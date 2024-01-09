日職／續航力、貢獻度不及大谷與山本 佐佐木去美國還太早

日職去年季後行使海外自由球員權利及利用入札制度挑戰美國大聯盟的幾名球員，繼山本由伸加入道奇、松井裕樹與教士簽約後，只剩下今永昇太及上沢直之，2人的入札期限都是12日早上，目前都已有球隊接觸的消息，如果4人皆成功轉戰美國，那將是近年日職國內諸強投的一波大旅美潮，接下來最受大聯盟球探關注的當然就是佐佐木朗希。

高中就投出160以上公里速球，被稱為「令和怪物」的佐佐木，在19年選秀會上被4隊第一指名，最終被羅德抽中，他在新人年以身體強化為主，一、二軍都沒有出賽紀錄，直到21年5月才正式在一軍登板，自此創下許多紀錄，包括22年4月對歐力士投出日職史上第16場完全比賽，20歲又5個月及生涯第14場就達成也都是史上最快，這場比賽中他連續投出13次及總共19次，也是日職史上三振的新紀錄，接續這場比賽後，又創下連續17局無安打紀錄，前一年也有連續36局奪三振的紀錄。

最快球速164公里，加上短短幾年就創下這麼多紀錄，佐佐木自然會被視為下一位成功挑戰大聯盟的強投，佐佐木自己也有意願，談約時希望在今年季後就能透過入札制度前進美國，但球團有不同意見，談約時間因此拉長到跨年，目前尚未有結果，也成為羅德隊上少數尚未完成談約的球員。

佐佐木朗希正與羅德球團討論入札挑戰美國的時間，雙方目前尚未達成共識。 擷圖自侍JAPAN官方網站

雖說佐佐木本人有極大意願，但相較於今年在道奇聚首的大谷翔平及山本由伸2名學長，佐佐木要去美國嚴格說起來時間還太早。

首先，也是最主要的不同點，就是身體健康狀況及續航力的問題。大谷在12年加入火腿，13年首度一軍出賽，新人年以投手身份登板13場，投61又2/3局，之後連續2年都達到規定投球局數，16年也有140局，17年因左側股二頭肌拉傷只投25又1/3局，但打擊方面仍出賽65場，有231個打席，18年加入大聯盟後，前3年因傷登板場次不多，近3年身體健康後也都有130局以上的投球，打擊則是每年都有一定的表現，雖說去年季末又動刀，大谷的體能是足以應付大聯盟整個球季比賽的。

大谷翔平赴美前在日職及國際賽都有優異表現，且都獲得過個人獎項。 法新社資料照片

除了17年新人年及隔年專職中繼之外，山本在之後的5年都達到規定投球局數，21、22年更是投到190局以上，生涯沒有受過大傷，也未缺席太長的時間，雖說不知道山本在大聯盟的首個球季會遇到什麼身體上的狀況，但畢竟這幾季他已證明自己在日職的續航力，相信要適應大聯盟不同的輪休天數不會有太大的問題。

佐佐木自從加入職棒以來，雖創下許多紀錄，但可說一直在羅德教練團的保護下投球，今年仍是維持間隔7天以上的出賽頻率，加上因右手中指起水泡、左側腹肌肉撕裂及發燒等原因，而數度脫離一軍陣容，最終只先發15場、投91局，生涯3年僅有22年的129又1/3局超過百局，續航力尚未受到驗證，在這種情況下要去先發間隔更短的大聯盟，只會增加受傷的風險。

再來就是成績及貢獻度，大谷在日職5年拿到42勝15敗，防禦率是2.52，15年一舉奪下勝投、防禦率及勝率王，打者部分則是在1170個打席裡有48轟、166分打點及2成86打擊率，投打方面都拿過最佳九人獎項，另外在16年還囊括明星賽及最大獎的年度MVP；國際賽方面，15年在世界棒球12強賽中也獲得最佳投手。

山本也不用多說，7年拿到70勝29敗，勝率高達7成，防禦率僅有1.82，近3年更是主宰整個日職戰場，連3年奪下勝投、防禦率、三振及勝率等投手4冠王，最佳九人、金手套、年度MVP及投手最高榮譽的澤村賞也是3連霸，21年的東京奧運則是票選為最佳右投手。

山本由伸(中)近3年鬼神般的表現讓歐力士在洋聯3連霸。 美聯社資料照片

輝煌的個人獎項之外，大谷及山本2人都對球隊有極大的貢獻度，大谷在16年以10勝、22轟、104支安打創下全世界職棒史上首次的10勝、20轟、100安的紀錄，優異的成績幫助火腿獲得聯盟優勝，隨後打進日本大賽，奪下相隔10年的日本一；山本近3年來的鬼神成績，也讓歐力士連續3年拿到洋聯優勝，更在22年拿到相隔26年的日本一殊榮。

佐佐木目前在日職一軍只有3年出賽紀錄，先發46場，成績是19勝10敗，防禦率則是優異的2.0，雖創許多紀錄，但整體來說續航力、個人獎項及對於羅德的貢獻度都遠不及上述2位學長，除非本季在個人及球隊方面都有突破以往的表現，否則要在今年季後就挑戰大聯盟，還太早。