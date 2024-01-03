阿家變成「沉沒的王牌」 傷了無數球迷的心
棒球是台灣的國球，每次的國際賽總是受到矚目，許多經典賽事產生了不少的台灣之光。2001年世界盃棒球賽成了張誌家崛起的最佳舞台，他被視為天才型球員，不愛練球卻有超強球技，一度是日、台兩國職棒的明星球員，可惜誤入歧途黯然離開球場，近日又驚傳猝逝，更是令人不勝唏噓。
張誌家出身於棒球名校力行國小及向上國中，高中時期是棒球名校穀保家商的王牌投手，1998年協助母校拿下奪得金龍旗青棒賽冠軍。畢業後進入合作金庫棒球隊，曾經在秋季聯賽7天內狂投28局，拿下29次三振，並取得4勝的恐怖成績。
2001年成為阿家聲名大噪的一年，當年在台灣舉辦的世界盃棒球賽，張誌家原本被定位為牛棚投手，對戰尼加拉瓜及南非都是中繼出賽。在中華隊對戰韓國時則以先發身份登板，並繳出完投9局狂飆12次三振僅失1分的表現，季軍戰再度被委以重任出戰日本，更演出完投完封的絕佳成績。整個盃賽合計投球局數25.1局，只被擊出12支安打，僅有1分自責分，防禦率更是誇張的0.36。
張誌家的優異表現很快就吸引國內外球探目光，2002年他以簽約金500萬元及月薪16萬元加入那魯灣職棒公司。當年他先在身披誠泰太陽球衣，在台灣大聯盟出賽，但同時由那魯灣公司代表與國外球團接觸，最後經郭泰源牽線加盟西武獅，簽約金1.2億日幣還創下當時的旅日球員紀錄。
2002年6月轉投日本職棒後，首個球季他竟然就能締造連續28局三振的聯盟紀錄，並拿下單季10勝的成績。千禧年至今，數十位台灣旅日球員中，除了他以外，也僅許銘傑及陳偉殷曾拿下雙位數勝場。只可惜因為傷勢影響，張誌家只留下2002至2004年日職一軍3年，共計出賽63場，26勝19敗及防禦率3.81的紀錄。2005年他被認為患有投球失憶症，投球機制都有問題，一直都在二軍調整，2006年9月遭到解約。
當年的張誌家無疑是為國際賽而生的男人，2008年奧運八搶三資格賽，是他復出之戰，他再度力克韓國隊，幫助中華隊晉級北京奧運。隨後他加入中華職棒，並依兩聯盟合併之規定加入La New熊。隔年投出10勝，是千禧年後唯一在中、日職棒，都投出雙位數勝投的球員。只可惜該年年底，他因為捲入假球案遭釋出且永不錄用，最終遭到判刑。
能夠壓制日、韓職棒好手，張誌家莫過於有一顆把OK球的握法改良、用4根手指夾住的罕見的法克球。這顆改良後的招牌變速球，讓他即使投球機制失調，又或是常被人質疑出手點不固定，但都還是具有一定的壓制能力。他面對自己的手臂狀況，總是可以快速適應，造就他天才型球員的稱號。甚至離開職棒後，嘗試多種行業，最後開始投入高爾夫球，曾在社會人業餘巡迴賽榮獲單站冠軍，並且考取C級專業教練，目標成為職業高爾夫球員。
不只運動天賦高，他場外也很多采多姿，曾經拍攝果菜汁廣告，留下「三餐老是在外，人人叫我老外」的經典台詞，甚至出過「It's my war」專輯，並與丁文琪合唱。然而張誌家多才多藝多朋友，他為人海派、豪爽讓他身邊總是不少友人，好的一面是松坂大輔都是婚禮座上賓，但卻也誤交損友，向雨刷集團借貸，成為沉沒的王牌，傷害了無數球迷的心，讓人每每提及都是萬分惋惜。
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