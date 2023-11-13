日職／村上頌樹上演灰姑娘傳奇 身價漲幅直逼一朗等級

阪神虎隊今年剛竄起的投手村上頌樹，本季威風八面，從一個默默無聞的投手搖身一變成了年度MVP的大熱門。村上頌樹今年戰績10勝6敗、防禦率1.75，拿下了中央聯盟防禦率王，並締造了開幕之後連續31局無失分，追平了中央聯盟紀錄。0.74WHIP更是日本職棒分至為兩聯盟之後的最優秀數字，阪神虎隊優勝監督岡田彰布毫不掩飾他對村上頌樹的高評價，把心目中的MVP給了他。一般認為，票選的結果年度MVP呼聲最高的也是村上頌樹。如此一來，加上過去兩年得主都是養樂多隊強打村上宗隆，將成為連續3年央聯MVP都是「村上」的有趣狀況。

如果一如預期村上最後拿下了中央聯盟年度MVP，將會是日本職棒史上相當經典的灰姑娘傳奇。不僅因為他是一個到去年為止、兩個職棒球季在一軍沒有任何勝投紀錄，甚至在開幕之初也沒有進入到先發輪值的投手，年薪更是連1,000萬都不到的750萬日圓，卻能夠改變整個央聯的戰局，快速崛起的歷程更是令人津津樂道。

村上頌樹今年在日本總冠軍賽第一戰強勢挑戰已經連續3年拿下洋聯投手4冠王的山本由伸，結果村上頌樹打敗了山本由伸，雖然到了第六戰被山本由伸扳回顏面，但G1這一勝以最後雙方4勝3敗、廝殺到最後一戰的結果來說至為關鍵。

村上年薪不過750萬日圓，反觀山本由伸年薪高達6億5000萬日圓年薪，是日本職棒界第一高薪，兩人身價相距將近百倍之遙。村上頌樹寫下了一頁傳奇，也讓大家好奇他明年的年薪會水漲船高到什麼樣的程度。

阪神虎隊內部近期可以參考的選手是2022年央聯最佳中繼投手湯淺京己。去年球季湯淺出賽59場拿下43個中繼成功，獲得中繼王，今年從500萬漲到4,700萬日圓，漲幅840%，居日本職棒史上第三高。村上頌樹的身價將更為驚人，一旦挾著年度最大獎MVP殊榮，他的年薪漲幅絕對會比近期最大幅度調薪的湯淺京己來得高。村上拿到的是年度MVP大獎，總冠軍賽又貢獻1勝，加上球隊相隔38年日本一總冠軍的「慶祝行情」，達到鈴木一朗的900%等級也不為過。

鈴木一朗是日本職棒史上經典傳奇的超大幅度調薪MVP。鈴木一朗1994年締造單季210支安打，史上第一個單季200安，並以0.385打擊率拿下打擊王，以21歲的年紀成為史上最年輕的單季MVP。隔年年薪從800萬漲到8,000萬日圓。如果調升900%，村上頌樹將可以來到7,500萬日圓的身價，將再寫下一頁璀璨的灰姑娘傳奇。而以阪神虎球團近年來大方給予表現優秀新人，例如佐藤輝明、中野拓夢、伊藤將司等人的調薪幅度來看，應該也不會是難事。