換來頂級3D前鋒阿努諾比 尼克雖4連勝但根本沒有賺到

紐約尼克上周透過交易換來暴龍前鋒阿努諾比，送走後衛奎克利、巴瑞特。阿努諾比出色防守、頂級3D功能、不佔球權、能無限換防，不但幫助尼克取得4連勝，也得到媒體、專業人士普遍讚揚。

巴瑞特、奎克利、阿努諾比成績比一比

巴瑞特是尼克第三得分點，場均18.2分、4.3籃板，投籃命中率4成2，三分命中率3成3。198公分巴瑞特可以打得分後衛兼小前鋒，習慣持球、打爛仗，但並不是一名高效持球手。

奎克利場均15分，投籃命中率4成5，三分命中率3成95，是尼克板凳第一殺手，持球、突破、外線、進攻效率都是聯盟頂級最佳第六人，今夏新秀合約即將到期，加上尼克得分後衛這個位置人滿為患，尼克選擇趁早出手。

201公分阿努諾比今年為暴龍出賽27場，場均15.1分、3.9籃板，投籃命中率4成89，三分命中率3成74。阿努諾比尼克出賽四場，場均12分、5.3籃板，投籃命中率4成87、三分命中率3成75，每場出手比暴龍少了近2次。

尼克為了換來阿努諾比，犧牲了兩位年輕好手巴瑞特(右)與奎克利(左)，代價不可謂之不高。 美聯社

阿努諾比能獲得如此高評價，關鍵在他頂級3D和防守能力，上季是聯盟防守第二隊，進階數據完美展現個人防守效率、多功能性，是聯盟頂級防守悍將、不佔球權、又能打至少三個位置，三分命中率相當穩定，符合現代籃球小球趨勢。

從球員個人表現、防守效率、場上正負值等進階數據，很難衡量一名球員作用和能力，因為球隊組成不同、核心球星能力不同、球隊戰力目標不同、球員個人功能和強項也不同。

基本上尼克沒有必要做這筆交易 理由有四個

1、尼克第一球星後衛布朗森，第二球星是前鋒藍道，基本上這兩名尼克核心擺在聯盟也只是二線球星，距離一線球星還有很多需要證明。尼克用兩名主要輪換、功能性又強的主力，去換一名頂級3D，我完全看不出來有何必要。

尼克兩大主力戰將布朗森(右)與藍道(左)都不是頂尖球星，球隊戰力本身還不是很強，實在沒有必要做出2換1的交易。 美聯社

2、阿努諾比三分球是比巴瑞特穩，但尼克板凳失去奎克利，同樣失去板凳爆發力和改變比賽能力，一得一失，這對尼克團隊、戰力能帶來多大提升？

3、就打爛仗、持球進攻，巴瑞特做為球隊第二進攻終結點或第三持球點，巴瑞特其實功能性非常OK，也不會比阿努諾比差多少。

巴瑞特防守不如阿努諾比，但防守能力、對位、可以打三個位置的3D能力也不差，進攻端巴瑞特能力更多樣，持球也有打爛仗能力，我完全不認為尼克有必要為了拿下阿努諾比，一下送走奎克利、巴瑞特兩名年輕主力。

4、尼克想要成為一支更好球隊，甚至提升為爭冠球隊，那就必須挖到一名真正一線球星，布朗森就是一名靠進攻、得分幫助球隊後衛，藍道充其量也只是球隊第三號球星。

尼克是大城市大市場球隊，這種小修小補，只是換一個防守更好3D，但卻失去更多改變比賽武器和天賦，得失之間，短時間很難論斷。尼克、暴龍這筆交易，美國數據派球評對尼克操作有太多溢美之辭，台灣媒體社群也跟著起舞，對阿努諾比的能力和防守作用同樣吹捧上天。

國外媒體恐怕過份高估了阿努諾比(右)的實力，同時也輕忽了巴瑞特與奎克利的價格。 美聯社

阿努諾比防守風格、能力、無球角色，或許很適合尼克鐵血球路，過去一波4連勝，其中包括擊敗西區第一灰狼，東區第三76人都貨真價實，而且這波4連勝場均失分只有101分，真正展現尼克教練鍚柏杜執教風格，防守至上，有效限制對手進攻。

尼克目前戰績東區第六，4連勝起步，對尼克、教練團、阿努諾比、管理階層都有很大激勵，這是很棒的開始，也很符合阿努諾比進階數據所呈現出來的功能和作用。

我是不認為尼克對暴龍這筆交易，尼克賺到什麼，只能讓下半季戰績和東區排名去證明。