超沒人氣的大三元王 隱形球星沙波尼斯值得入選明星賽

今年的全明星週將於印第安那溜馬主場盛大展開，和過去幾年不一樣的是今年賽制重新改回東西區對抗，除了有點懷舊，也讓人多了份期待。聯盟公布東西區入選名單之後，不免每年都會有明星賽遺珠之憾。 但是一支球隊要同時出現兩位遺珠之憾就實屬少見。

沙加緬度國王兩大主力福克斯(De'Aaron Fox)、沙波尼斯(Domantas Sabonis)近乎締造生涯年表現，卻雙雙被拒於明星賽門外。明星賽公布之初還是當時西區前六名中唯一沒有全明星的球隊。只是近期國王戰績普普，排名已滑落至西區第八，對比去年例行賽第三也有所退步，兩人沒能入選或許因此有些扣分。

畢竟不像湖人即便戰績僅排在附加賽邊緣，但無損他們一線大城市人氣球隊的地位。陣中兩大球星詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)依舊無懸念再次入選。相較之下福克斯與沙波尼斯就得付出更多努力與實績才有機會再獲青睞。

福克斯本季針對三分球投射的罩門下足苦工，場均命中2.9記三分球幾乎是去年的兩倍，命中率還從32.4%大幅提升到37.6%的射手等級。對比東區先發控衛里拉德(Damian Lillard)也是場均命中2.9記三分球，但命中率僅有34.4%。福克斯的場均得分也來到26.8分4.1籃板5.5助攻1.9抄截，得分與抄截皆創生涯新高。不僅如此，他在沙波尼斯不在場上時的帶隊能力，無論從數據上的正負值或是關鍵時刻的宰制力看，都能發現福克斯更加成熟的一面與其重要性，即便他仍有罰球與兩分球準頭更能好的空間。

國王後衛福克斯目前場均得分26.8分已是生涯新高，他與沙波尼斯合力將球隊帶到西區第八的位置，領先湖人兩場勝差，但人氣還是遠遠落後詹姆斯與戴維斯，也成為本屆明星賽的遺珠。 美聯社

至於沙波尼斯則是越打越全能，本季至今雙十次數最多外，也是聯盟的大三元王(16次)，技壓大三元常客的約柯奇(Nikola Jokic)與唐西奇(Luka Doncic)。

沙波尼斯剛踏出聯盟前三年曾被質疑過護框能力，由於體能爆發力不足且橫移速度不夠快，臂展不夠出色等，曾被預期防守端將會跟不上對手腳步。但沙波尼斯這樣的身體素質並沒有限制住他，每個球季他都在進步，無論是數據上看見的表現或是無形移動步伐的訓練乃至於禁區髒活，他都願意替球隊爭取、因應不同對手去調整、奉獻，總是展現他強硬的一面主動捍衛內線。

過去幾個球季以來沙波尼斯邊成長邊呈現穩定的籃板鞏固力，連續五個賽季單場籃板落在12個以上，今年他更以生涯新高的場均13.2籃板傲視全聯盟。沙波尼斯積極的拚戰態度值得隊友學習且富有領袖感染力，場均3.2個進攻籃板道出他的爭搶意識，他對於球落點的判斷，紮實的卡位都是一絕。

沙波尼斯(中)近年不斷地強化他的搶籃板功力，本季能超越戈貝爾、戴維斯、維柯奇三大高手，實在是非常不容易。 美聯社

沙波尼斯經歷去年季後賽的洗禮，本季是他在國王的第二個完整賽季，從他適應新環境到和福克斯與其他主力輪值搭配的日漸純熟，現在球隊體系已圍繞著沙波尼斯打轉。沙波尼斯展現他在球場上的高智商，各種居中策應的分球，尋找空手切隊友，以及發動轉傳進攻等等，都是國王戰術的核心環節。

沙波尼斯的傳球視野，解讀球賽的觀察力都讓他在進行擋拆掩護之後能玩出更多戰術上的變化。或者他也能靠著自身的持球技巧去創造強弱邊機會，沙波尼斯的存在絕對可以說是聯盟最佳的全能長人之一。本季小沙場均20.1分13.2籃板8.3助攻，兩分和三分球命中率同步締造生涯新高的62.2%與42.6%，唯獨罰球69%仍有上修空間。

沙波尼斯(右)本季的8.3次助攻創下了生涯新高，他的全方位作戰能力緊追兩屆MVP約柯奇(左)，也成為聯盟的頂尖長人之一。 美聯社

沙波尼斯過去是三度全明星(2020、2021、2023)，且去年首度拿下年度第三隊，本季的數據更加全面卻沒有能連莊入選進明星賽，著實可惜。也許正如沙波尼斯樸實無華的紮實球風一樣，明星光環、華麗球風與高人氣話題性對他來說可能很難沾上邊，但他總是能給予球隊穩定的力量，在攻守兩端默默帶領球隊前進，絕對稱得上是聯盟頂尖的隱形球星。