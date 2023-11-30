穀保家商正視張峻瑋事件 化危機為轉機的最佳示範

U18國手、穀保家商投手張峻瑋爆出桃色事件，讓畢業後有機會步上旅外之路的他蒙上一層陰影，當下穀保家商先發布聲明表達責無旁貸立場，而張峻瑋事後也受到禁賽、禁假處分，穀保家商正面積極作為，也算是化危機為轉機，挽救聲譽。

張峻瑋在今年9月U18世界盃棒球賽對美國先發6.1局無失分，最快球速飆出154公里，這一戰投出身價，一切順利的話，高中畢業可望旅外，不過就在國際賽落幕後，張峻瑋涉入桃色糾紛，遭前女友控訴，讓他的「球途」產生變數。

張峻瑋在U18世界盃棒球賽對美國一戰投出身價。 棒協資料照片

穀保家商當時發布聲明表示「球隊管理責無旁貸，已對該球員進行了解及再教育，日後會詳加規範，並要求球員嚴以律己，及加強兩性平權觀念宣導。」也由於此事件已經進入司法程序，校方不便再對外說明。

事實上，棒球隊私下也對張峻瑋做出禁賽、禁假處分，在黑豹旗投完開幕戰後，張峻瑋就沒再登板，穀保家商總教練鄭志強坦言，抽完籤後，排定4強賽就是由張峻瑋先發，不過在事件爆發後，當下考慮是否要照原訂計畫走，「後來我們還是決定讓他禁賽，畢竟學生教育重要，要讓他知道犯了什麼錯，而不是犯錯還能沒事。」

穀保家商寧願犧牲戰績，選擇壯士斷腕，雖然因此輸球沒打進冠軍戰，不過也給了張峻瑋一個警惕，且棒球是打團體戰，沒有少了哪一個人不行，其實不只禁賽，張峻瑋近一個月也被遭到禁假。鄭志強說反正自己就住在宿舍，可以跟張峻瑋作伴，「我要他多看書，繳交讀書心得給我，讓他靜下來好好想想。」

穀保家商並沒有選擇得過且過，還是對張峻瑋祭出該有的處罰。 學生棒球聯盟資料照片

其實穀保家商棒球隊管理上較人性化，每年新生報到後，會有一張40條規定的管理說明，新生閱讀過就簽名，代表了解注意事項，若是觸犯，就有明確處罰條例，球員雖然沒有24小時管制手機，但上課必須投入「手機箱」，並不是隨時可使用，且教練團也住在宿舍，就近管理。

面對這次的負面事件，穀保家商並沒有選擇得過且過，還是對張峻瑋祭出該有的處罰，導正他正確的觀念，這點值得肯定，畢竟學生教育還是現階段最為重要的。