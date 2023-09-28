非典型塞揚獎投手 史奈爾超狂野、柯爾最耐操

今年兩個聯盟的塞揚獎得主，我覺得都已經篤定了，就是教士的史奈爾（Blake Snell）和洋基的柯爾（Gerrit Cole）。這兩個人代表完全不一樣的典型，但同樣罕見。一個是前所未有的新類型，一個則是頻臨滅絕的品種。

先談史奈爾，人稱五局塞揚的他，今年進步為六局塞揚了，32場先發中有20場能投六局以上，但他大聯盟生涯還是從來沒有投滿八局過，而且他的99次保送是全大聯盟最多的，他的WHIP值在國聯只排第十，但自責分率卻是所有投手中最低的2.25，國聯中最接近他的是千賀滉大的2.95。史奈爾代表的是現代投手的新思維，就是打亂打者的節奏，尤其不被長打。只要順利抓到18個出局數，其餘就交給牛棚就好。

我的好朋友耿伯軒曾經說過：「最難打的投手就是那種東一顆西一顆，但關鍵時刻就是能把打者解決掉的那種。」這完全可以套用在史奈爾身上，史上從來沒有一個塞揚獎投手的BB/9值破5，或是丟出最多次保送的，但史奈爾的自責分率、被打擊率（1成81）和被長打率（2成38）全都是聯盟最佳，原因就在於他的狂野，反而讓打者難以預測。

史奈爾的被打擊率是全聯盟最佳的.181，比第二名柯爾的.212還要少很多，180局投球飆出234次三振實在是相當恐怖。 美聯社

史奈爾今年的好球率僅僅39.5%，是生涯新低，但他的四種球路都會在好球帶周圍遊走，讓打者摸不著頭緒，尤其是他的曲球，是大聯盟今年最厲害的一顆球種。知名棒球作家維度奇（Tom Verducci）追蹤史奈爾在賽季前九場先發（1勝6敗，自責分率5.40）和後22場（13勝3敗，1.26），之所有出現這種V型反轉，就是他用更多的曲球。

在前九戰他的直球和曲球使用比例是58%-14%，後22場變成46%-22%，而他的曲球被打擊率只有.076，是所有投手的單一球種（投500球以上）最低的，他這顆從12點掉到6點的大曲球，在599球中，打者揮了其中260顆，只製造出12支安打。193公分高的他這顆曲球的出手點是全大聯盟第四高（僅次於韋蘭德、蒙哥馬利和紅雀隊的米克拉斯），而水平墜落的幅度僅次於洋基的史密特。加上他有速度夠快的直球（均速95.5英里），讓打者得要提前準備出棒，讓他取得兩好球的優勢後，曲球就算不投進好球帶（他曲球投進好球帶的比例只有26%），但打者還是會去追打，成功率僅僅2%（101次揮棒，只有2支安打）。

史上只有四個人曾經在單一球季中每九局的三振數超過10，而保送數超過5：萊恩（1972、76、77、78）、巨怪強森（1991、92）、上帝左手科法斯（1960）和今年的史奈爾，而沒有一個人能在BB/9破5的情況下，還能成為自責分率王的。今年史奈爾可望成為歷史第一人。

林煒珽／製表

史奈爾在他的職業生涯只有一次投滿八局，而那是在他三A的時期。反觀柯爾，和史奈爾在光譜儀上完全相反，柯爾是來自上個世代的大投手，每次登板都以完投為目標。他今年投了200局整，是美聯最多，也是他生涯第六次超過200局投球。雖然投球局數在現在的塞揚獎評選中已經不再是決定性的因素，但柯爾證明一個強力投手，還是可以年年健康，並且持續有壓制力。

現役投手中只有25個人曾經有過兩季以上投200局以上，而這三年來只有10位投手達到這個門檻，除了柯爾以外，唯有馬林魚的阿坎塔拉能兩次達標。在當今強調分工、控管投手工作量達到史上高峰的年代，像柯爾這種能吃局數的大投手越來越罕見。從2018年柯爾加入太空人隊後，他1067.2局的工作量是所有投手中最高，而28.1的WAR值也是第一，偏偏他從未贏得過塞揚獎，兩次屈居第二。

柯爾不但投得好，吃局數能力又強，這樣的棒球苦行僧已經快要絕種了，今年的美聯塞揚獎將是他遲來的榮耀。 美聯社

今年是柯爾最接近塞揚的一次，除了投球局數以外，他的自責分率（2.75）、ERA+（159）、WHIP（1.015）和勝率（77.8%）都是美聯第一，各方面表現都無可挑剃，洋基隊雖然今年是自2016年後首度沒有季後賽可打，但能自2001年的火箭人克萊門斯後再出一位塞揚獎得主，也算安慰獎了。

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