日職／續約只是暫時等待 佐佐木朗希2024季後再拼赴美？

佐佐木朗希因有意提早挑戰大聯盟，和羅德隊的合約卡關好一陣子後，近來才總算簽約告一段落，不過從目前的消息看來，佐佐木似乎依然沒放棄提早搶攻大聯盟的打算，雙方年底還會繼續討論赴美事宜，事情想要塵埃落定恐怕沒那麼簡單。

按照現今的規則，如果日職球員如果未滿25歲及職棒年資6年以上，那麼前往美職就只能簽小聯盟合約，球團入札金也會大幅縮水。然而就在WBC過後，佐佐木想挑戰大聯盟的企圖心越來越強，似乎考慮不願乖乖等到簽大約的時候，就想早點打進最高殿堂。且有日本媒體爆料，佐佐木當初在與羅德簽約時，就曾有過讓佐佐木可以提早挑戰的協議，不需一定要等到25歲放人。因此從2023年季後開始，就傳出佐佐木可能申請入札制度，直接挑戰大聯盟的風聲。

這項「提早赴美」的協議是否真實存在，成為許多討論的焦點。除了美方也有提到這項條款之外，原先傳出佐佐木2023結束就可能赴美的消息時，大部分的人或許都是一笑置之。但隨著雙方遲遲沒有更新合約，使得越來越多聲音懷疑，雙方確實可能存在某種程度的協議。日本討論區其實從去年年底開始，就有常網友數饅頭似地報告「快跨年了，佐佐木朗希還沒簽約」、「要春訓了，佐佐木朗希還沒簽約」等等，醞釀著不尋常的氛圍。

這項消息不只羅德至今仍未否認，且日媒另外爆料佐佐木退出球員工會一事，反倒已被工會事務局長森忠仁證實。日本球員工會儘管是自由加入，但按理所有日籍選手都是會員。就算沒有日本籍，但像是陽岱鋼、吳念庭，甚至是洋將身分的陳偉殷，都曾是日職選手工會的成員。在離開西武之前，吳念庭還是西武選手分會的副會長。因此，佐佐木不是球員工會成員這件事，當然也讓人懷疑有內情。

當然，按照一般商業場合，就算白紙黑字設置了一條協議，也可能在「甲方想怎樣就能怎樣」跟「乙方說怎樣才能怎樣」之間，有其他可以詮釋的空間。或許有人認為，既然佐佐木這麼執意赴美，那當初為何還要加盟日職？然而佐佐木2019年選秀一指加盟，已經是四年多前的事情了，如今時空環境不同，想法也可能改變。

佐佐木這幾年雖然局數不多，但已經證實只要自己狀況正常，就能夠輕鬆宰制日職打者。相對而言，他在WBC中即便狀況正好，卻對大聯盟實力墨西哥打線，投不滿四局就退場，還在場下自責落淚，深深體會日本與大聯盟打者實力差距。加上WBC與達比修有等大聯盟選手的交流，或許一下子強烈助燃他的挑戰情緒，讓他認為到最高殿堂鍛鍊，才有辦法進一步突破，並挑戰更高層次的打者。

佐佐木對上墨西哥遭重砲狙擊，事後在場下難過落淚。影片來源：愛爾達體育家族YouTube官方頻道

至於對羅德來說，就算當初真的佛心承諾佐佐木，但看到歐力士靠著山本由伸，就賺到了5060萬美元的入札金，又改變態度也不足為奇。羅德雖然曾透過入札制度，送出過西岡剛到明尼蘇達雙城隊過，但當時只拿到532萬9000美元的入札金，和一般日職尖端級選手價碼有差距。畢竟就算是從羅德隊史來看，出產過的頂級選手本來就不多，羅德目前還沒有出過任何一位澤村賞投手，而上一位30轟等級的本土大砲，已經得追溯至落合博滿了。

再對比其他洋聯球隊，除了軟銀堅決奉行不賣球員的策略以外，西武有松坂大輔，日本火腿有達比修有與大谷翔平，歐力士有山本由伸，樂天也有田中將大等等，每一隊都嚐過靠入札賣王牌強投賺得盆滿缽滿的滋味，如今羅德難得手握佐佐木這張牌，該怎麼打大家都在關注。本來羅德對佐佐木的操作就非比尋常，當初他才入團，就堅決不實戰休養一年，去年攸關晉級日本一的季後賽第二輪，也始終不讓佐佐木上場，極盡保護之能事。過像日刊現代這類比較敢於大膽臆測的日媒，依然評估佐佐木若在今年留下被認可的實績，羅德就願意放棄高額入札金放人的可能。

除了羅德和不賣球員的軟銀，洋聯球隊幾乎都曾靠讓王牌投手入札賺過一筆。 美聯社資料照片

雖然佐佐木暫且確定和羅德續約，一邊避免需要「自費春訓」的狀況，一邊則保住了王牌戰力，但也提到雙方每年都在商議赴美事宜，等今年球季結束後，年底也還會繼續討論，可見得現況只是暫解燃眉之急。如果現行規則未改，沒有讓佐佐木能夠提早赴美，羅德也不會少拿的選項出現，恐怕球季結束後，類似爭議仍會再度上演。