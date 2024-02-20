大谷翔平打擊完全恢復了嗎？ 球棒底端穿戴式裝置給答案

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊後創造眾多話題，即使在亞利桑納州春訓基地的揮棒，也引起諸多討論。日前，他接受今日美國（USA Today）採訪說，現在的打擊恢復程度約100%，下一步是面對真的投手和快速球。大谷之所以信心滿滿，原因是其揮棒採樣的數據，這均來自大聯盟科技所賜。

二刀流下場揮棒，自然吸引道奇隊成員觀看，內野手拉克斯（Garvin Lux）目不轉睛觀賞日本隊友活躍，他對洛杉磯時報的記者說：「太棒了！每個人都知道大谷是多麼優秀的球員，如今看到他背後的工作，真的令人印象深刻。」大谷的打擊練習不疾不徐，每一次揮棒都有打擊教練在旁以平板電腦驗收數據，再點頭或簡短交談讓大谷再次揮擊，來源並非傳統的測速槍，而是棒尾的那一顆小型感應器 Blast Baseball，這在大聯盟已使用多年，過去幾屆全壘打大賽已開始採用，去年7月還有球員帶上場打擊引起爭議。

系統是加州的科技公司Blast Motion研發，現今獲得聯盟的「官方球棒感應技術」授權。其作用是貼附在傳統木棒末端，追蹤揮棒的各種數據指標，包括揮棒的速度、打擊效率、角度和擊球點等，這讓每一位打者的每一次揮棒都收入數據庫分析，有效養成球員發展，球員打擊技巧和力道是進步或退步，全部都可以看得到。也因此，大谷翔平手術後恢復進度，只要從他打擊的輸出數據，球團就知道他是否準備好登場。

道奇球團對大谷翔平的瞭解，並非依賴教練從旁觀察，相當程度還是透過裝置輸出的數據分析，得知其實際揮棒的力道、角度和速度，已經接近比賽狀態。 美聯社

Blast Motion不單運用在棒球場，軟式棒球和高爾夫球也可見到身影，運用範圍愈來愈廣。聯盟對其接受度，也從早期表演性質的未來之星對抗賽、全壘打大賽、全明星賽，轉到小聯盟與大聯盟部分場合，但還沒允許例行賽或季後賽實戰。大聯盟相信，提估數據可在吸引年輕球迷上獲得助益，另透過穿戴設備輸出，以蘋果的iPad Pro平板放在每個球場的休息室內，讓球員和教練即時分析，找到自己揮棒的問題所在。

這種可拆卸的小裝置，可記錄多達八小時的數據，與配套的應用程式配對後，設備能提供接觸球瞬間的慢動作分解，幫助教練、球探深入認識球員，並找出可能的傷勢或潛在缺陷，也能幫助陷入打擊低潮的球員。各隊的教練團對此技術高度推崇，指現在各隊沒人不依賴裝置掌握打擊狀態。目前，還不清楚MLB官方何時批准Blast Baseball比賽正式使用，一般相信這將改變今後球棒的設計包括配重，也就是將微小的設備採內嵌方式，掃除大力揮棒後潛在的安全疑慮。

裝置普及後，也引發一些爭議，去年夏天辛辛那提紅人隊的球員克魯茲（Elly De La Cruz）敲出一發全壘打，擊球時速來到111.6英里、飛行距離455英尺，繞壘包時他指向「球棒底端」，向華盛頓國民隊的板凳區示威。原因是上場前，他遭國民隊抗議球棒動手腳，主審盤查後發現木棒尾端有個塑膠套，那是固定Blast Baseball用途，最終抗議不成立，卻讓克魯茲老大不爽。賽後克魯茲解釋：「這是我們春訓使用的東西，只是一個小型的感應器，沾在木棒上的是用於覆蓋球棒底端的塑料。除此之外沒其他東西。」他進一步說：「我從2021年開始使用，發現這握感舒服，從此就保留這塑料外殼沒拆下。」

不過，也因為克魯茲的案例，開始讓大聯盟討論使用該物品的許可，經過漫長討論後，裁判起初裁定實戰時得將物品取下。但在下一個打席前，經過紐約辦公室重播畫面、與廠商瞭解材質，聯盟正式回覆塑料套可以使用。Blast Motion感應器是大聯盟官方批准的四款技術設備之一。其中兩款為可穿戴設備，分別是追蹤投球指標的Motus Baseball Sleeve 袖套，和測量心率和呼吸的Zephyr Bioharness，這兩款都獲准在比賽中使用。另兩款產品即是Blast Motion和Diamond Kinetics開發的Blast Baseball感應器獲准賽前使用，但不准在比賽中用。

球棒感應技術裝置已在大聯盟訓練投入多年，目前還不被允許在場上使用，但未來不排除整合至球棒內以普及化。 擷圖自道奇官方IG

科技裝置讓大聯盟越來越科學，除了可監控球員身體狀態之外，也輸出大量比賽數據創造話題，MLB委員會正在計畫彙整，今後考慮利用VR虛擬現實技術吸引球迷，你甚至可從觀賽時偵測到投手和打者對決時的球路、速度，以及兩者的呼吸和心跳，讓觀眾更有臨場感。這套裝置現也可在公司網站和選定的零售商購買，球棒感應器一套售價為149.95美元含運費。Blast Motion先進的技術，加上大聯盟的高度認可，這東西應很快普及到歐、美等職業運動的場合，幫助選手掌握個人狀態，進而提升技術。