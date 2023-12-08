溜馬集結棄將打造超強火力 哈利伯頓已有MVP水準

本季的印第安那溜馬成為季前預測最被低估的球隊之一。目前暫居東區第六的溜馬在聯盟助攻王哈利伯頓(Tyrese Haliburton)的帶領下打造出超強進攻團隊，全隊的傳導流暢，攻擊節奏明快，內外分工主軸明確，讓他們的球賽觀賞性極佳。溜馬至今場均助攻30.2次，得分128.4分都傲視全聯盟，領先其他隊伍有好一段差距。

由於季中錦標賽的引進，讓這支年輕球隊提前體驗季後賽的高張力，也即時檢視了團隊戰力在短期賽事的長處與不足。更重要的是這項革新對球迷跟球員都充滿新鮮感與爭取冠軍的渴望，不僅球員們能面臨緊張、淘汰感，又能激發各家球星如拚戰季後賽般的企圖心，進而創造更精湛的球賽內容回饋球迷，對於聯盟的聲望、收益，與對球員，球迷來說，這短期的季中錦標賽，可以說是三贏，著實令人欽佩總裁蕭華(Adam silver)的慧眼獨具。

就如同溜馬當家球星哈利伯頓提到，季中錦標賽的獎金能改善角色球員的生活，也能讓從沒打過季後賽的他，因為錦標賽的關係，才讓有他機會在這個時刻體驗爭奪NBA層級冠軍的滋味。

溜馬已經連續3季打不進季後賽，本季創新的季中挑戰賽讓他們嚐到鎂光燈聚焦的滋味，年輕球員們都倍受鼓舞。 美聯社

哈利伯頓本季例行賽的表現已經夠出色了，但他在錦標賽事再次提升的個人攻防讓他名列MVP討論之列。溜馬在錦標賽八強淘汰了例行賽東區第一的塞爾蒂克，哈利伯頓在這關鍵賽事中繳出26分13助攻10籃板，完成生涯首度大三元。下一場四強賽溜馬若能過公鹿這一關，那麼哈利伯頓的人氣聲望勢必再次上漲。

23歲的哈利伯頓之所以會那麼備受推崇的原因在於他組織優先的球風凝聚了整支球隊外，今年賽季更是將個人的進攻檔次再次往上升級，讓他在個人的進攻或是穿針引線都帶給對手極大壓力。他本球季的場均來到26.9分(較上季暴增6.2分)，11.9助攻4籃板2.4失誤，投籃三圍皆創生涯新高，兩分球52.1%，三分球44.7%，罰球88.1%，達標180俱樂部資格，非常出色。

過去哈利伯頓被認為沒有善用高控球的優勢，衝擊籃框的威脅性不足，多半著墨在外圍進攻，而今夏經過世界盃國家隊洗禮後，哈利解讀球賽變得更加聰明，冷靜，不僅在外線把握度質與量的同步提升外，他在全場推進時的帶動，半場系統戰主導擋拆後的突破分球，無論各種角度，各種傳球手法，哈利伯頓總能將球巧妙地送到隊友手上，為球迷們遞上一個個精彩鏡頭。

哈利伯頓(中)在經過世界盃男籃賽的洗禮之後，變得勇於主動切入攻擊籃框，這讓他的身手更加全面，對方的防守也更加困難。 美聯社

溜馬主要輪換陣容高達八名球員場均在10分以上，9名球員出賽時間達15分鐘以上，整體戰力均衡。以哈利伯頓的組織發動作為主軸，搭配前場強大的運動能力與團隊外線火侯，讓溜馬擁有頂尖的進攻效率，去掩護了他們在防守端防守不勝防的缺失(團隊場均籃板與失分都是聯盟倒數第二)。

面對溜馬的比賽，他就是守不住你也會用進攻打爆你的概念，除了主力球員的升級外，主力輪值中的每個人幾乎都在向上成長，中前鋒史密斯(Jalen Smith)的有效投籃命中率較上季提升了+27%，為聯盟之最，而奈史密斯(Aaron Nesmith)提升+11%也是聯盟前十，加上尼克棄將托平(Obi Toppin)在哈利伯頓身邊能充分配合並發揮出自身體能出眾的天賦，讓他也有著明顯成長，場均從上季的7.4分一口氣漲到12.9分外，命中率更從44%大幅攀升到60%。

哈利伯頓不是那種體能強大的攻擊型後衛，以他為現代少見的傳球組織優先，但又因為主導大量球權依舊有著滿滿進攻威脅的風格，加上他不僅是個人的成長外，他也帶領著隊友成長，即便才23歲但充滿領袖風範的表現著實能在這支年輕球隊中令人信服，也無愧溜馬願意早早奉上頂薪續約留下他。

哈利伯頓(右)目前已經充滿領袖風範，隊友跟著他打球幾乎都能有更好的發揮，前鋒史密斯(左)就出現飛躍式的進步。 美聯社

溜馬陣中集結了這四名並非溜馬原生新秀的2020年的樂透成員，一個個在母隊不得其所被交易來到印城，不約而同地在這邊找到屬於他們的歸屬感。今年至今的溜馬創造了開季以來，甚至是季中錦標賽的大驚奇，很期待哈利伯頓和這群隊友的天賦上限能持續開發到哪邊。只要球隊戰績再往上攀升，哈利伯頓場均26分12助攻的表現絕對有資格名列MVP熱門討論人選。

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