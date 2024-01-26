安比德神獸級表現可望連莊MVP 76人卻難踏上爭冠之路

本季費城76人在去年MVP安比德(Joel Embiid)的帶領下，目前以29勝13敗的戰績排在東區第三。過去幾年聯盟東西區兩大全能長人評比，安比德總是在MVP爭奪戰上略輸給二連霸的約柯奇(Nikola Jokic)，這種情況直到上季終於反轉，76人例行賽54勝28敗更勝金塊，安比德個人不僅完成得分王連霸，最終也以33.1分10.2籃板4.2助攻1.7火鍋1抄截的成績單粉碎約柯奇的MVP三連霸。

但更狂的還在後頭，在出賽時間差不多的情況下，本季安比德再度超越自我，各項數據全面提升，場均繳出36.1分11.6籃板5.9助攻1.9火鍋1.2抄截，且創下生涯最佳的8.6正負值。安比德在球隊送走哈登(James Harden)後，更加解放自我，基本上他只要一在肘區拿到球，無論是策應、或是面框攻擊內線乃至於外圍的投射，安比德一肩主宰著球隊的攻守。他每場比賽要站上罰球線12.2次，命中率達88.7%的高效率更是他的拿手好戲。

安比德更在前幾天對上馬刺寫下歷史新猷，全場狂砍70分18籃板5助攻1失誤，不僅是史上第9位晉身單場70分俱樂部成員，更是頭一遭能寫下70分15籃板5助攻以上的現代神獸。

安比德(右)在對馬刺之戰繳出70分18籃板5助攻的不可思議成績，給超級新人溫班亞瑪(左)上了一課震撼教育。 美聯社

安比德這兩年的高效率，更讓他現在平均每分鐘出賽能得到1.05分成為史上第一，他在這季的36.1分，更是有望成為55年來第四位拿下單季平均35分以上的男人。且自去年12月起安比德場均40.3分11.9籃板，投籃三圍57%、42%、90%，高標越過180俱樂部，種種數據說明他無疑是現代最具統治力的長人之一。可以說只要他繼續保持健康，持續繳出耀眼成績是可預期的，只要76人戰績不要突然暴跌，在安比德史詩級表現加持下，MVP二連霸、得分王三連霸相當有機會都是他的囊中物。

但是，76人即便有著這麼一位超級球星坐鎮，且本季各項數據，除了團隊助攻弱了些之外都相當不錯，但他們在東區還是面臨著腹背受敵的壓力。近期76人隊10場球拿下7勝的好表現仍不足以讓他們追上前頭的公鹿或塞爾蒂克，分居四、五名的騎士、尼克近況更是火熱，近期8勝2負在後虎視眈眈。

前進季後賽的舞台對於76人來說才是考驗團隊穩定性與深度的時刻，例行賽的安比德很猛沒錯，但季後賽只靠他一個人很難走出東區，更遑論爭奪總冠軍。看看奪冠的金塊、勇士即便是陣中已有MVP級的不動王牌，仍需要各球員在不同位置挺身而出扮演贏球關鍵才有可能在頂級賽場佔得一點贏球契機。

安比德雖然有萬夫莫敵之勇，但76人的整體團隊戰力卻無法跟塞爾蒂克、公鹿等球隊相比，其他球員的能力提升與關鍵時刻的穩定是當務之急。 美聯社

例行賽過度依賴安比德，是否讓團隊打的太安逸，整體戰術布局除了球給安比德解決一切之外，必須有更靈活，更多元的應變才行。否則當再次碰上綠衫軍的話，以本季他們多點開花的飆分能力與防守強度可是比去年更加兇悍，76人可能無法像去年打到搶七。

76人過去在季後賽還有哈登跳出來一兩場救火延續76人系列賽命脈，但今年這角色很可能得看馬克西(Tyrese Maxey)在大場面的狀況如何而定。既然76人能在例行賽排出10人輪換，相信他們的陣容深度是有的，教練團應在下半季多推演出應戰季後賽的場上組合，不僅是保護安比德到了下半季不至於過勞，也是提升球隊在季後賽高度的機會。

在哈登離開之後，76人後衛麥克西本季的平均得分高達25.8分、助攻6.7次都比上季進步很多，但投籃命中率卻是下滑不少，能否在季後賽扛下重任還是未知數。 美聯社

與其他東西區領先集團的強隊相比，76人沒有明顯能與他們抗衡的二當家、三當家。只要安比德一有受傷或者是犯規麻煩等臨場狀況產生，76人的步調很可能就會大亂，這是目前球隊必須要在下半季找出的平衡點。