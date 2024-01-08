日職／日高暖己冬盟吞4敗 卻讓廣島期待FA補償又一傑作

因為山本由伸行使入札而獲得大量「補強基金」的歐力士猛牛隊，在FA市場上帶走了廣島鯉魚隊的強打西川龍馬。廣島隊在補償方案中，最後決定以「選手補償」為選項，挑中了歐力士隊19歲的右投手日高暖己。

日高暖己是2022年選秀會第5輪被歐力士選中，雖然還沒有在一軍有過任何出賽紀錄，但是資質相當被看好，有「由伸二世」之稱。因此連即將執行「選手補償」的西武獅GM渡邊久信都感到驚訝，竟然日高暖己這名具有將來性的好手也在歐力士的保護名單之外。

日高暖己2023年在二軍出賽12場，拿下1勝1敗、防禦率3.15的成績。去年球季結束後，他以日職紅隊選手身分到台灣來參加冬季聯盟，在冬盟4場吞下4敗，不過防禦率3.50並不差，主要是對台鋼雄鷹的2場比賽都投得不好。尤其最重要的冠軍賽對上台鋼雄鷹，因為控球出狀況，先發2局投出4次四壞球保送，失掉3分、責失2分。

廣島隊即使損失了中央聯盟打擊排行榜第二名（2023年0.305打擊率）的好手，不過一般認為，透過補償拿到一名極具將來性的19歲好手，可以銜接未來的投手戰力，對赤色軍團來說並不見得是一件壞事。尤其廣島隊史上雖然被其他球隊FA挖角的好手雖然不少，但也不乏因為選手補償而進補甚至拿到冠軍的例子，因此反而能以樂觀角度看待。

廣島近年因為選手FA離隊後，所獲得的補償選手，包括現任監督新井貴浩2007年轉到阪神，從阪神獲得的赤松真人。2013年先發投手大竹寬轉戰巨人所獲得的中繼投手一岡竜司，以及2018年丸佳浩加入巨人隊而轉隊加盟的老將長野久義。

其中最接近的例子算是2013年底因為大竹寬而從巨人隊獲得的中繼投手一岡竜司。當時的一岡竜司年僅23歲，在巨人隊的最後一年出賽9場，開始嶄露頭角，原本隔年就可以躍上一軍主力。在廣島隊的內部評估之中，一岡是交易都很難拿到的好投手，因此對一岡竜司抱持相當高度的興趣。果不其然，一岡竜司到了廣島隊之後立即成為主力牛棚，第一年（2014年）就投出16次中繼成功、防禦率0.58的亮眼成績，讓人直呼廣島「賺翻了！」廣島隊2016年到2018年的三連霸王朝，一岡竜司與中崎翔太、法蘭斯（Geronimo Franzua）組成的強力牛棚是關鍵。儘管2020年之後一岡竜司因為受傷出賽機會大減，失去了昔日的威力，不過光論三連霸時期的貢獻卓越，就稱得上是廣島選手補償的一大傑作。

一岡竜司是廣島隊2016年到2018年三連霸時期的強力牛棚大將，因為選手補償改變了棒球人生。 擷圖自一岡竜司IG

廣島鯉魚隊雖然這幾年陸續有鈴木誠也、西川龍馬等主力流失，球隊處於重建期，不過在新井貴浩監督的帶領下漸入佳境，去年還打進中央聯盟第二名，一度威脅到阪神虎。這一次的選手補償對於提升投手戰力，以及未來幾年的競爭力大有幫助。

反觀當時31歲的大竹寬，雖然在廣島是一名主力先發，不過被評為一名「10勝但也有10敗」的先發投手，因此對廣島來說，比起這一次的西川龍馬，損失程度沒有這麼巨大。相對來說，巨人隊因為這次的FA失去一岡竜斯這名未來性極佳的中繼投手，但以win now來說也有收穫，大竹寬加盟的第一年（2014年）巨人投出9勝6敗、防禦率3.98，當年巨人隊就獲得聯盟優勝，2019年、2020年的連霸他也是牛棚要角。

不過老將長野久義的效果就沒有這麼好，他是在廣島三連霸之後來到鯉魚隊，但2019年起廣島就再也沒有拿過冠軍，甚至季後賽都沒打進去。去年廣島繼2018年之後重返季後賽，偏偏長野久義又交易回了巨人，等於效力廣島4年期間皆與季後賽無緣，個人成績也平平，明年將邁入40歲。