塞揚獎投手史奈爾竟沒人要 箇中蹊蹺看明白

離大聯盟首爾開幕戰只剩一個禮拜了，去年國聯塞揚獎得主史奈爾卻還賦閒在家。根據『今日美國』的南丁格爾（Bob Nightengale）報導，之前只有洋基隊對史奈爾表示過興趣，曾提出五年一億五千萬美金的報價。但目前洋基隊已經撤回報價，即使現在面臨柯爾接受MRI檢查的傷兵風險，還是對史奈爾不再有興趣。

當時史奈爾和經紀人波拉斯（Scott Boras）目標是長年數大合約，但在苦等不到買主後，據報目前史奈爾已經傾向接受短期合約，就像Boras 5中貝林傑、查普曼等人簽的枕頭合約一樣。以往波拉斯都以耐心著稱，他手下的大牌球星往往能等到最後一刻獲得大約，像是薛則（2015年，一月21號）、菲爾德（2012年，一月24號）或哈波（2019年，2月28號），但很少像史奈爾（以及蒙哥馬利）這樣等到三月還沒找到下家的案例。

有外界批評這次波拉斯操作過頭，有些球隊財務狀況受到有線電視轉播合約和串流平台整併風波的影響，就算有心，也無力出價。更多的猜測是在史奈爾本人的投球內容，還是令某些制服組有疑慮。在史奈爾2018和2023兩屆塞揚獎中間的四季，他投球局數沒有超過128.2局過，有兩年自責分率破4，雖然去年拿到塞揚，但還是讓人不敢押寶。

史奈爾經紀人就是有名的「吸血鬼」波拉斯，過去許多球隊與他談的合約，事後來看都有被他當成盤子來宰的不愉快經驗，這也讓不少球團高層對他端出的牛肉敬而遠之。 美聯社資料照片

就如我去年預測塞揚獎得主的論述，史奈爾是個新品種的塞揚，這位老兄是聯盟的自責分率王兼保送王，這成就前無古人，可能也後無來者。這表格可以讓大家看看他有多獨特。

史奈爾2023年各項成績投手排名 林煒珽／製表

史奈爾其實是現代棒球思維下的產物，現在的先發投手只要負責18到22位打者，然後就把球交給火球牛棚群們。從2017年起，合格投手（qualified pitcher，意指投球局數達標，成績可列入排名者。以一個球季來說，投球局數要高於球隊比賽場次。）大幅減少，該年合格投手的人數驟減22%（從16年的74人降至17年的58人），原因在於操壞的手臂太多了，投手的球速越來越快，而且投手在業餘時期的投球量比起前幾個世代暴增。根據美國運動醫學機構在2016年提出的一篇報告中說：『骨外科醫師在動TJ手術時，幾乎都會發現因過度連續使用而磨損的韌帶。在之前的世代中，大聯盟投手在養成階段，一年只有數個月要在比賽中投球。但現在成人組的聯盟和球隊幾乎整年都有比賽，研究顯示投手比賽過多和手臂受傷高度相關。』

從1998年至2016年間，先發投手每場先發的用球量出奇地穩定，都落在93球到97球間，每年略有變化。但從2017年跌至92球後，一路往下降，到去年降至只剩85球。十年間，先發投手的使用說明書產生了巨大的變化。

林煒珽／製表

史奈爾以現代棒球的標準，已經算是工作馬了，每次先發可已撐5.6局，用99球，都優於大聯盟平均值，但創造出這種現代版ace的棒球界制服組，反因為史奈爾的特性而不簽他，也真是件奇怪的事。

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