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沒成巫師大哥反變球隊毒藥 波爾到底出了什麼問題？

聯合新聞網／ 陳光立
波爾(右)和金州勇士隊分道揚鑣後並未前途無量，反而在華府攪局讓巫師隊成了一勝難求的弱旅，個人數據亦持續下探。 美聯社
波爾(右)和金州勇士隊分道揚鑣後並未前途無量，反而在華府攪局讓巫師隊成了一勝難求的弱旅，個人數據亦持續下探。 美聯社

波爾（Jordan Poole）過往始終是備受爭議的人物，除了去年荒腔走板的季後賽內容，他和格林（Draymond Green）的矛盾，也曾佔據過媒體版面。令人意外的，他自從被交易到華盛頓巫師隊以後，負面消息更加甚囂塵上，不但新東家一勝難求，他的漫不經心更讓前輩說出重話，若不用心改變的話，別說留在首府華盛頓，波爾在NBA可能都混不下去。

從北加州轉戰東岸的華盛頓特區，波爾豪言這是他的球隊，頗有幾分勝負一肩扛的氣魄。事實是，本季巫師隊的表現比上一季還要慘，開季前19戰只拿到兩勝，全聯盟排名倒數第二，追上底特律活塞隊最糟的開季紀錄。若這真是「波爾的球隊」，他的領導統御能力簡直是場災難，日前《Ticket & The Truth》節目賈奈特（Kevin Garnett）一改肯定的口吻，在與退役老搭檔皮爾斯（Paul Pierce）交談時，將波爾批得一無是處，他說：「我看到場邊畫面，比賽時他（波爾）竟和隊友聊天，完全沒關注賽況。那種人不是領導，講話也沒人會聽你的！沒有人會理你的！」

賈奈特進一步提到：「波爾只是到華府炫耀他奪冠的事情，並沒有帶來爭奪冠軍的氛圍，別告訴我你是在金州勇士隊學到這一套的吧？」賈奈特說，雖然波爾曾和勇士隊一同奪冠，但不適合在NBA，他們（勇士隊）把這人趕走了，因為不聽話。」賈奈特坦言不希望自己的兒子長大後，成為這種球隊毒藥，既不尊重比賽也不尊重自己當領袖的責任。

由勇士隊、巫師隊和鳳凰城太陽隊發起的三方交易，最初引起很大爭議，內容涉及三隊主力成員，包括：保羅（Chris Paul）、波爾（Jordan Poole）和比爾（Bradley Beal）。一開始，媒體批評勇士隊虧大了！因為送出年僅24歲的波爾，外加一個首輪選秀權。換來的是38歲生涯步入下坡的保羅，未料開季至今約1個月，勇士隊8勝9敗而巫師隊卻變成2勝15敗。勇士隊顯然地做出正確選擇，那就是把波爾送走。

波爾的表現並未達到各界期望，轉播中你經常看到他毫不猶豫的瘋狂出手，場上常做出令人疑惑的決策，防守態度也很差，平均每場貢獻17.7分、助攻3.6次、籃板2.7個，命中率39.9%而外線僅有28.6％。要知道，上季波爾每場拿20.4分，真實命中率57.3%，所以勇士球團相當聰明，摒除數據早早發現這個人的態度問題，趁他4年1.4億美元肥約變棘手前出手，並得到一個拼生涯首冠的老將CP3當作回報。

波爾在場上離譜的表現已成為俠客嘲笑的目標！ 影片來源：Shaqtin' a Fool官方推特

不過，誠如前言所述波爾上一季數據頗為誘人，加上年紀又夠輕，自然吸引巫師隊高層眼光。與其冒著留不下比爾的風險，賭一把在綁定4年的24歲小將身上也不錯。往好處想，巫師現有陣容跟波爾一樣在摸索中，只是目前觀之這不是和巫師隊的個案，以他的球商和態度可能無法跟任何一隊媒合。還有一種可能，波爾就是不折不扣的板凳暴徒，只適合放在替補出發，他可以贏得好幾個年度第六人獎項，但不是合格先發。

陷入九連敗窘境，跟波爾絕對脫不了干係，投籃、效率和防守都不佳。然而，這甚至還沒有完全講述波爾的負價值，以數據觀之他實際上是NBA最會扯後腿的球員。至11月25日止，當波爾不出場時，巫師隊其實表現出色，據Cleaning the Glass網站數據，巫師每100次進攻得分比對手多11.8分，這個得分差比本季聯盟最佳的波士頓塞爾蒂克隊11.3還好。巫師每100次進攻能得126分，那有波爾參加的話，會變成什麼結果？在他迄今為止出賽的411分鐘內（不包括垃圾時間），對手每100次的進攻能比巫師多拿22.7分，進攻每100次進攻得104.9分，而防守方面則被攻下127.6分。這些數據足以登上聯盟最差的進攻和最差的防守。

籃球賽有關球員表現的統計數據中有所謂的「正負值」，指的是球員在上場期間內，所屬球隊整體比分輸贏的增減情況。這計算方式是球員下場時所屬球隊與對手的分數差距，減去球員上場時所屬球隊與對手的分數差距。當波爾在場上時球隊每100次進攻是-34.5，變化幅度相當大。在本季至少打滿200分鐘的球員中，沒人能接近波爾的-34.5正負值，聯盟第二爛正負值是布魯克林籃網隊的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），正負值為-26.4。

從歷史角度看，波爾的負面影響在近年來也極其罕見。過去5個完整賽季，正負值影響最大的球員是2021-22年球季密爾瓦基公鹿隊的馬木柯拉斯維利（Sandro Mamukelashvili）， 以及隊友奧傑萊（Semi Ojeleye），他們的上場比下場每100次進攻會相差27分。

當然，現在批判波爾還太早，你永遠不知道他何時會開竅。我們可以預設幾種情況，一是巫師隊願意拿一、兩季養成，逐步將其培植成獨當大任的主力，抑或是高價值的籌碼交易。二是波爾真的跟巫師隊八字不合，雙方不妨早早分手，只是媒體包括賈奈特這種名人堂等級的球評勢必搖頭，因為他們原先預測本季將大爆發的球星，現在變成這副德性，實在是令人大感意外。

目前球季才開始約一個月，論斷成敗為時尚早，巫師只能期待往後教練團能多花點功夫，慢慢把波爾(中)給調整回來，或者是改變位置出發，發揮出應有的身手。 美聯社
目前球季才開始約一個月，論斷成敗為時尚早，巫師只能期待往後教練團能多花點功夫，慢慢把波爾(中)給調整回來，或者是改變位置出發，發揮出應有的身手。 美聯社

NBA專欄 NBA 勇士 巫師 波爾 保羅

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