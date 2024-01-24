接棒陳偉殷終於有人 鄧愷威、林昱珉新球季大有可為

過去兩個球季，美國大聯盟的台灣選手，僅有張育成一人獨挑大樑。展望即將開打的2024年球季，張育成還在等待下一份合約，而其他在小聯盟打拼的台將，除了舊金山巨人隊3A的鄧愷威之外，去年都還在2A或更低的層級奮鬥，現實上，新球季的大聯盟開季名單，有可能沒有任何一名台灣球員上榜。儘管如此，才剛被放入巨人隊40人名單的鄧愷威，以及效力亞利桑納響尾蛇的「玉米」林昱珉，都很有可能在今年迎來大聯盟首秀。更難得的是，鄧、林兩人都是被球團以先發投手的角色來培養，被認為有在大聯盟擔當中、後段先發的資質。運氣好的話，今年球季中就有機會看到他們的名字出現在大聯盟賽前預告先發投手的名單上。

上一次有台灣投手以先發投手的身份在大聯盟出賽，已經是2018年9月28日的事情。當時效力於佛羅里達馬林魚的陳偉殷在客場出戰華盛頓國民，四局的投球丟掉5分、4責失，吞下敗投，那也是陳偉殷在大聯盟最後一次以先發投手的身份出賽。至於上一次台灣投手以「先發」的身份拿到勝投，則發生在同一年的9月1日，陳偉殷在主場出戰多倫多藍鳥，主投八局、僅失一分，還送出七次三振，表現相當精彩。但從2018年球季末一直到現在，五年多的時間，再也沒有來自台灣的投手以先發的身份在大聯盟登板。筆者半年前的文章（即將打破台灣投手冰河期？ 鄧愷威上大聯盟還需一些機運），就談到當時已經升上巨人3A、只差大聯盟一步之遙的鄧愷威，在去年球季末就有登上大聯盟的機會。雖然這並未成真，但日前鄧愷威已被巨人球團放入40人名單中，離在最高層級出賽又更進了一步。

上一次有正規的台灣投手在大聯盟出賽，已經是2019年9月28日的事了，陳偉殷投出在馬林魚的最後一場比賽，11天之前則是王維中在海盜的最後一戰。 聯合報系資料照片

以成績來說，鄧愷威去年在巨人3A沙加緬度河貓隊的17場出賽（其中16場先發），總共投了79局，防禦率4.22，看起來並不算突出，但考量到球隊所屬的太平洋岸聯盟（Pacific Coast League）一直以來都是打者天堂、投手墳場，河貓隊的團隊投手防禦率就高達5.39，這樣的表現已經是相當夠水準。更重要的是，鄧愷威從去年八月18日到球季末的七場先發出賽，雖然投球局數不多，但只有一場沒有投到五局，在大部份的出賽都能完成先發投手的投球任務。在投球內容上，三振多、保送也多（K% 27.6、BB% 13.8），這是他的投球特性，但顯然，如果要在大聯盟生存，如何增進控球、降低保送的比例，將是鄧愷威新球季努力的重點。已經25歲的鄧愷威，這一兩年將是他能否繼續留在大聯盟體系的關鍵時刻，一旦有機會往上升，每一次表現的機會都很珍貴。

☆鄧愷威2023球季精彩投球影片

相對於鄧愷威，年僅20歲的響尾蛇左投林昱珉，年輕就是他最大的本錢。旅美才第二年，林昱珉在小聯盟快速爬升，去年已經在2A穩定出賽，一年之內，他在各權威網站的新秀評價也大幅躍升。《Baseball Prospectus》日前公佈的百大新秀名單，林昱珉名列74名，在響尾蛇體系高居第四。2023年球季，林昱珉在高階1A和2A總共投了121.1局，防禦率3.86，送出140次三振，只有48次保送，三振和控球能力都相當好。《Sports Illustrated》主跑響尾蛇的記者麥克德莫特（Michael McDermott）盛讚林是去年響尾蛇球團表現最好的新秀投手，他也認為林有相當高的機會，出現在2025年響尾蛇的開季名單中。

根據球探報告，林昱珉的控球很棒、變速球和滑球都相當優異，尤其是變速球相當刁鑽，在20-80的球探評分量表中獲得高達60分的評價。不過，「玉米」在身材上的劣勢（180公分的身高和較纖細的體型）和不快的直球球速（平均約90-91英哩），讓大多數球探對於他的發展天花板有所保留，認為他有很高的機率可以成為堪用的五號先發投手，但受限於身體的條件，要再上一層樓的機會並不大。話雖這麼說，年僅20歲就在小聯盟高層級出賽，甚至今年球季中就有上大聯盟的可能性，這樣條件的新秀，已經不可多得。

☆林昱珉2023球季精彩投球影片

事實上，如林昱珉這樣條件的左投手，並不是沒有成為前段先發、甚至擔當球隊王牌的例子。前西雅圖水手王牌投手、上個月才被水手交易到亞特蘭大勇士，隨後又輾轉被交易到匹茲堡海盜的左投岡薩雷斯（Marco Gonzales），就是近年這種「軟投派」的左投代表。和林昱珉一樣，岡薩雷斯球速不快，直球均速只有89英哩左右，但他靠著一手優異的變速球、平均以上的曲球，和絕佳的控球能力，不僅能在大聯盟生存，過去六年都是水手先發輪值的核心之一，在2018、2019年球季甚至投出了3.5 fWAR以上的頂級表現。岡薩雷斯混合多種球路、攻擊好球帶各個角落的投球策略，應該是林昱珉未來可以參考的成功模式。