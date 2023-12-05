獨行俠第四節打出30：0竟然輸球 成也三分敗也三分

雷霆客場126：120擊敗獨行俠比賽，史上最詭異，這場球有太多不可思議細節和過程。

1、獨行俠第四節不到7分鐘打出一波30：0反擊，從落後24分到反超6分，最終還是輸球收場。

2、雷霆第四節初最多領先獨行俠24分。

3、獨行俠在瘋狂7分鐘反撲中，砍進6個三分球，其中小柯瑞命中三個。

4、除了六記三分球命中，獨行俠在籃下打進4個進球(灌籃、二波補進)。

5、比賽最後4分鐘，雷霆再以15：3攻勢收尾，拿下勝利。

6、雷霆投進20個三分球(44投20中，三分命中率4成55)，獨行俠19個三分球(52投19中，三分命中率3成65)

雷霆vs.獨行俠之戰精彩片段 影片來源：獨行俠Youtube官方頻道

現代籃球充滿各種無法預期過程和變數，三分球大趨勢是主因，攻防轉換快速是背景，在短時間內三分、快攻、籃下輕鬆得分，比賽經常在領先或落後20分以上被翻盤、逆轉，司空見慣。

以勇士為例，過去一周勇士三戰1勝2敗，兩敗都在客場分別輸給國王、快艇。勇士客場最多領先國王24分，123：124被國王逆轉。客場打快艇一度領先22分，最終被快艇113：112逆轉勝。

勇士近來竟然有兩場比賽是在領先20分以上的情況下，慘遭對手演出大逆轉，同樣讓人感到不可思議！ 美聯社

馬刺今年情況也很多，馬刺客場落後太陽20分，最後還能奇蹟翻盤贏球，連續兩場擊敗太陽，但也能在主場最多領先暴龍22分比賽中輸球，輸的灰頭土臉。

雷霆客場痛揍獨行俠24分，第四節從領先到落後6分，最後再以15：3攻勢收尾拿下勝利，這一戰可以說是現代NBA最佳縮影：快速攻防、三分球大趨勢、空間更大、節奏快速。

獨行俠今年開季戰績不差，戰力叫人刮目，唐西奇超凡表現，三分手風奇順是主因，215公分菜鳥長人萊夫利打出超高效攻防效率，成為獨行俠最重要禁區拼圖是次因。

萊夫利做為獨行俠防守核心，攻防兩端都能展現速度、吃餅、攻擊和協防侵略性，補上獨行俠過去幾年最痛的點，籃板、護框、協防、速度、身高兼具，獨行俠逐漸吃到選進萊夫利紅利。

獨行俠在今年選首輪第12順位選到萊夫利真是賺到，他不但成為先發中鋒即戰力，還有效彌補球隊的短板，未來也可能有不錯的成長空間。 美聯社

雷霆13勝6敗戰績西區第二，雷霆躍升情況跟獨行俠有點類似，215公分菜鳥長人霍姆葛倫也是雷霆蛻變最重要拼圖，身高、空間、防守、速度都因為霍姆葛倫加入，雷霆戰力和防守韌性跟著升級。

霍姆葛倫比萊夫利更出色許多在於，霍姆葛倫進攻技巧、持球能力、外線投籃都更成熟，不管是戰術角色、投籃、防守、速度、成熟度，霍姆葛倫都在水準以上，能幫助雷霆成為爭冠級別球隊。萊夫利進攻進技巧還很粗糙，大多數進攻、得分只能靠擋拆、吃餅，球路功能單一，但紮實、成熟心態，未來發展空間值得期待。

獨行俠今年開季吃到三分命中率甜頭，每場比賽42.9個三分球，命中15.9個三分，三分命中率3成7，三分命中數排名NBA第一。唐西奇三分命中率3成88，厄文3成71，小哈達威3成84，連生涯最不擅長投籃的前鋒瓊斯(Derrick Jones Jr.)都有4成15三分命中率，威廉斯(Grant Williams)4成06。瓊斯生涯三分命中率最好一季是3成3，今年三分投籃和表現簡直判若兩人。唐西奇生涯三分命中率只有3成3，今年投出3成88超高水平。

唐西奇(中)的三分球場均出手次數從上季的8.2次，急速提升到了本季的9.9次，但他的三分球命中率竟也跟著上升到了38.8%，兩者都是生涯新高。 美聯社

三分球很吃手氣，這是獨行俠必須要解決的最大戰力問題，獨行俠為何在主場落後雷霆24分，還能在7分鐘內打出30：0攻勢反超6分，但最終還是輸球收場，成也三分、敗也三分。

解決不了太依靠三分球手氣的問題，獨行俠今年賽季在西區前景仍不樂觀。