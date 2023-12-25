日職／花13億換72億+3連霸 歐力士的「山」本萬利投資術

倍受矚目的山本由伸動向，終於在上週塵埃落定。洛杉磯道奇隊以12年3.25億美元（約462億2,800萬日圓）的超大型合約網羅透過入札制度挑戰大聯盟的山本由伸。道奇必須要付給歐力士5062萬5,000美元（約72億日圓），已經是歐力士明年支配下本土球員總薪資的3倍。加上去年季後，外野手吉田正尚也透過入札制度加盟紅襪，歐力士獲紅襪隊支付的讓渡金約為1,537萬5千美元（約為21億日圓）。這兩年季後，歐力士光靠這一投一打的入札金就入帳93億日圓，巨大且嶄新的商業模式令人瞠目結舌。

尤其是超級強投山本由伸，2016年選秀第四順位加盟，因此入團當時簽約金並不特別高，僅有4,000萬日圓。加上2023年的6億5,000萬日圓年薪在內，7年職棒生涯總計13億1,300萬年薪；等於加上簽約金，歐力士球團合計約13億5,000萬日圓的投資換來了72億的收入，超過5倍以上的投資效益。經濟效益之外，他從2021年起連續3年獲得投手四冠王（勝投、防禦率、勝率、奪三振），這3年貢獻了49勝，也幫助歐力士奪下了三連霸。無論是經濟效益或是實質的戰績貢獻，山本由伸的價值都是出類拔萃，也難怪有人戲稱，當初在第四輪挑選他的歐力士真的是賺翻了，而力主要挑選他的球探也要記上一大功！

歐力士這2年走了王牌投打山本由伸以及吉田正尚，原本外界擔心戰力會造成重創。不過少了主砲吉田正尚的歐力士今年完成了洋聯三連霸，明年再補進廣島鯉魚隊的FA強打西川龍馬，加上原本就存在的強大投手陣容，連霸局勢依然相當被看好。

從這兩位球員，獲得大聯盟球隊支付的讓渡金就超過93億日圓，歐力士猛牛球團可以做為戰力補強基金，並且改善訓練及比賽的球場設施；另外也可以大幅提高現有選手的待遇，未來再培養出另一個吉田正尚或是山本由伸，又是另一筆巨大商機。因此歐力士球團、球迷不僅沒有悲觀的感覺，反而樂見因此形成了一種球隊內部的正向循環。

吉田正尚入札紅襪也幫歐力士小賺一筆，而且在他離開之後，歐力士整體戰力並沒有因此而受到影響。 美聯社資料照片

去年吉田正尚離開之後，球隊補進了FA捕手森友哉（前西武），今年再運用山本由伸的入札基金，補進了打擊技巧一流的西川龍馬（前廣島），新球季可望組成西川龍馬、頓宮裕真、森友哉、杉本裕太郎的中心打線。加上洋砲的補強，整體攻擊威力不減反升。而投手戰力方面，山本由伸（16勝）離隊，加上左投山崎福也（11勝）行使FA轉隊到日本火腿，今年球隊勝投數前兩名的投手雙雙離去，從數學上減少了27勝，影響不言可喻。不過宮城大弥（10勝4敗、防禦率2.27）、宇田川優希（24中繼點、防禦率1.77）等主力投手都在陣。加上歐力士這幾年投手人才輩出，2020年選秀第一指名的21歲投手山下舜平大（9勝3敗、防禦率1.61），以及24歲的東晃平（6勝0敗、防禦率2.06）都已經在2023年球季嶄露頭角，2022年選秀第三指名的齋藤響介也可能會是下一個大物，歐力士的投手戰力將不至於受到太大影響。