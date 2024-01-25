一代強打鐵捕茂爾 豎立十年頂級捕手標竿

傳奇捕手茂爾（Joe Mauer）去年登上明尼蘇達雙城隊的名人堂，今年首度取得美國棒球名人堂資格，就獲得76.1%選票，與另一位傳奇球星貝爾崔（Andrian Beltre）雙雙入選。

茂爾之所以成為雙城隊的成員，是因為前總經理瑞恩（Terry Ryan）慧眼識英雄，他於2001年6月持狀元簽為球隊挑新秀時，跌破專家眼鏡跳過各界呼聲極高的南加大投手普萊爾（Mark Prior），而是挑中剛從天主教學校克雷汀-德拉姆莊園高中（Cretin-Derham Hall High School）畢業的茂爾，這可說是大膽的選擇，引發媒體熱議。

在球探眼中，左打的茂爾有強壯手臂，身高6呎5吋擅長美式足球，曾獲佛羅里達州大獎學金，且在籃球場也相當活躍兩度進州錦標賽。不過，這並未轉移各界看好棒球才華，年僅16歲入選美國代表隊參賽台灣的18歲以下世界錦標賽奪金，是全美高中生梯次的頂尖捕手。雙城隊方面，早在茂爾高二就予以鎖定，球團派球探觀看每一場比賽寫報告。到高中最後一年，他的打擊率達到6成，外加15發全壘打和53分打點，這讓茂爾顯得奇貨可居，與普萊爾並列狀元熱門，最終雙城隊毫不猶豫拿狀元簽延攬。

2003年茂爾入選未來之星（All-Star Futures Game），雙城隊相信這位年輕的捕手準備好，同年就把陣中主戰捕手皮辛斯基（A. J. Pierzynski）賣到舊金山巨人隊，翌年將茂爾升上大聯盟。未料，2004年因左膝傷勢提前結束，2005年才開始第一個完整球季，131場比賽繳出2成94打擊率、144支安打、9發全壘打與55分打點，是一個好的開始。2006年大爆發，例行賽繳出3成47打擊率，擊敗如日中天的「美國隊長」基特（Derek Jeter）和明星二壘手卡諾（Robinson Canó），成為美聯史上第一位捕手打擊王，該年也順帶拿到銀棒獎。

2008年茂爾二度取得美聯打擊王頭銜，146場比賽貢獻3成28打擊率、9發全壘打、85分打點，棒子滾燙到不行。2009年堪稱生涯年，成為首位單一球季打擊率、上壘率和長打率均列榜首的捕手，3成65打擊率領跑整個大聯盟，這一年蟬聯金手套獎還贏下美聯最有價值球員。到2018年退休前15個球季，茂爾通算打擊率為3成06、一共敲出2123支安打、143支全壘打、923分打點，入選多達6次全明星，還納入三只金手套、五次銀棒獎，以及三次的美聯打擊王，最重要他還是一名捕手，靠棒子和手套撐起了雙城半邊天，他的生涯幾乎令人難以置信。

與一般捕手不同，茂爾的打擊能力相當出色，曾經三度摘下美聯打擊王。他在2009年打擊率更高達3成65，順利拿下美聯MVP頭銜。 美聯社資料照片

也因此，首度入圍名人堂即受青睞，贏得棒球作家協會成員（BBWA）的認可。明尼蘇達雙城隊的運動專欄作家尼爾三世（La Velle E. Neal III）說：「在捕手這個位置，茂爾幾乎沒有什麼對手，他既能敲安也能靠選球眼上壘，還擁有出色臂力。」這位記者形容，茂爾豎立近十年頂級捕手的標竿。權威媒體The Athletic的作家史塔克（Jayson Stark）公開表示把票投給了茂爾，他說：「人們有時關注茂爾生涯結束前轉戰一壘，但你應該把焦點放在擔任捕手的前十年。」從2004到2013年中，茂爾的勝利貢獻值WAR為44.6，遠高於同時期任何一位捕手，包括：馬丁尼茲（Victor Martinez）和莫里納（Yadier Molina）。

曾與茂爾同隊的明星外野手亨特（Torii Hunter）說，一般捕手的打擊不出色，球隊只期待他們專注於接捕和掌握比賽的節奏。但是，茂爾在那時候什麼都通，有速度、能牽制二壘跑者，也能適時敲出安打推進壘包。棒球史和統計學家詹姆斯（Bill James）曾被在推特（Twitter，現名為X）寫道：「茂爾很明顯的是名人堂成員，我就是這麼認為。」