躲過家暴案重罪起訴 前道奇強投烏力亞斯復出有望

在今年大聯盟自由市場中，仍有多位頂級投手的合約尚未塵埃落定，除了史奈爾（Blake Snell）、克蕭（Clayton Kershaw）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、海德（Josh Hader）外，還有先發、後援兩相宜的烏力亞斯（Julio Urias）。只是，他跟遠赴東瀛的包爾（Trevoe Bauer） 一樣，因違反大聯盟的家庭暴力法身價狂洩，若能走出官司陰影，其身手換一張上億合約輕而易舉。

有關烏力亞斯的案子進展，與他能否在自由市場找到新東家有密切關係。根據洛杉磯縣地方檢察官辦公室（Los Angeles County District Attorney’s Office）說法，他們不會對烏力亞斯去年九月的暴力事件以重罪起訴。不過，這並非代表他可全身而退，因為仍可能面臨洛杉磯市檢察官（Los Angeles City Attorney）的輕罪（Misdemeanor）指控。因此，大聯盟方面要等候市府的行動後，再對烏力亞斯的未來做決定。

在道奇隊先發輪值，烏力亞斯始終扮演吃重角色，去年擔任開幕戰投手。雖說，他早在2019年已有案底，當時因家暴禁賽20場，但在完成為期52周的家暴諮詢計劃後未起訴。也幸而烏力亞斯逃過一劫，間接助攻道奇隊於2020年縮水球季奪冠，他在季後賽的第一場奪下勝投，又接棒布勒（Walker Buehler）投了3局無失分。對聖地牙哥教士的國聯系列賽第三場，又貢獻5局失1分好投。對上亞特蘭大勇士隊國聯冠軍系列賽又拿兩勝。世界大賽與坦帕灣光芒隊之戰，烏力亞斯第四場先發4.2局失兩分。第六場比賽7局登板救援，投了2又1/3局無失分守住勝利建功。

助隊奪冠後的烏力亞斯聲勢高漲，2021年球季以20勝3敗摘國聯勝投王，32場投了185又2/3局，拿下195次三振、防禦率2.96，成為2016年薛則（Max Scherzer）後、國聯第一位20勝投手，也是2021年後大聯盟最多勝。2022年風光依舊，整季繳出17勝7敗、166次三振佳績，還以2.16成績登頂國聯防禦率王。

安德森(左)、克蕭(中)、烏力亞斯(右)曾在2022年組成道奇的超強左投連線。 美聯社資料照片

連續三年的功績，讓烏力亞斯行情一飛沖天，除了代表墨西哥出戰WBC世界棒球經典賽外，還超車克蕭、布勒成為2023年開幕戰先發投手。只是，進入合約年卻沒拿出表現，先是腿筋傷在5月中旬進傷兵名單，7月1日回歸狀態欠佳，9月6日因家暴案被捕，迫使球隊將他放在行政休假名單。由於這是二犯，自然引起輿論撻伐，道奇方面也順應民意收拾他的更衣櫃、個人商品，不續約直接扔進自由市場，這一年先發21場，戰績是11勝8敗、防禦率4.60。

摒除烏力亞斯的壞脾氣，他的頂尖投球毋庸置疑。快速直球介於每小時90至95英里間，最快可達97英里，他還有速度80英里出頭的變速球、曲球和滑球，曲球最初僅橫向位移，類似於旋轉滑球，到2016球季因改變握球方式，進而增加了縱向位移。從2016年至2023年所投的12,696顆由PITCHf/x系統追蹤結果，顯示四縫線直球的手臂移動幅度比其他左投手小，很容易造成打者揮空，製造的高飛球比例偏高。烏力亞斯的變速球比一般投手紮實，可以製造大量的滾地球，軌跡帶有一些下沉，滑球下沉更明顯，同樣是製造打者揮空的利器，均速高於聯盟平均值。

年僅27歲、球技如此精湛的左投手，原先預估可拿一紙最少2億美元的合約，卻因管控不了個人情緒，在足球大聯盟MLS的比賽後痛歐妻子。去年9月3日晚上，他在BMO球館的停車場內，拉扯太太的頭髮和肩膀，並將對方推到欄杆邊被路人目擊，現場遭到保安逮捕。翌日雖繳交5萬美元保釋金脫身，卻掀起輿論一陣譁然，道奇隊也當機立斷做出處分，除了行政休假外，也將他從道奇球場抹消，包括原先致贈球迷的搖頭公仔、大型看板等，烏力亞斯被徹底消失。

事件直到上周二，洛杉磯縣檢察官辦公室做出裁定，認為受害者的傷勢以及被告的犯罪史，均不足以提起重罪起訴，現將全案轉交洛杉磯市檢察官辦公室審核，看是否考慮要提出輕罪指控。MLB方面，已對該事件展開獨立調查，可能會等市檢察官辦公室裁定後才跟進，根據運動頻道ESPN的記者Alden Gonzalez報導，聯盟應該會暫緩對烏力亞斯在的禁賽處分，給他一個洗心革面的機會再出發。