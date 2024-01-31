讓人失望的4年合約告終 柳賢振大聯盟生涯到頭了嗎？

綜觀韓籍左投柳賢振的職棒生涯，說是勵志的傳記也不為過，自2013年入札至棒球最高殿堂後，14、15、16年球季都曾因大小傷勢提前關機，但他總能重整旗鼓東山再起，甚至角逐投手最高榮譽的塞揚獎，然而，棒球終究是門商業運動，2020年，柳賢振與藍鳥簽下一份4年8000萬美元的合約，這4年來，柳只替球隊出賽了60場，累積24勝15敗、防禦率3.97，總計吃下315.0局，平均一年投不到80局，即便簽約時已考慮到他豐富的傷病史，但這數字甚至比生涯前6季待在道奇的每年123局還要更少，說是徹底失敗的投資也不為過，如今，這位將屆37歲的韓國怪物，還有機會獲得下一份大聯盟合約嗎？

2022年接受生涯第二度的Tommy John手術，柳賢振直到23賽季的8月才重返投手丘，上季11場先發繳出3勝3敗、防禦率3.46，帳面上看似不俗，但令人擔憂的是，僅6.58的每9局三振數（K/9）、近六年最高的2.42每9局保送數（BB/9），4.91的FIP更是其身手衰退的一大警訊，與多數投手一般，柳賢振也躲不過身手老化的摧殘，最顯而易見的，就是連續5年下滑的投球均速，上季的四縫線速球只剩下88.6英里，是聯盟最後的2%水準。

影片來源：大聯盟官方網站

值得慶幸的是，柳從來都不是個靠球威吃飯的投手，以巔峰的2019年為例，90.5英里的四縫線速球就能宰制大聯盟層級打者，該季29場先發中吃下生涯次高的182.2局，防禦率僅2.32，甚至拿下塞揚獎票選第二，球速上的下滑似乎對他造成不了多少傷害，之所以能在火球男舉目皆是的聯盟生存，靠的就是他出眾的控球能力。

柳賢振製造揮空的能力雖不如三振型投手，但在控制對手的擊球品質上，他絕對是當中翹楚，作為一個運用控球及配球策略縱橫沙場的老將，數據告訴我們，即便是36歲的他，控球能力依然不俗，其一是僅6.3%的保送率，比聯盟平均的8.4%要低上不少，球種落點也顯示，他能把47.6%的球投在好球帶邊緣，遠遠高於聯盟平均的39%，且支撐這顆不到90英里速球的，是他賴以為生的變速球，19年的使用量27.5%甚至更勝速球的27.3%，兩者間的速差超過10英里，是誘騙打者的主要手段之一，而且這顆變化球的落點精準，不只拿來對付右打者，投在左打者內角同樣能誘使打者出棒，有趣的是，當柳賢振的變速球使用比例愈高，該季的成績往往愈加出色。

既然這顆變速球這麼出色，那為什麼不乾脆多投一點？如前文所述，變速球終究還是得與速球做搭配，但柳賢振的四縫線卻是一年比一年衰退，上季對手面對這顆球種的wOBA高達 .406，當球數落後時，他還是傾向用直球搶好球數，直球的比例一拉高，被對手重擊的機會也就越多，2022年高達41.8%的四縫線使用比率，與其5.67的防禦率就是血淋淋的例子。

影片來源：大聯盟官方網站

另外，被擊球仰角逐年攀升也是隱憂之一，巔峰期能在單季創造超過五成滾地球率的柳賢振，近三年的飛球率都無法壓在三成以下，數字略高於聯盟平均的30.7%，若將其視為光譜，柳已經漸漸成為飛球型投手，擊球仰角是近五年新高的11.7度，這對不以球威見長的他來說可不能輕忽，畢竟一被打者逮中就可能形成重傷害，而這，或許也是帳面成績看似不錯，藍鳥卻未將柳賢振放入季後賽名單的主因之一。

儘管衰退成為不爭的事實，但柳賢振絕對是相對影響較小的那個，考量到常年傷病帶來的不確定性，合理的推估是一年一千萬美元左右的合約，就球團的角度看，健康的他還具中後段輪值的實力，即便受傷也只是一年合約，可說是風險不高，但可能有意外驚喜的超值福袋，筆者預測他將落腳小資、逐漸崛起的美東新霸主金鶯。