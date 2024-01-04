中職／曾峻岳旅外暫失利 古林、徐若熙拚出國得先克服傷痛

富邦投手曾峻岳堪稱近年中職最具威力的終結者，加入職棒這3年來締造許多紀錄，包括22年投出個人生涯最快的157公里，也是中職本土投手最快球速；上季6月則創下史上開季24場最低防禦率紀錄；9月底則以21歲又323天成為最年輕拿到50次救援成功的投手，由於曾峻岳在去年季後年資滿3年，正式取得海外自由球員資格。

如此精彩的投球內容，也使得曾峻岳在去年季末開始傳出有日職球團在關注的消息，甚至於時任火腿GM、現二軍監督的稻葉篤紀還曾數度親自到新莊球場觀看他的投球，但從球季結束至今，尚未有任何國外球隊與他簽約，今年幾乎已確定會再續留富邦。

曾峻岳未接到日職的合約，當然仍有不足之處，雖然去年的平均球速較22年略慢，首需加強的還是在於控球及變化球，在狀況好的時候，曾峻岳的速球能夠很成功地讓對手揮空或打不好，但狀況不好時，尤其是控球出問題，常常連直球都無法投進好球帶，出賽54場，51又2/3局投出18次保送雖不算太糟，不過單場2次保送以上就有4次，而變化球也有增加種類的空間；另外，曾峻岳在去年季前的經典賽及季後的亞冠賽這兩次國際賽，面對比中職更高一級的打者的壓制力都不算好，加上救援投手的定位，可能都是沒有獲得青睞的原因，不過曾峻岳畢竟還年輕，針對自己的缺點再改進，未來仍有旅外機會。

曾峻岳(左)新球季要針對自己的缺點改進，再尋求旅外的機會。 聯合報系資料照片

在曾峻岳挑戰旅外暫時失利後，旅外的希望就放在另外兩位年紀稍長1歲的投手身上，這兩名投手都是強力先發投手，且都有球速及犀利的變化球。

同樣在去年飆出157公里速球的古林睿煬，今年再度被國外球探注意到，雖然沒有入選經典賽，但季中的亞運就沒有缺席，他在亞運改任後援投手，出賽2場分別面對韓國及中國，共投4局未失分，且有7次三振，球速也到達156公里左右；季後的亞冠賽，古林先發對上日本，主投6又2/3局，只用了86球，僅被打出3支安打，前5局還演出完全比賽，直到第7局才因全壘打失1分，面對實力被認為最強的日職打者群顯現十足的壓制力，這次亞冠賽不但讓古林在日本隊監督井端弘和心中留下深刻印象，更讓球探注意到他，旅外的希望再度燃起。

古林睿煬如果本季能交出穩定表現，年底有希望經由入札制度旅外。 中華職棒聯盟提供

兩場先發表現優異，最終拿下台灣大賽MVP的徐若熙，也藉由在大巨蛋舉辦的亞錦賽成功抓住國外球探的眼球，他在進入成棒後的首次國際賽表現仍舊穩健，首場對韓國投7局只被打2支安打，無失分且投出10次三振；冠軍賽對日本則是5局被打4支安打，丟掉1分非自責分，投出8次三振，雖說亞錦賽的外隊強度及曝光度都不及其他一級國際賽事，但徐若熙的表現無庸置疑，也被列入有望旅外的名單內。

徐若熙在台灣大賽及亞錦賽的表現，證明自己如果身體能維持健康的話，是有能力投出鬼神般的成績。 聯合報系資料照片

古林及徐若熙都有足夠的實力旅外，只不過2人最大的共同問題就是傷病史，雖不是從小體弱多病，但古林的右手、右肩、右背都有傷病紀錄，也使得19年加入職棒的他，到21年才有完整球季，該年出賽20場，投球局數來到100局，是個人生涯最多，隔年再度因肩傷8月中後就提早關機，去年傷勢較未影響投球狀況，出賽13場，投80局，如果不是參加亞運，投球局數有機會創單季新高。

徐若熙在高中時就曾動過手肘軟骨清創手術，進職棒後在20年球季又動了骨刺清除手術，都休息約6個月；21年出賽20場，投81局是生涯最多，隔年7月再度動了TJ手術，直到去年8月底才在一軍復出，整季投球局數只有15又1/3局，當然從之後的台灣大賽及亞錦賽來看，身體無恙的徐若熙能投出鬼神般的成績，他與古林2人新球季的主要目標就是健康正常地出賽，先不要說完整球季，至少要有能投到100局的續航力，再挑戰首度達到規定投球局數，才會更有旅外的自信及籌碼。