未了 陸船翻覆案沒蒐證影帶…管碧玲道歉

遊覽車事故創新高 駕駛半年3次嚴重違規擬召回訓練

塞揚獎投手史奈爾竟沒人要 箇中蹊蹺看明白

聯合新聞網／ 林煒珽
美國職棒新球季即將開打，但去年的國聯塞揚獎得主史奈爾至今竟然還是乏人問津，讓人不禁懷疑到底出了什麼問題？ 美聯社資料照片
美國職棒新球季即將開打，但去年的國聯塞揚獎得主史奈爾至今竟然還是乏人問津，讓人不禁懷疑到底出了什麼問題？ 美聯社資料照片

離大聯盟首爾開幕戰只剩一個禮拜了，去年國聯塞揚獎得主史奈爾卻還賦閒在家。根據『今日美國』的南丁格爾（Bob Nightengale）報導，之前只有洋基隊對史奈爾表示過興趣，曾提出五年一億五千萬美金的報價。但目前洋基隊已經撤回報價，即使現在面臨柯爾接受MRI檢查的傷兵風險，還是對史奈爾不再有興趣。

當時史奈爾和經紀人波拉斯（Scott Boras）目標是長年數大合約，但在苦等不到買主後，據報目前史奈爾已經傾向接受短期合約，就像Boras 5中貝林傑、查普曼等人簽的枕頭合約一樣。以往波拉斯都以耐心著稱，他手下的大牌球星往往能等到最後一刻獲得大約，像是薛則（2015年，一月21號）、菲爾德（2012年，一月24號）或哈波（2019年，2月28號），但很少像史奈爾（以及蒙哥馬利）這樣等到三月還沒找到下家的案例。

有外界批評這次波拉斯操作過頭，有些球隊財務狀況受到有線電視轉播合約和串流平台整併風波的影響，就算有心，也無力出價。更多的猜測是在史奈爾本人的投球內容，還是令某些制服組有疑慮。在史奈爾2018和2023兩屆塞揚獎中間的四季，他投球局數沒有超過128.2局過，有兩年自責分率破4，雖然去年拿到塞揚，但還是讓人不敢押寶。

史奈爾經紀人就是有名的「吸血鬼」波拉斯，過去許多球隊與他談的合約，事後來看都有被他當成盤子來宰的不愉快經驗，這也讓不少球團高層對他端出的牛肉敬而遠之。 美聯社資料照片
史奈爾經紀人就是有名的「吸血鬼」波拉斯，過去許多球隊與他談的合約，事後來看都有被他當成盤子來宰的不愉快經驗，這也讓不少球團高層對他端出的牛肉敬而遠之。 美聯社資料照片

就如我去年預測塞揚獎得主的論述，史奈爾是個新品種的塞揚，這位老兄是聯盟的自責分率王兼保送王，這成就前無古人，可能也後無來者。這表格可以讓大家看看他有多獨特。

史奈爾2023年各項成績投手排名 林煒珽／製表
史奈爾2023年各項成績投手排名 林煒珽／製表

史奈爾其實是現代棒球思維下的產物，現在的先發投手只要負責18到22位打者，然後就把球交給火球牛棚群們。從2017年起，合格投手（qualified pitcher，意指投球局數達標，成績可列入排名者。以一個球季來說，投球局數要高於球隊比賽場次。）大幅減少，該年合格投手的人數驟減22%（從16年的74人降至17年的58人），原因在於操壞的手臂太多了，投手的球速越來越快，而且投手在業餘時期的投球量比起前幾個世代暴增。根據美國運動醫學機構在2016年提出的一篇報告中說：『骨外科醫師在動TJ手術時，幾乎都會發現因過度連續使用而磨損的韌帶。在之前的世代中，大聯盟投手在養成階段，一年只有數個月要在比賽中投球。但現在成人組的聯盟和球隊幾乎整年都有比賽，研究顯示投手比賽過多和手臂受傷高度相關。』

從1998年至2016年間，先發投手每場先發的用球量出奇地穩定，都落在93球到97球間，每年略有變化。但從2017年跌至92球後，一路往下降，到去年降至只剩85球。十年間，先發投手的使用說明書產生了巨大的變化。

林煒珽／製表
林煒珽／製表

史奈爾以現代棒球的標準，已經算是工作馬了，每次先發可已撐5.6局，用99球，都優於大聯盟平均值，但創造出這種現代版ace的棒球界制服組，反因為史奈爾的特性而不簽他，也真是件奇怪的事。

支持生命主播 一起來聊運彩

⭐️第二屆運動彩券9年多來已累計銷售超過3,800億，挹注國家運動發展基金超過380億，每投注100元，就會有10元挹注國家運動發展基金。

⭐️第三屆台灣運動彩券新增了多種玩法 ，樂趣加倍，快來支持喜歡的球員🍾

⭐️加入運彩官方線上會員，有什麼好處呢 ? ⚽️🏀🏈⚾️🎾

✅投注方便快速，彩金入帳更迅速，再也不怕颳風下雨⛈️🌪️

✅投注紀錄一目了然，彩票就存在你的會員裡，再也不怕彩券遺失毀損🤯

⭐️這麼方便，要怎麼申請🤑

⚠️會員經銷商證號請填：『 93119116 』

線上註冊台灣運彩官方虛擬會員，網址：https://channel.sportslottery.com.tw/zh-tw/register/step1/931191161

加入官方@Line : egs888

https://line.me/ti/p/l3kqtmV1HF

有任何疑問都歡迎加入我們的line。

讓小編服務您🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️

❤️經銷商證號：93119116 ❤️

MLB MLB專欄 史奈爾 教士 柯爾 波拉斯 洋基 美國職棒 薛則

相關新聞

塞揚獎投手史奈爾竟沒人要 箇中蹊蹺看明白

離大聯盟首爾開幕戰只剩一個禮拜了，去年國聯塞揚獎得主史奈爾卻還賦閒在家。根據『今日美國』的南丁格爾（Bob Nightengale）報導，之前只有洋基隊對史奈爾表示過興趣，曾提出五年一億五千萬美金的報

中職／潘威倫大巨蛋引退 周思齊、林智勝將跟進？

自去年12月的亞錦賽啟用後，大巨蛋就成為台灣最熱門的討論話題，今年3月首度有日職巨人來台在大巨蛋進行交流賽，座位不斷加開，第一天有3萬7890人進場，成為台灣史上有最多觀眾的棒球賽事。 在接連兩

中職／陳傑憲強化下盤 機槍準備變大砲

結束七年五冠的統一王朝後，獅子軍戰績一度陷入隊史最大低潮，因此選秀策略從網羅潛力投手，改變為即戰力打者優先，總算開創新局面。其中令各隊聞之色變的莫過於由陳傑憲、蘇智傑及林安可組成的外野三帥陣容，無論攻

中職／最佳進步獎有毒？得獎者為何老是曇花一現

前樂天桃猿投手游朝惟去年季後遭到戰力外，雖然一度到富邦悍將測試尋求機會，最終卻還是沒有通過，於是宣布高掛球鞋。游朝惟在2021年，才拿下聯盟最佳進步獎，然而他從此之後，就再也沒有一軍出賽紀錄，往後兩年

中職／球隊教練東、西遊記取經去 開拓視野再進化

【撰文・鍾亞芳】 休季對職棒選手而言，除了休息、釋放整年征戰疲勞，更重要是儲備新球季能量與技術，不少教練及選手都會把握機會至國外進修、訓練、吸收新觀念，這個休季不例外，不少教練與選手都赴日本或美國「

31歲貝茲移防游擊 道奇膽大卻也別無他法的一步棋

上個賽季，貝茲（Mookie Betts）在進攻端的表現無庸置疑，敲出生涯次佳的準MVP級成績，容易被忽視的是他在防守端的貢獻，頂替受傷的拉克斯（Gavin Lux）與泰勒（Chris Taylor）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。