中職／打造新風格談何容易 富邦、樂天該向中信看齊

自2013年興農牛轉賣後，中華職棒開啟新的篇章，包含義联、富邦、樂天及台鋼等新的集團投入，以及曾經營職棒的中信及味全重返。不過各企業進軍中職方式不同，味全及台鋼都是從無到有重新組隊，其他則是接手既有球隊。無論建隊方式為何，每家公司理念不同，因此多有新的作風。

新賽季中職六支球隊的隊史演進，除了統一獅是元老球隊，味全龍及台鋼雄鷹為新近成立球團，富邦悍將為接手義大犀牛(義大犀牛更早之前是接手興農牛)，中信兄弟原為兄弟象，樂天桃猿則是承接Lamigo桃猿。龍隊與雄鷹從無到有，主要藉由各2次的新人選秀及擴編選秀選入大部份的球員。

不過台鋼與味全雖然是近年新成軍，他們都先找來教練團籌畫建隊方向。味全禮聘龍隊前朝名將葉君璋、張泰山及黃煚隆，後來主要教練以及草創時期所需的資深球員，多是找來昔日狂牛部隊的成員；拿下冠軍後，更找來前桃猿王朝的一些功臣，期待複製連霸之路。台鋼雖後來才正式簽下洪一中，但包含林振賢、蔡昱詳、蕭任汶、横田久則、路易士等教練，以及交易來的藍寅倫、王柏融等，這批建隊基石來源不是黃衫軍就是暴力猿。

兩支新組織的球隊，求才之路紛紛找上已經轉賣的興農牛(義大犀牛)、兄弟象及Lamigo桃猿的昔日大將，不過原本接手這三隊的富邦悍將、中信兄弟及樂天桃猿則各有不同想法。其中中信兄弟雖歷經冰風暴，也曾經想大改革，但基本上仍尊重球隊歷史，前朝遺老彭政閔、陳江和、周思齊、張志豪都還在陣中，老幹加新枝，依舊維持守備野球優良球風，再導入農場制度以及集團的金援，不但維持黃衫軍樣貌及氣勢，並逐步成功打造出強攻部隊，成為中職近年的強權。

不過興農牛隊轉賣後的故事就頗為坎坷，他們先從台中搬到高雄成為義大犀牛，僅4年就再度易手，北遷變成富邦悍將。然而義大及富邦接手之後都極力換血，花大錢找來旅外球員，以及挖角對手教練，原先的狂牛部隊成員卻紛紛被離隊。東拼西湊後反而成效不彰，茶壺風暴卻不斷發生，沒有打造出宇宙邦，反而讓對手「贏球靠富邦」，變成戰績提款機。

富邦集團對於球隊的經營砸下重本，戰績卻每況愈下，這兩年將顧問紛紛投入前線，還是無法塑造出特有的球風。 聯合報系資料照片

樂天集團在Lamigo桃猿三連霸巔峰之際買下球隊，初期仍延續Lamigo的經營方式，不只教練及球員，包含領隊、球探等Key Man都留任。不過2年來沒能複製過去戰績，球團開始改造球隊，母集團的日本資源進駐，教練、球員、行政人員紛紛「全猿逃走」。原本暴力猿打線、厚實的教練團、天賦滿點的農場都已不如昔日，只能期待日籍教練及新猿軍可以帶來不同的球風。

樂天集團接手lamigo時，雖然同意延用桃猿隊名，但已逐漸失去當年暴力猿之實，現正處大換血時期，還不知道今年球季會變成什麼樣的球隊。 聯合報系資料照片

新進的球隊年輕球員多，只要建軍的關鍵舵手確定，可以從無到有打造屬於這支球隊的風格。然而，對轉賣的球團來說就談何容易，中信集團在經營鯨隊時，就對兄弟象垂涎三尺，中信兄弟雖團隊不同，但老幹加上新枝，在既有基礎上補強，打造一支勁旅。富邦及樂天選擇捨棄老將功臣，卻還沒找到自身風格，可能要看看中信經驗，想想後續該怎麼走，才能打造新球風並重返昔日光榮。