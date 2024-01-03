阿家變成「沉沒的王牌」 傷了無數球迷的心

棒球是台灣的國球，每次的國際賽總是受到矚目，許多經典賽事產生了不少的台灣之光。2001年世界盃棒球賽成了張誌家崛起的最佳舞台，他被視為天才型球員，不愛練球卻有超強球技，一度是日、台兩國職棒的明星球員，可惜誤入歧途黯然離開球場，近日又驚傳猝逝，更是令人不勝唏噓。

張誌家出身於棒球名校力行國小及向上國中，高中時期是棒球名校穀保家商的王牌投手，1998年協助母校拿下奪得金龍旗青棒賽冠軍。畢業後進入合作金庫棒球隊，曾經在秋季聯賽7天內狂投28局，拿下29次三振，並取得4勝的恐怖成績。

2001年成為阿家聲名大噪的一年，當年在台灣舉辦的世界盃棒球賽，張誌家原本被定位為牛棚投手，對戰尼加拉瓜及南非都是中繼出賽。在中華隊對戰韓國時則以先發身份登板，並繳出完投9局狂飆12次三振僅失1分的表現，季軍戰再度被委以重任出戰日本，更演出完投完封的絕佳成績。整個盃賽合計投球局數25.1局，只被擊出12支安打，僅有1分自責分，防禦率更是誇張的0.36。

2001年的世界盃棒球賽，中華隊歷年來最強勢的表現讓球迷找回了民族自信心與對棒球的熱愛，其中最大的功臣就是陳金鋒(右)與張誌家(左)。 聯合報系資料照片

張誌家的優異表現很快就吸引國內外球探目光，2002年他以簽約金500萬元及月薪16萬元加入那魯灣職棒公司。當年他先在身披誠泰太陽球衣，在台灣大聯盟出賽，但同時由那魯灣公司代表與國外球團接觸，最後經郭泰源牽線加盟西武獅，簽約金1.2億日幣還創下當時的旅日球員紀錄。

2002年6月轉投日本職棒後，首個球季他竟然就能締造連續28局三振的聯盟紀錄，並拿下單季10勝的成績。千禧年至今，數十位台灣旅日球員中，除了他以外，也僅許銘傑及陳偉殷曾拿下雙位數勝場。只可惜因為傷勢影響，張誌家只留下2002至2004年日職一軍3年，共計出賽63場，26勝19敗及防禦率3.81的紀錄。2005年他被認為患有投球失憶症，投球機制都有問題，一直都在二軍調整，2006年9月遭到解約。

張誌家(左)在日職剛要站穩腳步時，就花了600萬元買台幣了一台名車，有空時就到處開去兜風。他在假球案被定罪的時候，法官都感嘆玩車的習慣害他不淺。很讓人感傷的是一審時被被判要賠給La New熊的違約金也是600萬元，他卻付不出來了。 聯合報系資料照片

當年的張誌家無疑是為國際賽而生的男人，2008年奧運八搶三資格賽，是他復出之戰，他再度力克韓國隊，幫助中華隊晉級北京奧運。隨後他加入中華職棒，並依兩聯盟合併之規定加入La New熊。隔年投出10勝，是千禧年後唯一在中、日職棒，都投出雙位數勝投的球員。只可惜該年年底，他因為捲入假球案遭釋出且永不錄用，最終遭到判刑。

能夠壓制日、韓職棒好手，張誌家莫過於有一顆把OK球的握法改良、用4根手指夾住的罕見的法克球。這顆改良後的招牌變速球，讓他即使投球機制失調，又或是常被人質疑出手點不固定，但都還是具有一定的壓制能力。他面對自己的手臂狀況，總是可以快速適應，造就他天才型球員的稱號。甚至離開職棒後，嘗試多種行業，最後開始投入高爾夫球，曾在社會人業餘巡迴賽榮獲單站冠軍，並且考取C級專業教練，目標成為職業高爾夫球員。

張誌家(左)無論棒球、高爾夫球都「殺很大」！即使不練球都有一定的水準，連他自己都自稱是天才型球員。 聯合報系資料照片

不只運動天賦高，他場外也很多采多姿，曾經拍攝果菜汁廣告，留下「三餐老是在外，人人叫我老外」的經典台詞，甚至出過「It's my war」專輯，並與丁文琪合唱。然而張誌家多才多藝多朋友，他為人海派、豪爽讓他身邊總是不少友人，好的一面是松坂大輔都是婚禮座上賓，但卻也誤交損友，向雨刷集團借貸，成為沉沒的王牌，傷害了無數球迷的心，讓人每每提及都是萬分惋惜。