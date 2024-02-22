光芒內野競爭者眾 張育成拚開季名單優勢在守備

「國防部長」張育成終於確定在2024年球季落腳坦帕灣光芒隊，相信國人都相當期待他能在大聯盟佔有一席之地。不過身在一支連續五年打進季後賽的強隊，想要卡到一個位子並不容易，尤其張育成大聯盟生涯的打擊成績並不出色。但也並非沒有機會，雖然光芒內野競爭者眾，但由於有的還沒從手術中復原，且大部分守備都沒有張育成好，若加點運氣還是有擠進開季26人名單的可能。

張育成以小聯盟合約重回2022年曾短暫待過光芒隊，至於光芒隊延攬他的主要理由顯然就是游擊這個位置。在少了因與未成年少女交往吃上官司的球星法蘭柯(Wander Franco)後，游擊這位置成了光芒今年最頭大的問題，因此他們今年初用雷利(Luke Raley)向水手隊換來卡巴列羅(Jose Caballero)。如此一來光芒隊原先預計的內野先發陣容將會是：一壘手狄亞茲(Yandy Díaz)、二壘手洛伊(Brandon Lowe)、三壘手佩瑞德茲(Isaac Paredes)與游擊手卡巴列羅。其餘球員則要競爭那麼一個內野工具人的位子，想要脫穎而出相當不容易，加上近日又簽下具一定知名度的羅沙里歐(Amed Rosario)，更是難上加難。

法蘭柯遭控與未成年少女交往的案件還在調查中，他本季恐怕難以出賽，因此光芒才一口氣找來一堆游擊手。 美聯社資料照片

這個位子的競爭者除了張育成之外還有誰？包括了Baseball America本年度百大新秀第三名的卡米內羅(Junior Caminero)、連三年入選百大新秀的米德(Curtis Mead)、去年入選百大新秀的艾蘭達(Jonathan Aranda)、守備見長的沃爾斯(Taylor Walls)與巴沙比(Osleivis Basabe)，而在羅沙里歐加入後，恐怕連卡巴列羅也有可能成為工具人的人選。張育成去年在紅襪隊出賽39場，打擊率與OPS分別僅.162與.552，生涯打擊率與OPS則為.204與.624，顯然在這場競爭中居於下風。

儘管張育成的打擊落後給競爭對手，但若純比較守備能力，這幾位沒幾個能勝任游擊大關。這也成了張育成的優勢，他去年的守位以游擊為主，雖然出賽數不多，但dWAR值達0.4，效率相當好，這在「打擊陷生涯低谷 張育成能獲美職合約的三個關鍵因素」一文當中也曾提到類似看法。至於大物新秀卡米內羅未來幾乎確定會從三壘出發，且光芒隊也不急於將年僅20歲的他放進開季名單；另一位潛力新秀米德則以二壘與三壘為主，在小聯盟鎮守游擊的經驗並不豐富；艾蘭達則是幾乎沒有守游擊的經驗。防守專家沃爾斯曾是2022年美聯dWAR值的榜首，當年的數值高達2.8，但他休季期間動了髖部手術無法趕上開季，而巴沙比雖有極佳的守備能力，但在大聯盟僅有31場的出賽經驗，競爭力不會比張育成好。

光芒的超級新人卡米內羅在未來將被委以三壘手重任，而且今年開季應該不會讓他留在大聯盟。 美聯社資料照片

至於張育成在守護者時期的隊友羅沙里歐是以大聯盟合約加入光芒，這讓張育成競爭開季名單的難度大幅提高，因為羅沙里歐競爭的不僅是內野工具人的角色，甚至是先發游擊手的位置。羅沙里歐有一定的知名度，曾兩度單季安打數排在美聯前五名，2022年WAR值達4.2之多。不過他一向不是出色的游擊防守者，去年dWAR值甚至是糟糕的-0.7。但原本預計的主戰游擊手卡巴列羅打擊成績並不出色，去年出賽104場，打擊率與OPS僅.221與.663，若羅沙里歐成功贏得先發游擊手角色，卡巴列羅也有可能降為內野工具人。

面對眾多競爭對手，張育成想在光芒出頭，不能只單純靠守備，期待他在春訓就能砲聲隆隆！ 美聯社資料照片

在羅沙里歐與卡巴列羅同時卡位的情況下，張育成只有守備優勢是不夠的，他還需要在春訓有突飛猛進及令人印象深刻的打擊表現，同時還必須有競爭對手剛好受傷或其他不可抗因素的運氣，才會提高在開季名單脫穎而出的機會。