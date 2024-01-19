換來席亞康有如揮出三壘安打 溜馬正式站上爭冠舞台

東區戰績第七溜馬，透過三方交易拿下暴龍前鋒席亞康，正式宣告站上今年NBA爭雲舞台。目前東區擁有爭冠實力球隊包括塞爾蒂克、公鹿、76人三支，潛在爭冠黑馬是上季打進總冠軍賽熱火，但溜馬成功搶下席亞康，可以自信擁有爭冠實力。

這筆三方交易內容是溜馬得到203公分前鋒席亞康，加一個次輪籤。暴龍得到溜馬鋒衛布朗、前鋒沃拉和鵜鶘後衛路易斯，另外還有三個首輪籤。鵜鶘得到一筆現金，降低豪華稅。

席亞康今年場均22.2分、6.3籃板、4.9助攻，投籃命中率5成2，三分命中率3成17，他是溜馬最完美第二進攻點，第二持球點，低位第一核心，溜馬將組成後衛哈利伯頓、前鋒席亞康、中鋒特納三核心，年輕充滿活力主要輪換，包括得分後衛馬瑟倫、射手希爾德、小前鋒奈史密斯，前鋒托平、史密斯、傑克森，控球麥康納、奈哈德全部都在。溜馬不但保留核心八名年輕輪換主力，也幾乎沒有傷筋動骨就拿下聯盟二線球星等級席亞康，完成衝冠部署。

溜馬能在沒動到哈利柏頓、透納、馬瑟倫(右到左)的情況下就換來席亞康，實在是得到了天上掉下來的禮物！ 美聯社資料照片

溜馬原來屬於聯盟中流球隊，年輕、充滿天賦又有未來性，這次完成三方交易可以說是揮出三壘安打，只有拿下一線球星才算全壘打，但溜馬已經擁有足夠打進東區決賽本錢和核心陣容。

像溜馬這樣小市場球隊，想要在自由市場等到一線球星，或是在交易中得到一線球星，幾乎不可能。席亞康能打快速攻防、擁有相當單打和持球、低位進攻技能，他的三分外線不靈，但溜馬多的是射手和可以拉開空間角色球員，完全可以彌補席亞康技能包不足缺陷。

更重要的是席亞康有奪冠經驗，他可以在快攻中扮演溜馬箭頭、終結者，可以在攻防轉換做為主要持球點和攻擊發起者，又能在低位和持球突破攻擊禁區做為溜馬第一主力，可以說是溜馬陣容戰力升級最完美拼圖。

席亞康(右)過去有奪冠經驗，不過近幾季被認為缺乏帶隊能力，暴龍已逐漸將巴恩斯(左)視為新的球隊領袖。席亞康來到溜馬，搭配助攻王哈利伯頓，應該能有更好的發揮。 美聯社資料照片

溜馬是今年NBA進攻效率最好球隊，進攻節奏最快球隊，席亞康持球能力、對位和單打球路正好可以彌補溜馬各方面不足。東區爭冠三雄塞爾蒂克、公鹿、76人，以及最難纏最有韌性熱火，現在又多了一個不能忽視對手。

溜馬進攻武器、技能、終結者和持球點更多，接下來就是拉防守，中鋒特納+前鋒席亞康，後場哈利伯頓+馬瑟倫，小前鋒奈史密斯+托平，射手希爾德+奈哈德，內線第一替補傑克森，溜馬這套全新陣容稱不上夢幻，但有足夠天賦和實力可以把東區三雄拉下神壇。

席亞康身價當然不值得三名年輕球員+三個首輪，但對溜馬來說，這筆投資、賭注是絕對必要。溜馬想要升級成為爭冠球隊，就不能等著年輕球員進化、開竅，能搶下最適合溜馬現有陣容、打法席亞康，就是溜馬完美操作。

今年夏天席亞康最多可以跟溜馬簽下一分五年2.4億美元合約，席亞康對於加盟溜馬自然非常期待，只要幫助溜馬能殺進東決，席亞康就有機會拿到生涯最大一分合約。

溜馬的賭注和操作，就是西區雷霆最需要學習和參考範本，雷霆目前同樣缺少一個像席亞康這種全能前鋒，可以做為球隊第二核心和進攻發起點，能夠在快速攻防、對位中創造更多空間和侵略性，並且打出更完美團隊防守。

溜馬不想像雷霆這樣耗費時日培養年輕球員，而是利用聰明的交易來精準地達到目標，席亞康可能就是最後一張拼圖！ 美聯社

雷霆很有耐心，願意花時間給年輕球員成長、累積經驗，一切都很不錯。但只有像溜馬這樣的操作才能改變聯盟生態，雷霆手裡多的是首輪籤，但如果不能看準時機、精準出手、完成升級，雷霆在等待過程中可能流失的機會也會更多。

恭喜溜馬正式站上爭冠舞台，對溜馬來說，今年只要能打進東區決賽就是完美起手式。