魔術衝上東區第二 神奇戲法讓人看不懂

不贏一場關鍵比賽，全世界好像都不會注意到奧蘭多魔術。魔術昨天在第四節演出驚險逆轉，以124：119力克衛冕軍丹佛金塊，魔術拿下5連勝，10勝5敗戰績跟公鹿、熱火、76人並列排名東區第二，這下子大家總得開始關注一下這支長年勝率在五成以下重建球隊。

只是奧蘭多魔術上演神奇魔術，戲法讓人看不懂。在這場比賽之前，魔術投籃命中率4成57，NBA排第24，三分命中率3成34，NBA排第28，場均得分103分，NBA排第27，場均籃板41.3個，NBA排第23，魔術進攻效率排第24，也是NBA後段班。

魔術全隊沒有一個場均20分以上超級得分主力，全隊得分最高的是2022年狀元新秀前鋒班切羅19.1分，第二高分是NBA三年級生小前鋒華格納場均18.4分。華格納投籃命中率4成2，三分命中率 僅2成89，都在聯盟水平以下。

魔術全隊最會得分的是去年狀元班切羅，但平均不到20分，在全NBA排名在40名之外。 美聯社

魔術連四年無緣季後賽。魔術教練莫斯里2021年開始掌兵符，2021-22球季22勝60敗、勝率2成68；2022-23球季34勝48敗，勝率4成15，但莫斯里非常幸運沒有被炒，今年是他執教魔術的第三個賽季。

魔術管理階層保持耐心，今年開季運氣還不錯，終於得到回報。神奇魔術各項數據排名都是倒數，三分不靈，進攻不行，籃板很弱，投籃命中率也差，但魔術擊敗金塊後「防守效率」提升到NBA第一，防守是魔術能打出6成67勝率，跟公鹿、76人、熱火戰績並列東區第二關鍵。

魔術總教練莫斯里過去兩季的帶兵成績很不好看，但至少是有明顯的進步。本季他終於苦盡甘來，團隊防守能力進化到前段班，很有希望再次將魔術帶進季後賽。 美聯社

對金塊之戰從魔術板凳跳出來砍進20分、第四節擔任兩大主要攻擊點之一的後衛安東尼說：「防守是我們贏球主要武器，不管面對什麼對手，我們全靠努力防守帶動反擊，展現我們是最佳團隊的最簡單方式。」安東尼今年場均13.5分，是魔術板凳最重要殺手，擅長改變比賽節奏，為魔術帶來進攻能量。

像魔術這樣的球隊和表現並不尋常，莫斯里特殊執教用人，激發魔術最大潛能和團隊戰力。莫斯里兵法有兩個特色，第一是「10人輪換」，但莫斯里有12張牌可以打，不容易受球員傷病影響。第二是更誰願意投入防守，打出最好防守融入團隊，誰就多打，全隊皆可用之兵。

魔術只有主力前鋒班切羅和華格納兩人上場時間超過30分鐘，全隊11人上場時間至少18分鐘，36歲老將英格斯每場比賽都能打19分鐘，有效組織、控制比賽節奏，用經驗帶領年輕球員。魔術第二老球員是29歲得分後衛哈里斯，每場替補20分鐘，場均貢獻9.3分，三分命中率5成，投籃命中率5成6，跟英格斯一樣高效、耐用。兩名22歲以下未來前鋒班切羅、華格納，兩個老練壓陣後衛英格斯、哈里斯，幫助莫斯里在用人方面取得最佳平衡。

班切羅(左)和華格納(右)雖然都不是聯盟中的大牌球星，但兩人攻守都相當穩定，不貪功且認真防守，已成為魔術崛起的重要基石。 美聯社

儘管魔術戲法不同，很多團隊數據排名倒數讓人看不懂，但戰績和勝場可以證明一切。魔術這波5連勝包括擊敗溜馬、金塊，也大勝難纏暴龍，每一場硬仗都是養分，每一場勝利都為魔術年輕球員添加信心。

魔術每一場勝仗都像「變魔術」，壓低失分，控制比賽節奏，更重要的是在第三、第四節靠防守發動反擊，取得對戰、對位最大優勢。戲法人人會變，巧妙各有不同，魔術擅長展現自己優勢和團隊合作贏球，只要能贏球，戲法套路戰術都不是那麼重要。

被視為球隊未來的魔術小前鋒華格納說的最貼切：「我們很年輕，對手往往會忽視我們的競爭力和想要贏球的決心，這就是我們最好機會，擊敗像金塊這麼強大球隊，讓我們對自己更有信心。」