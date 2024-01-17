打擊陷生涯低谷 張育成能獲美職合約的三個關鍵因素

我國旅美好手張育成2023年在世界棒球經典賽的精彩表現，想必仍深深烙印在國人們心中，可惜這樣的火燙手感沒能延續到大聯盟球季，本季受到傷勢影響，帳面成績陷入美職生涯新低：打擊三圍 .162/ .200/ .352、6轟及18分打點、OPS .552，當今進階數據顯學的wRC+是慘不忍睹的39，紅襪也於8月初將其DFA（指定讓渡），但與去年不同的是，這次沒有其他球隊遞出橄欖枝，張育成續留紅襪小聯盟體系，如今球季結束的他成為自由球員，返台的這段期間，甚至有消息誤傳他將轉戰亞洲各大聯盟，不過經紀公司已出面闢謠，表示消息並不屬實，目前仍有多支球隊洽詢，且多以美職為主。

在此之前，先來釐清張育成去年被DFA後，為何沒有球隊願意接手？時間推回8月，紅襪明星二壘手史托瑞（Trevor Story）歸隊，而張育成則成了清出球員名單的第一個犧牲品，相較前年有海盜、光芒等隊陸續將其從讓渡名單中撿回，這次之所以乏人問津，主要就是因傷所致，4月底因鉤狀骨傷勢造成長達2個月的缺席，這讓近28打數敲出6支安打（3發全壘打）、即將熱機完成的張育成再次雪藏，也錯失了證明自己實力的黃金期，傷癒歸隊的他難免求好心切，進攻慾望相較往年大幅提升，出棒比率從生涯的49.4%躍升至53.8%，但增加的揮棒卻沒有轉換成更好的擊球品質，35.5%的壞球追打率、34.3%的揮空率都是生涯最高，向來就不突出的保送率更是下探至2.7%。

那麼，28歲的張育成，在大聯盟球團眼中還具有什麼樣的關鍵價值？

一、多重守位與守備價值

這點應該被各大寫手寫到爛了，甚至連紅襪教頭柯拉（Alex Cora）在宣布張育成DFA時也再次提及，當初遞給他合約的主因，就是相中張的守備能力，張育成能站穩整座球場守備難度僅次於捕手的游擊防區，而他的守備能力即便放在大聯盟也是水準之上，進階防守數據UZR/150（用來估計防守者在出賽150場比賽後能替球隊省下幾分）為6.6，意即相較平均水準的游擊手，張育成能用手套替球隊多守下6.6分，若以整個球季累積的DRS來看，張在鎮守游擊防區的256.0局中貢獻2的DRS，聯盟中能用更少局數達到這個數字的也就僅僅10人，足夠證明張育成鎮守游擊給人的安定感，而作為一名內野工具人，隨著比賽進行還能靈活調度，本季張育成一、二、三、游通通站過，絕對是30隊總教練相當樂見的一枚活棋。

張育成的守備能力即便放在大聯盟也是水準之上。 美聯社資料照片

二、對速球的破壞力

張育成的5年大聯盟生涯待過4支球隊，最突出的時期，就是2022年在光芒的36場出賽，當時在105個打席中繳出 .260/ .305/ .385的打擊三圍，OPS首度來到聯盟平均的100，難道真的是光芒總A比較會調？其實不然。

擷圖自MLB官方網站

上圖是2022年賽季張育成面對球種的逐月折線圖，光芒時期約落在7至9月，不難發現，這段期間面對最高比例的球種就是速球，單月甚至超過60%，而這正是張育成最擅長攻擊的球路，即便是不盡理想的23賽季，張育成面對四縫線速球也能繳出39.1%的強勁擊球比率（HardHit%），揮空率僅13%，當面對以速球為主要攻擊手段的先發投手時，就能適時扮演後段棒次的刺客給予關鍵一擊。相對的，面對當今變化球使用率逐漸提升的牛棚投手，他的變化球應對能力就顯得捉襟見肘，這也是為什麼近年張育成往往在後段局數被球隊換下的主因。

三、優於平均的炮瓦

本季張育成的平均擊球初速與前年如出一轍，都是88.8英里，比聯盟平均的88.4英里要稍高那麼一些，考量到這季部分場次受到傷勢影響，還能繳出與去年持平的數據，證明柯拉在離別時說的「育成還在持續進步」不單只是客套，從最快擊球初速的109.7英里、17支安打中有8支是長打可以得知，他的炮瓦還在，但就是揮棒角度還不理想，飛球率38.6%是近3年最低，1.11的滾/飛比也對他這樣強擊球型態的打者相當不利。好消息是，張育成本季的改變還是有目共睹，包括提升了拉打率至54.8%，進而拉抬了強擊球比率至39.7%，持續累積打席數想必是有機會修正帳面上的數據。

即使帳面成績不理想，但擊球數據仍說明張育成的炮瓦仍在聯盟水準之上。 美聯社聯資料照片

28歲，將近一般球員巔峰的年齡，於此時面臨職業生涯低谷，做為職業球員想必十分煎熬，期望棒球之神這次能站在張育成這邊，給他一個完整、健康的賽季，無論結果如何，台灣球迷都會站在最強的國防部長這邊。