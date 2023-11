沒成巫師大哥反變球隊毒藥 波爾到底出了什麼問題？

波爾(Jordan Poole)過往始終是備受爭議的人物,除了去年荒腔走板的季後賽內容,他和格林(Draymond Green)的矛盾,也曾佔據過媒體版面。令人意外的,他自從被交易到華盛頓巫師隊以後,負面消息更加甚囂塵上,不但新東家一勝難求,他的漫不經心更讓前輩說出重話,若不用心改變的話,別說留在首府華盛頓,波爾在NBA可能都混不下去。

從北加州轉戰東岸的華盛頓特區,波爾豪言這是他的球隊,頗有幾分勝負一肩扛的氣魄。事實是,本季巫師隊的表現比上一季還要慘,開季前19戰只拿到兩勝,全聯盟排名倒數第二,追上底特律活塞隊最糟的開季紀錄。若這真是「波爾的球隊」,他的領導統御能力簡直是場災難,日前《Ticket & The Truth》節目賈奈特(Kevin Garnett)一改肯定的口吻,在與退役老搭檔皮爾斯(Paul Pierce)交談時,將波爾批得一無是處,他說:「我看到場邊畫面,比賽時他(波爾)竟和隊友聊天,完全沒關注賽況。那種人不是領導,講話也沒人會聽你的!沒有人會理你的!」

賈奈特進一步提到:「波爾只是到華府炫耀他奪冠的事情,並沒有帶來爭奪冠軍的氛圍,別告訴我你是在金州勇士隊學到這一套的吧?」賈奈特說,雖然波爾曾和勇士隊一同奪冠,但不適合在NBA,他們(勇士隊)把這人趕走了,因為不聽話。」賈奈特坦言不希望自己的兒子長大後,成為這種球隊毒藥,既不尊重比賽也不尊重自己當領袖的責任。

由勇士隊、巫師隊和鳳凰城太陽隊發起的三方交易,最初引起很大爭議,內容涉及三隊主力成員,包括:保羅(Chris Paul)、波爾(Jordan Poole)和比爾(Bradley Beal)。一開始,媒體批評勇士隊虧大了!因為送出年僅24歲的波爾,外加一個首輪選秀權。換來的是38歲生涯步入下坡的保羅,未料開季至今約1個月,勇士隊8勝9敗而巫師隊卻變成2勝15敗。勇士隊顯然地做出正確選擇,那就是把波爾送走。

波爾的表現並未達到各界期望,轉播中你經常看到他毫不猶豫的瘋狂出手,場上常做出令人疑惑的決策,防守態度也很差,平均每場貢獻17.7分、助攻3.6次、籃板2.7個,命中率39.9%而外線僅有28.6%。要知道,上季波爾每場拿20.4分,真實命中率57.3%,所以勇士球團相當聰明,摒除數據早早發現這個人的態度問題,趁他4年1.4億美元肥約變棘手前出手,並得到一個拼生涯首冠的老將CP3當作回報。

"Nothing was scarier than JP this week." 😭



Jordan Poole wins the Halloween edition of #Shaqtin 💀 pic.twitter.com/YAIxbeza0h