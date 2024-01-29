日職／大減薪對大選手形同末路 田中將大還能逆勢上揚？

樂天金鷲隊主力投手田中將大最近2年內薪水被大砍了6億4,000萬日圓，成為NPB季後的重大新聞之一。田中將大從2021年起連續3年敗多於勝（4勝9敗→9勝12敗→7勝11敗），加上樂天戰績不佳，身為陣中最高薪球員接連被砍薪水也不意外。日本媒體推估，田中的減額高達2億1,500萬日圓（減額幅度45%），2024年球季的年薪降到2億6,000萬日圓。

翻開日本職棒最近大減薪的例子，可以發現，這樣的窘境幾乎都等於就此走向一蹶不振的道路。令人好奇的是，35歲的田中將大在經歷連續兩年的大減薪之後，還有沒有機會再度逆勢上揚呢？

近年以2016年巨人左投杉內俊哉減幅最大，從原本的5億日圓大減到5,000萬日圓，被大砍4億5,000萬日圓，減幅是驚人的90%。杉內俊哉2015年出賽17場，戰績6勝6敗、防禦率3.95，雖然沒有達到規定投球局數，不過其實成績並不算太差，但卻成為史上最大減薪選手，與他季後動刀，接受右股關節手術有很大的關係。果然從隔年開始，杉內俊哉就再也沒有在一軍上過場，最終決定在2018年賽季後引退。職棒生涯留下142勝77敗、防禦率2.95的成績，引退後先接巨人三軍投手教練，今年起將以一軍投手教練身分協助新任監督阿部慎之助。

今年起將接任一軍投手教練的杉內俊哉，在2016年成為史上最大減薪選手，之後就再也沒有在一軍上過場，最終於在2018年賽季後引退。 擷圖自日本維基百科／roger.badsoul攝影

再來是金子千尋，2018年他在歐力士的年薪高達6億日圓，是當時球界的「薪水大王」。不過在他2015年與歐力士猛牛隊簽下4年20億外加激勵獎金的大合約之後，表現下滑，4年之間只有2017年的12勝達到雙位數勝投，壓制力也大不如前。2018年底談續約時他與歐力士因為交涉不順，最後成為自由契約選手，隨後被日本火腿隊吸收。不過此時金子千尋仍然已經失去議約上的優勢，2019年轉到日本火腿隊，年薪從6億降到1億5,000萬日圓，與杉內俊哉一樣被大砍4億5,000萬日圓。

大減薪之後的第一年，金子千尋出賽26場還拿下8勝7敗、防禦率3.04的不錯成績，8勝已經是2015年起的第二多勝場數，其中8勝之中有5勝取自前東家歐力士，也為自己掙了一口氣。加上先發中繼兩相宜，讓教練團易於調度，球季結束後他的薪資逆勢上揚，加薪3,000萬。不過也只有這一年好光景，2020年之後金子千尋只再添2勝（9敗），已難以重返風光。於2022年底引退之後，目前擔任日本火腿隊投手教練。

2014年澤村賞投手金子千尋，遭到大減薪之後第一年曾經在日本火腿隊拿過8勝，不過也只有這一年好光景。 路透社資料照片

再來是8次交手套獎得主松田宣浩，2019年挾著賽季打出30支全壘打，2020年與軟銀簽下2年9億日圓的複數年合約，2020、2021年的年薪都達到生涯最頂峰的4億5,000萬。不過松田宣浩這兩年成績開始下滑，打擊率都不及2成5，全壘打、打點也分別只有13轟、46分打點以及14轟、47分打點，因此2021年打完被減薪3億日圓，與2108年的和田毅並列隊史最大減幅，年薪降到1億5,000萬日圓。2022年他的成績依舊不見好轉，加上新人輩出，只在一軍出賽43場，留下0.204打擊率、7分打點，以及生涯首度單季0轟的屈辱。2023年松田宣浩首度轉戰中央聯盟，以2,000萬日圓加盟加入巨人隊，但高齡40歲，只在一軍出賽12場，16個打數擊出1支安打，季後宣布引退，目前擔任電視轉播球評。