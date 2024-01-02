道奇、教士雙雙掛日本頭牌 兩隊廝殺精彩可期

洛杉磯道奇隊在成功延攬「二刀流」大谷翔平後，又高調簽下山本由伸以WBC日本隊為核心，展現奪冠雄心。另一方面，同在國聯西區的聖地牙哥教士隊，也打造以達比修有、松井裕樹的日本隊組合，孰強孰弱兩隊2024年球季有10場對決，是頗為有趣的兄弟鬩牆戲碼。

相較於山本由伸，樂天金鷹隊的當家終結者松井裕樹名氣略遜一籌。不過，後者以往均為日本國家隊牛棚主力，也是日職數一數二的守護神，生涯已經累計236次救援成功，年僅28歲的他仍有發展潛力，教士隊的日本球探團隊仔細觀察後，決定投資5年下去作為教士隊後半局數的主力。ESPN報導，合約中包含第三、四年的脫逃條款，換句話說只要松井兩年內拿出身手的話，教士隊會以更高價碼留人。

有看日職的粉絲應該知道松井裕樹大名，不單是昔日大物新人，也是指標性的守護神。2017年，入選WBC日本國家隊赴美比賽，我曾經現場採訪過他。松井的球速最快154公里（約95英里），擅長的球路有：直球、兩種滑球、變速球、曲球等。其中，他有一手會在本壘板前突然消失的大幅度縱向滑球，能夠製造大量三振，快速直球的轉速很高，最高記錄超過每分鐘2，600轉。

2015年季中轉任終結者，他開始投出一定比例的卡特球。2021年以來，他用指叉球剋敵的比例也提升，日本捕手伏見寅威給予高評價，說這球下沉速度之快，會讓打者誤以為是直球揮棒，未料球到面前才下沉。反之，當你以為他扔指叉球時，又會被迎面而來的直球迷惑，到本壘板前兩套球路的軌跡一模一樣。日本《週刊棒球》專題「日職12隊球員和領隊談話！2023 NPB現役投手最佳變化球」，松井裕樹的指叉球排在第10位。所以，松井不但直球夠刁鑽，變化球也相當犀利。美國媒體預測，指叉會是他來大聯盟的主要武器，我相信教士也是看上該球路的關門能耐，才捧上大約要人。

松井裕樹成名比晚輩山本由伸還早，過去多次入選過國家隊，圖為他於2017年隨隊征戰WBC世界經典賽的照片，後段賽事展現十足的壓制力，是日職頗具代表性的守護神。 陳光立／攝影

松井裕樹崛起的過程也頗具戲劇化，業餘時代是先發投手，進入日職菜鳥年也就是2014年，就先發登板17場。不過，內容頗為顛簸，即使早在春訓展現卓越三振能力，卻很難拿到勝投且因控球失准三振率僅54.3% 暫於名單抹消。該年6月6日，重新加入一軍的松井轉任救援，待命於比賽後段上場，新人球季貢獻126次三振，是同梯投手之最、洋聯第5名。2015年，從開季初13次登板計16局都無失分、7次救援成功，並在第17次登板即摘10次救援成功新紀錄。從此，攀升為洋聯的明星終結者，整季繳出33次救援成功、12次中繼，防禦率低到僅0.87，往後幾年有他關門的比賽總予人安心感。

加盟教士隊後，松井將跟隨37歲的前輩達比修有，同隊還有日裔第四代的捕手東岡（Kyle Higashioka），在紐約洋基隊效力是和塞揚獎投手柯爾（Garrit Cole）搭檔，豐富經驗可在協助松井適應大聯盟打者帶來幫助。尤其，東岡曾與田中將大共事，所以知道不少日文的棒球術語，他的接捕和判斷能力在聯盟備受好評，能迅速洞悉投手狀態並給予建議。

至於達比修有，早在上季因右手肘傷勢提早關機，對新球季同區對手包含大谷翔平和山本由伸二人，亦是感觸良多。他透過Podcast表示：「沒有想到，大谷翔平會以那金額數字轉投道奇隊，我以為他會留在洛杉磯天使隊拼季後賽。」對於未來，他坦言有松井裕樹加盟會努力，目標是淘汰道奇隊前進季後賽。按他本人說法，傷勢基本上均已恢復，可以出席3月熱身賽。有鑑於他37歲高齡，狀態變數相當大。

教士隊陣容和上季不同，走了索托（Juan Soto）、史奈爾（Blake Snell）以及瓦卡（Michael Wacha），目前尚無補強動作。達比修有的合約將走到2028年，他的王牌等級身手維持多久，誰也不知道。往好處想，達比修有上季仍舊有高效率，一共投了194又 2/3局，拿下多達197次三振、防禦率3.10，相比生涯1624又 1/2局生涯3.59的防禦率，顯示達比修有只要不受傷，仍然是一名大將。

達比修有上一季仍展現強大的主宰力，194又2/3局先發，繳出接近王牌水平的197次三振以及防禦率3.10，新球季只要維持健康的話，成績應相去不遠。 美聯社資料照片

山本由伸、松井裕樹均在大聯盟尚未投過一球，同場對壘勢必值得一看。兩位同屬大聯盟菜鳥的日本球員，如果適應力好、一切順利的話，勢必會帶動今後球探版圖大舉東進，可預期的是明年3月20日在韓國首爾的海外開幕戰，除了粉絲還將吸引大批媒體、球團經理人到場，仔細觀察兩人比賽內容。若你沒機會親臨的話，道奇隊和教士隊因屬同區對戰頗為密集，明年5月10至12日，7月30至31日於聖地牙哥對決，9月24至26日則是在洛杉磯對戰。