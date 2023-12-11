12月9日對大谷翔平意義重大 刻意挑這天宣布轉隊消息

大谷翔平2012年12月9日以18歲稚齡投身日職，加入北海道火腿鬥士隊，2017年12月9日赴美挑戰大聯盟加入洛杉磯天使隊。2023年12月9日，他先透過IG宣布轉戰洛杉磯道奇隊，緊接著召開記者會。這可以看出，他和經紀團隊早早做出決定，只是要等到12月9日這意義重大的日子公開消息。這一篇，我們談談今年MLB季外最震撼的大谷翔平自由市場傳奇。

在一連串的謠言、鬧劇落幕後，美國時間12月9日中午ESPN的記者帕桑（Jeff Passam）率先披露，大谷翔平將與道奇隊簽下合約，為期長達10年、總值來到7億美元（約日幣1050億元），打破MLB總值和平均年薪紀錄。在此之前，合約總值保持人是大谷翔平前隊友楚奧特（Mike Trout）4.265億美元，韋蘭德（Justin Verlander） 薛澤（Max Scherzer）兩位塞揚獎投手， 則以4330萬美元並列平均年薪紀錄，如今都被這紙合約超車。

大谷翔平是在2017年12月9日正式宣佈加盟天使隊，正式開啟他的大聯盟生涯，這個日子對他意義重大，5年後他也選擇在同一天加入道奇。 美聯社資料照片

先前我曾撰文，大谷翔平已視洛杉磯視為舒適圈，若不得不離開天使隊，同城的道奇隊最有機會成新東家。況且，他個人除了檯面上談判，私底下也和道奇隊人員往來密切，譬如今年9月19日在Kerlan & Jobe骨科診所手術房內，為大谷修復手肘的主治醫師艾爾阿察奇（Neal ElAttrache）也是道奇隊首席隊醫，不敢說在談約時有加分，但勢必讓大谷翔平效力新隊多了安心感。

捨天使而就道奇，不能說大谷翔平喜新念舊，關鍵是他很認真，認真到連外界都看出，天使隊是扶不起的阿斗。嚴格來說，大谷生涯巔峰期都獻給紅衣天使，2021、2022、2023連續三年繳出史上最華麗二刀流演出，一口氣補上牢靠的先發內容，以及年均30轟打擊火力。只是隊伍太不爭氣，三年戰績分別是77勝85敗、73勝89敗和73勝89敗。大谷翔平選擇離開安那罕（Anaheim）有許多因素，但無法贏這件事，很難讓任何一位運動員輕易接受。

大谷翔平過去6年為天使隊無悔付出，包括連續三年打出MVP等級內容，但不爭氣的球隊卻始終無法打入季後賽。 美聯社資料昂益

我們來看一下大谷翔平日式風格的IG宣言：「對於棒球界相關的所有人，我先為自己花這麼長時間才做決定而道歉，我決定選擇道奇隊作為下一支球隊。首先，我衷心感謝天使隊所有人，以及過去六年支持我的球迷們，還有參與談約的每一隊，特別是在生涯起伏中支持我的人，你們的支持和歡呼對我意義非凡，在天使隊的六年永遠銘刻心中。」內容還提到：「對於所有道奇球迷，我保證會為球隊全力以赴，並展現自己最好的一面，直到生涯最後一天，我想繼續為道奇隊、甚至整個球界努力，非常感謝。」

大谷翔平值不值10年7億美元？其實自由市場上摒除預算捉襟見肘的小隊伍，一些豪門也對要不要灑5億美元在大谷翔平身上有看法。關鍵在於，你希望大谷翔平扮演什麼角色？從談約過程觀之，有球團認定大谷是打擊能力出色的「先發投手」，或是具備投球能力的「指定打擊」，並非所有人當他是投打兼備的二刀流。角度影響價值，欲補強投手輪值的球團疑問是：「拿10年5億甚至6億美元，簽下第一年無法投球的指定打擊划算嗎？」想補先發野手的球團疑問是：「如此昂貴的代價，卻無法上場擔任守備、只能指定打擊，這球員要簽嗎？」也因此，一輪篩選認可二刀流的只剩幾支隊伍。

一位匿名的體育經紀人表示：「從經紀人角度看，這是有史以來最偉大的運動員，我認為大谷值那麼多錢嗎？是的！我會說這是值得的。」道奇之所以重金禮聘，目的是讓後世提及大谷翔平這個人物時，能跟他所效力的隊伍劃上等號，就像貝比魯斯之於波士頓紅襪（1914到1919年）、紐約洋基隊（1920年到1934年）。另一位球團高層說：「我會說大谷值得（破紀錄合約），他是值的！除了是最有才華的棒球人且在巔峰期，他的性格也很棒，無論是隊友還是球團一員，你可以確定他無保留付出，在合約期間保持健康和效率。」然而，並非所有人都相同的看法，即便有如此耀眼的成績，也有聲音認為風險過高，歷史證明肥約往往以失敗收場。

我不確定失敗定義為何，但以目前道奇隊陣容觀之，即使沒大谷要拼最少一次的世界大賽冠軍帳面機率高。加入大谷翔平後，2024年球季道奇有三位MVP埋在打線，包括新任二壘手貝茲（Mookie Betts）去年生涯最佳39轟，2023年球季國聯MVP第二高票，一壘手弗里曼（Freddie Freeman)在MVP票選獲第三高票，是聯盟最穩定打者之一。現在還有單季44轟的大谷翔平，三個人去年共敲144支全壘打，創造1.006的OPS，根據wRC+計算是比聯盟平均水準高69%的打擊數據，外加57次盜壘，有長程火力也有腳程，加上史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）等一干全明星，肯定是奪冠熱門。

大谷翔平(左)和貝茲(右)、弗里曼都是拿過MVP的超級強打，道奇新球季的打線強度足以和勇士比美。 路透社資料照片

心思細膩的大谷翔平，雖將談約全權交予經紀人，卻也深知薪資上限影響球團補強。因此，這份鉅額合約背後還包括薪資的延遲支付，據知這是本人主動提出，目的是讓道奇隊可因應需要補強，不至於被薪資上限綁死。或者說，這是他過去6年效力天使所學，球團一旦被薪資限制住，補強就只能像擠牙膏般，只能透過自由市場開福袋發掘老將、抑或循選秀、小聯盟的培育來打造陣容，那距離奪冠會相當地遙遠。

不管怎樣，人們恐怕難以理解大谷翔平真實的內心感受，以及他荒謬高薪的背後價值。同樣地，聯盟將因他的決定重新制定策略，球團高層、經紀人將迅速動起來，在僅剩的時間內打造最佳陣容。至於大谷翔平除了薪資連跳三級外，今後得適應從新港灘（Newport Beach）別墅通勤至洛杉磯市中心的交通，也要習慣面對更多的觀眾、媒體追訪，好處是他終於加入一支會贏的球隊。