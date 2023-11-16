香到職棒都來問！ 那些社團球隊飆速135+的投手們

四維高中成為今年黑豹旗全國高中棒球大賽最後一支被淘汰的社團球隊，止步16強，但陣中投手陳亮羽飆速到145公里，三振國中同學、平鎮高中陽念希，成為大亮點，其實主攻軟式組的社團球隊臥虎藏龍，不乏潛力好手，就來盤點一下本學年度最快球速達到135公里以上的投手。

(1)四維高中陳亮羽

四維高中陳亮羽是今年社團球隊的速球王。 黑豹旗大會／提供

目前高二、實際年紀高三的陳亮羽，高一念一個學期後就因故休學，中斷半年沒打球，不過曾是化仁國中科班生，影響不大，是本屆黑豹旗社團球隊速球王，這款身手，到下學期軟式聯賽有機會挑戰150公里，四維高中總教練余建忠透露，已有職棒球探在詢問他畢業後選秀的可能性，加上新鮮的手臂，都是優勢，就算沒投入選秀，也有3、4支甲組大學球隊有興趣，可望延續棒球路。

(2)成大南工張鈞展

成大南工張鈞展高二就拿下軟式聯賽MVP。 學生棒球聯盟／提供

高三的張鈞展高二就拿下軟式聯賽MVP，為台南高工(現改名為成大南工)奪下隊史首座冠軍，今年黑豹旗再被測到最快球速143公里，過去就是建興國中科班生，到下學期軟式聯賽球速上看145公里。

(3)成大南工葉亭緯

跟張鈞展是隊友的葉亭緯，也是建興國中出身的，曾被測到最快球速135公里，同樣有機會在高中畢業前再創新高球速。

(4)中山工商周加恩

高三左投周加恩最快球速約135公里，以往是前金國中科班生，身高雖然沒有特別突出，不過滑球犀利度不錯，已有甲組大學球隊招手，中山工商總教練陳泓鏵認為，他的球速若能再提升到140公里，有機會挑戰中職選秀。

黑豹旗的話題之一就是科班球隊與社團球隊的對決，四維高中在2015年打進8強，至今依舊是社團球隊的紀錄，余建忠觀察，能夠有出色的球速，看的是選手的協調性、肌力、投球流暢性等條件，加上持續訓練量，就有機會。陳泓鏵也認為，今年社團球隊水準有提高，未來有可能培養出職棒球員，對棒球發展也是正面的事。