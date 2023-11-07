日職／戰力考量大於私人紛擾 中田、山川仍是FA搶手貨

阪神在5日的日本大賽第7戰中獲勝，以4勝3敗奪下相隔38年之久的日本一殊榮，自此今年日職賽程全部告一段落，接下來還會在日本舉辦的職棒相關賽事就只剩下16日開打的亞冠賽，而在亞冠賽之外，季後的最大重頭戲就是自由球員(FA)的動向了。

要宣告行使FA權利的話，必須在從日本大賽結束後的隔天開始計算，在扣掉假日的7天內通知所屬球團，由於今年的日本大賽在5日打完，因此期限是14日，宣告期限終了後的隔天就可以與其他球團自由交涉；今年取得FA資格者共有106人，依照往年經驗，宣告行使的並不會太多，但仍有幾名本季表現不錯或是具有實績的球員會勇於挑戰自己的市場價值，以下這5名球員如宣布成為FA，將會成為今年各球團爭奪的焦點。

加藤貴之

加藤貴之這兩年控球神準，是火腿的重要先發輪值。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

進入日職8年的加藤，近3年都是火腿的重要先發輪值，且連續3年都達到規定投球局數，防禦率也連2年未超過3.0，因為身處戰力較弱的火腿，尚未有單季雙位數勝投過，但自身的投球內容十分優異，尤其是精準的控球能力，即使不是三振型的投手，K/9值只有4.57，保送卻也是驚人的少，去年投了147又2/3局，送出日職單季最少的11次四壞球保送，BB/9只有0.67；今年的BB/9也僅有0.88，連2年都是洋聯最低，是相當稱職的先發投手，如果成為FA將會受到許多球團的關注，相對地對於火腿來說，上沢直之已確定要挑戰大聯盟，如果加藤再離隊，那先發戰力將會大受影響。

山崎福也

早加藤1年，在14年以第一指名進入歐力士的山崎，生涯前5年先發中繼兩頭跑，成績並不算理想，直到20年球季才開始固定在先發輪值，這幾年下來的表現逐年進步，防禦率從20年的4.50降到今年的3.25，近3年的投球局數也都在110局以上，去年在日本大賽先發2場投9局無失分，獲選為優秀選手，對歐力士拿下日本一有很大的貢獻，今年更是投出洋聯第2多的11勝，堪稱是生涯年，而且他的年薪只有6千萬日幣，在隊上排第16名，屬於不需要任何補償的C級球員，在市場上將引起爭奪戰。

田口麗斗

13年加入日職的田口，在16、17年連2季都投出10勝的成績，隔年表現退步，之後3季最多單季僅有5勝，21年季前被巨人交易到養樂多，該季先發表現也不佳，季末轉調牛棚，反而投得比先發時好，隔年就一直待在牛棚，出賽45場拿到19個中繼點，防禦率只有1.25；今年轉任終結者，出賽50場拿到33次救援成功，防禦率也僅有1.86，是這兩年養樂多最重要且最穩定的牛棚戰力，轉換新天地或投出另一片天的田口，究竟會不會行使FA權利呢？對了，他的8千萬日幣年薪也屬於不用補償的C級球員。

中田翔

中田翔在巨人這兩年打擊成績不差，但明年出賽機會應該會銳減。 聯合報系資料照片

另一個與巨人有關且擁有FA資格的球員就是中田了，自從進入職棒後一直是火腿看板球星的中田，在21年因傷缺陣，季中又爆發暴力事件，而在8月中被無償交易到巨人，這年打擊率不到2成，寫下個人生涯最差成績；隔年中田演出大復活，出賽109場，雖然沒有達到規定打席數，但打出聯盟第4的24轟及第9的68分打點，打擊率也回升到2成69；今年仍出賽92場，有2成55打擊率、15轟及37分打點的成績，不過隨著季末坂本勇人移防三壘，新任監督阿部慎之助又表示明年岡本和真將固定守一壘的狀況下，中田出賽場次勢必會大減，也是他考慮行使FA權利的一大原因，另一個原因就是現在許多球隊都缺少一壘重砲，中田仍有一定的價值。

山川穗高

最後一個受注目的就是山川，山川的長打威力就不用多說，生涯三度獲得全壘打王，去年更是全壘打、打點雙冠王，生涯累積218轟，去年季後跟西武只簽下1年合約，就被猜測是在為今年季後行使FA權利做準備，但季初因傷休息一個月，隨後又爆發疑似性侵案，被無限期停賽，雖然之後裁定不起訴，已對形象造成影響，也因為這些事情，山川本季在一軍僅出賽17場，沒有全壘打，只有5分打點，但他在季後的鳳凰聯盟打得不錯，打擊率有3成75，還有2轟及6分打點，看起來在球場上的實力依舊，仍受到其他球團的關注。