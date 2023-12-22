「跳投大隊」戰績全NBA第一 塞爾蒂克還是存在隱憂

NBA目前最佳球隊是塞爾蒂克，戰績21勝6敗，塞爾蒂克仍是NBA開季以來戰力和表現最好球隊。今年夏天綠軍兩筆關鍵交易，先拿下220公分長人波爾辛吉斯，再換來總冠軍控球前公鹿後衛哈勒戴，塞爾蒂克大膽犧牲板凳和陣容深度做出最大改變，換來一套全新陣容。

塞爾蒂克禁區更高，活動力和面積更廣，220公分波爾辛吉斯攻防兩端都很到位，場均18.9分、6.8籃板，其中投籃命中率5成24生涯最高。後場哈勒戴搭配懷特，兩名精英防守組合，所有對手噩夢，懷特場均16分，三分命中率4成15都是生涯最佳，哈勒戴場均12.6分、6.7籃板，三分命中率3成98，每場出手比上季少了5次多，得分效率仍在水準以上，三分命中率維持生涯顛峰。

塞爾蒂克送走中鋒羅伯威廉斯、前鋒格蘭特威廉斯，犧牲後衛史馬特、布洛登，塞爾蒂克開季用聯盟第一戰績證明，塞爾蒂克戰力和先發都有相當程度提升，尤其是禁區高度、護框、後場壓迫、對位，都能創造最大攻防優勢和錯位進攻。犧牲的板凳和陣容深度，可以靠陣中角色球員和年輕球員，包括得分後衛豪瑟、後衛普里查德、中鋒柯奈特，以及防守工兵前鋒198公分史提文斯、201公分布里西特逐漸成熟去填補。

塞爾蒂克替補後衛後衛普里查德(右)拚勁十足，本季各方面的表現都有一些進步，暫時勉強幫忙撐住綠衫軍薄弱的板凳戰力。 美聯社

塞爾蒂克為奪冠做出重大改變和犧牲，目前正在往好的方向前進。不過12月13日塞爾蒂克對勇士一戰，塞爾蒂克在客場126：132經延長賽輸勇士，這一戰毫不意外曝露塞爾蒂克這些年一直存在的「隱憂」：基本上塞爾蒂克就是一支「跳投大隊」，跳投大隊很吃手氣和三分手感，一旦手風不順，三分球感覺沒來，季後賽系列都會遇上很多棘手麻煩。

今年塞爾蒂克幾個數據都可以證明，這支跳投大隊想要贏球，太吃外線手氣和天賦。

1、塞爾蒂克目前每場出手43次三分球，聯盟第一。

2、塞爾蒂克vs.勇士一戰，兩隊一共出手108次三分球，寫下NBA單場最多紀錄，舊紀錄是2019年106次。其中塞爾蒂克出手58次，命中17球，三分命中率2成93。

塞爾蒂克是最愛投三分球的球隊，平均每場出手將近43球，比排名第4的勇士還要多投2.6球。兩隊日前交手時瘋狂在三分線外轟炸，塞爾蒂克58投17中，勇士則是50投20中。 美聯社

3、塞爾蒂克最多領先勇士17分，但最終遭到翻盤，綠軍禁區得分沒贏，籃板略輸，最終栽在勇士後衛柯瑞決勝期幾個關鍵得分和三分命中。

4、塞爾蒂克今年球季場均罰球20.9次，排第24，跳投大隊進攻非常倚重三分球，直搗禁品、製造犯規、爭取罰球次數自然偏少。

至於塞爾蒂克教練馬祖拉用兵保守，主軸就是「八人輪換」，甚至縮到只有七人輪換，愈是關鍵決勝時刻和比賽，他愈不敢出牌和靈活用人，挖掘板凳最大潛能，一直是塞爾蒂克上季以來的罩門。

今年塞爾蒂克板凳更淺、經驗更嫩，也沒有可靠超級第六人做為支撐，馬祖拉面對實力相當比賽和難纏棘手的對手，都顯得非常吃力。塞爾蒂克上季板凳最佳第六人布洛登目前效力拓荒者。

先發強大完整，卻很難填補板凳空虛，跳投大隊很吃外線手氣，塞爾蒂克儘管目前還是聯盟戰績最好球隊，也是爭冠熱門球隊之一，但板凳不行，打法極端的隱憂依舊沒有得到解決。

人手不足且太依靠三分火力都是塞爾蒂克目前的問題，只能靠防守繼續強化來彌補這兩個隱憂。 美聯社

領先17分還被勇士翻盤，這場球塞爾蒂克球運太背是事實，關鍵球多次空位三分不進、籃下也失手，給了勇士很多次反撲機會，但這就是跳投大隊一定會遇上的挑戰，尤其是季後賽，打法很吃手氣球隊很容易起伏不定，跳投大隊當然可以奪冠，只是球運成分更大。

塞爾蒂克今年還有精英級別防守做為後盾，防守效率聯盟第一，僅次於灰狼、火箭、魔術，展現精英防守持續力，應該就是塞爾蒂克今年拚奪冠救命仙丹。