哈利伯頓在明星週操過頭 下半季遇上撞牆期危機

本賽季的當紅炸子雞之一，來自印地安納溜馬的當家主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上半季出盡鋒頭，特別在季中錦標賽中所展現的大將風範，更讓他的漲粉能力瞬間飆升。哈利伯頓憑藉著個人強大的組織串場天份與進攻火力挹注下，帶領著溜馬打出聯盟第一的進攻與助攻水準，充分詮釋他擁有頂級球星的身手。

哈利伯頓在控球位置上有高度優勢、傳球富有靈性且失誤率夠低，個人攻擊又具備撕裂防線的突破能力，即便他的投籃姿勢怪異，但準度夠(本季兩分球命中率58.4%，三分球達38%)，就無損於他在各環節所獲得的高評價。邁入生涯第四季，剛滿24歲的哈利伯頓過去在國王拿過新人王，去年在溜馬首度入選明星賽並拿下年度最佳進步獎，今年上半季更一度名列MVP熱門討論中。

想當然爾，印城主辦的明星賽，哈利伯頓挾高人氣入選並以東區先發之姿登板，另外還參與了技術挑戰賽和三分球大賽，差一個灌籃大賽就完成明星週大滿貫。

哈利伯頓率先和地主隊友們留住技術挑戰賽冠軍，且個人在三分球大賽首輪也平8位參賽選手中最高的26分，進到PK才被淘汰掉。隔天他又在正式明星賽中打了27分鐘砍進10顆三分彈，拿下32分7籃板6助攻。整個明星週哈利不僅沒休息到，還疲於出席各項賽事，似乎影響到他接下來的狀態調整。

身為明星賽地主球星，哈利伯頓(右)在明星周期間忙個不停，參加了技術挑戰賽、三分球大賽和明星賽，他在場上都全力以赴，而且表現都非常優異。 美聯社

下半季以來，哈利伯頓出賽7場，整體狀態不如先前穩定，無疑是碰上個人撞牆期低潮。他平時重要的三分球供輸遭遇嚴重瓶頸，其中有兩場6投0中，兩場合計投11僅中2，7場下來的平均三分球命中率慘到僅20%，幾乎是前半季的五折。不僅如此，溜馬在對上鵜鶘時早早就被打爆，哈利伯頓更被6尺7吋的大鎖瓊斯(Herbert Jones)無情封印。他出賽23分鐘創下生涯最難堪的正負值-40，全場7投0中，三分球6投盡墨，另有3籃板3助攻1失誤，這是他自2021年11月後，第二度單場得分掛蛋。

哈利伯頓這幾場球表現不佳的共通點在於他無論是接球後的即刻出手，或是個人盤球的後撤步與帶一步跳投都急躁著想搶拍把球投掉，換句話說就是投籃時機選擇不佳，一拍的潛在機會他就想出手投掉反而造成反效果。再者他的突破傾向往人多的地方衝去，在防守圈一縮小趁勢往外分球之前就容易被夾掉或被封住去路讓他只得拉回頭重新部署。

哈利伯頓的起伏左右著溜馬團隊攻守的順暢與否，雖然下半季以來四勝三敗不算差，但是起伏不小的狀態會成為他們接下來爭奪季後賽席次的隱憂。溜馬目前排名已下滑到東區第八，這隻進攻大隊的籃板保護與場均失分控制我看是沒救了，以現有陣容配置，短期內難以改變整個體系的風格。他們強調動起來打，走的是以快速攻守轉換的全場開放進攻跟你比拚，但或許得適時慢下來打，讓主控哈利伯頓能穩定住節奏，無論是觀察隊友走位的組織，或是決定拿球自己來，他需要恢復上半季的沉著判斷才行。

哈利伯頓(左)進來出手時機不佳，明星賽後6場比賽有2場的三分球是6投0中，總出手41次只進8球，與他之前超過3成8的三分球命中率是相差很大。 美聯社

哈利伯頓得靜下來調整心態，回想季中錦標賽比全盛期保羅更神的控球穩定度與進攻破壞性，找回那種被媒體喻為新生代控球之神帶給人的壓迫感。

他的特別之處在於以球引導隊友跑出空檔的傳球優先風格，總是在觀察球場每個角落，隨時都有可能送出神來一筆的傳球且穩定度佳，同時領悟性高，能快速對場上的變化作出應對是他最大的價值所在。

哈利伯頓不是柯瑞、里拉德，不必追求自己成為無死角的長程自走砲，他的快速推進取分很棒，帶起的開放式進攻相當流暢，這是他們的特長，上半季一度成功的關鍵。無論是教練團上場時間的體能調節或是戰術變化性，抑或是哈利自己的基本訓練調整，都還有時間做改善功課。

現在球季才進入三月，離備戰季後賽還有時間，這時刻浮現這些問題對溜馬是隱憂也是好事，以趁早因應四月份競爭季後賽更加白熱化的局面。哈利伯頓得找回上半季那種精準的判斷與信心，溜馬才看的到季後賽往上爬的可能。