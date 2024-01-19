快訊

角逐立院龍頭 國民黨「韓江配」率先表態

換來席亞康有如揮出三壘安打 溜馬正式站上爭冠舞台

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
溜馬從暴龍換來席亞康後已補齊戰力需求，具有與塞爾蒂克、公鹿、熱火在東區分庭抗禮的本錢，有機會能像季中挑戰賽一樣再次讓球迷耳目一新。 美聯社
溜馬從暴龍換來席亞康後已補齊戰力需求，具有與塞爾蒂克、公鹿、熱火在東區分庭抗禮的本錢，有機會能像季中挑戰賽一樣再次讓球迷耳目一新。 美聯社

東區戰績第七溜馬，透過三方交易拿下暴龍前鋒席亞康，正式宣告站上今年NBA爭雲舞台。目前東區擁有爭冠實力球隊包括塞爾蒂克、公鹿、76人三支，潛在爭冠黑馬是上季打進總冠軍賽熱火，但溜馬成功搶下席亞康，可以自信擁有爭冠實力。

這筆三方交易內容是溜馬得到203公分前鋒席亞康，加一個次輪籤。暴龍得到溜馬鋒衛布朗、前鋒沃拉和鵜鶘後衛路易斯，另外還有三個首輪籤。鵜鶘得到一筆現金，降低豪華稅。

席亞康今年場均22.2分、6.3籃板、4.9助攻，投籃命中率5成2，三分命中率3成17，他是溜馬最完美第二進攻點，第二持球點，低位第一核心，溜馬將組成後衛哈利伯頓、前鋒席亞康、中鋒特納三核心，年輕充滿活力主要輪換，包括得分後衛馬瑟倫、射手希爾德、小前鋒奈史密斯，前鋒托平、史密斯、傑克森，控球麥康納、奈哈德全部都在。溜馬不但保留核心八名年輕輪換主力，也幾乎沒有傷筋動骨就拿下聯盟二線球星等級席亞康，完成衝冠部署。

溜馬能在沒動到哈利柏頓、透納、馬瑟倫(右到左)的情況下就換來席亞康，實在是得到了天上掉下來的禮物！ 美聯社資料照片
溜馬能在沒動到哈利柏頓、透納、馬瑟倫(右到左)的情況下就換來席亞康，實在是得到了天上掉下來的禮物！ 美聯社資料照片

溜馬原來屬於聯盟中流球隊，年輕、充滿天賦又有未來性，這次完成三方交易可以說是揮出三壘安打，只有拿下一線球星才算全壘打，但溜馬已經擁有足夠打進東區決賽本錢和核心陣容。

像溜馬這樣小市場球隊，想要在自由市場等到一線球星，或是在交易中得到一線球星，幾乎不可能。席亞康能打快速攻防、擁有相當單打和持球、低位進攻技能，他的三分外線不靈，但溜馬多的是射手和可以拉開空間角色球員，完全可以彌補席亞康技能包不足缺陷。

更重要的是席亞康有奪冠經驗，他可以在快攻中扮演溜馬箭頭、終結者，可以在攻防轉換做為主要持球點和攻擊發起者，又能在低位和持球突破攻擊禁區做為溜馬第一主力，可以說是溜馬陣容戰力升級最完美拼圖。

席亞康(右)過去有奪冠經驗，不過近幾季被認為缺乏帶隊能力，暴龍已逐漸將巴恩斯(左)視為新的球隊領袖。席亞康來到溜馬，搭配助攻王哈利伯頓，應該能有更好的發揮。 美聯社資料照片
席亞康(右)過去有奪冠經驗，不過近幾季被認為缺乏帶隊能力，暴龍已逐漸將巴恩斯(左)視為新的球隊領袖。席亞康來到溜馬，搭配助攻王哈利伯頓，應該能有更好的發揮。 美聯社資料照片

溜馬是今年NBA進攻效率最好球隊，進攻節奏最快球隊，席亞康持球能力、對位和單打球路正好可以彌補溜馬各方面不足。東區爭冠三雄塞爾蒂克、公鹿、76人，以及最難纏最有韌性熱火，現在又多了一個不能忽視對手。

溜馬進攻武器、技能、終結者和持球點更多，接下來就是拉防守，中鋒特納+前鋒席亞康，後場哈利伯頓+馬瑟倫，小前鋒奈史密斯+托平，射手希爾德+奈哈德，內線第一替補傑克森，溜馬這套全新陣容稱不上夢幻，但有足夠天賦和實力可以把東區三雄拉下神壇。

席亞康身價當然不值得三名年輕球員+三個首輪，但對溜馬來說，這筆投資、賭注是絕對必要。溜馬想要升級成為爭冠球隊，就不能等著年輕球員進化、開竅，能搶下最適合溜馬現有陣容、打法席亞康，就是溜馬完美操作。

今年夏天席亞康最多可以跟溜馬簽下一分五年2.4億美元合約，席亞康對於加盟溜馬自然非常期待，只要幫助溜馬能殺進東決，席亞康就有機會拿到生涯最大一分合約。

溜馬的賭注和操作，就是西區雷霆最需要學習和參考範本，雷霆目前同樣缺少一個像席亞康這種全能前鋒，可以做為球隊第二核心和進攻發起點，能夠在快速攻防、對位中創造更多空間和侵略性，並且打出更完美團隊防守。

溜馬不想像雷霆這樣耗費時日培養年輕球員，而是利用聰明的交易來精準地達到目標，席亞康可能就是最後一張拼圖！ 美聯社
溜馬不想像雷霆這樣耗費時日培養年輕球員，而是利用聰明的交易來精準地達到目標，席亞康可能就是最後一張拼圖！ 美聯社

雷霆很有耐心，願意花時間給年輕球員成長、累積經驗，一切都很不錯。但只有像溜馬這樣的操作才能改變聯盟生態，雷霆手裡多的是首輪籤，但如果不能看準時機、精準出手、完成升級，雷霆在等待過程中可能流失的機會也會更多。

恭喜溜馬正式站上爭冠舞台，對溜馬來說，今年只要能打進東區決賽就是完美起手式。

NBA專欄 NBA 溜馬 席亞康 哈利伯頓

相關新聞

換來席亞康有如揮出三壘安打 溜馬正式站上爭冠舞台

東區戰績第七溜馬，透過三方交易拿下暴龍前鋒席亞康，正式宣告站上今年NBA爭雲舞台。目前東區擁有爭冠實力球隊包括塞爾蒂克、公鹿、76人三支，潛在爭冠黑馬是上季打進總冠軍賽熱火，但溜馬成功搶下席亞康，可以

日本球星賽季兩樣情 八村壘力拚輪值、渡邊卻日漸邊緣化

日本因主辦2023男籃世界盃加上東道主在自家打出令人驚艷成績，國內籃球風氣大好，時任日本隊一哥的渡邊雄太(Yuta Watanabe)帶著滿滿信心返回美國備戰新賽季，但是這季他在太陽卻因傷導致出賽場次

女籃版柯瑞—凱特琳・克拉克 風靡全美的三分神射手

現在全美最紅的籃球員是誰？不是恩比德，不是約克奇，甚至不是詹皇、柯瑞，而是一個叫凱特琳·克拉克（Caitlin Clark）的大學女籃球員。柯瑞講到克拉克時這樣說：「當你能準成這樣時，沒有什麼出手是不

中職／多項縮時改革接軌國際 談薪、球卡卻成進步絆腳石

從去年7月的選秀會到今年球季開打前的這短短半年多發生的事情，已可在中職這35年來的歷史上留下極為重要的紀錄，中職聯盟與各球團一起在這段期間做出在以往較罕見的決定、跨越了許多里程碑，讓台灣與美日韓等國際

中職／FA轉隊中信兄弟 陳俊秀「HOMERUN SHOW」降臨洲際

【撰文・鄧心瑜】 35歲內野手陳俊秀在季後投入自由球員市場，獲得中信兄弟青睞網羅，雙方談約順利，迅速於2023年末舉辦加盟記者會，中信領隊劉志威親自為其穿上黃色29號球衣，秀砲今年開始在洲際不會再有

中職／天賦+身材不足以成功 范玉禹給年輕球員的一課

2023季末至今是中華職棒罕見異動頻繁的休賽季，除了選手轉隊特別多外，更是罕見地有多位球員宣告引退。除了季中就宣告的高國輝，季末則有統一高國慶、味全高孝儀、中信官大元及台鋼王梓安退休轉任其他職務，另外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。