中職／8761天的漫長等待 味全龍爭冠未演先轟動

中華職棒總冠軍賽本週六開打，可謂未演先轟動，味全龍相隔20多年再度打進總冠軍賽堪稱最動人題材，季後挑戰賽還沒打完，味全龍還不知道對手是樂天桃猿還是統一獅，天母球場首戰票即將完售，就可知道有多夯。

味全龍是中職4支元老球隊之一，史上曾兩度與統一獅爭冠都失利，不曾與兄弟爭霸，隨著統一獅在季後挑戰賽遭樂天桃猿3戰橫掃，中信兄弟沒打進季後賽，味全龍無緣在總冠軍賽上演「食品大戰」與「龍象大戰」，不過這無損「雙紅會」決戰頂峰的話題性。

1990年總冠軍賽味全龍靠黃平洋、「黑將軍」史東各投出兩場9局完投勝，其中各有1場9局完投完封勝，率領龍軍拿下中職史上首座總冠軍。

扣除1993至95年兄弟象三連霸，1991、96年總冠軍賽都上演龍獅爭霸戲碼，最終贏家都是統一獅，1997年味全龍再度打進總冠軍賽，迎戰「拼裝車」時報鷹，味全龍前兩戰竟然都落敗，隨即穩住陣腳4連勝奪冠，由於時報身陷「黑鷹事件」，大批主力球員缺陣，靠其他球隊支援選手才撐完系列賽，味全龍隊史第二座總冠軍，難免讓外界有含金量不足之感。

職棒二年(1991年)總冠軍賽雖然味全龍輸給統一獅，但王牌投手黃平洋在第四戰獨撐14局狂投182球，整個系列賽則是投了35.1局，一共用了522球，寫下了可歌可泣的悲情紀錄。 聯合報系資料照片

1998、1999年中職取消上、下半季制，改為單一賽季制，這兩年味全龍年度排名都是第三名，先後在3戰2勝制季後挑戰賽輸掉首戰，再連勝兩場扳倒統一獅。1998年總冠軍賽味全龍徹底封鎖該年打擊「四冠王」怪力男，熱戰7場奪冠，1999年又以4勝1敗打敗兵強馬壯的和信鯨完成三連霸，第5戰陳金茂在新莊球場擊出再見安打登頂，成為龍迷永恆的美好記憶。

值得一提的是，當年假球案襲擊，中職整體環境相當低迷，味全龍三連霸期間的總冠軍賽，單場只有4、5000人的冷清場景相當常見，這是年輕球迷難以想像的畫面。

1999年11月8日，也就是味全龍在9日封王的前一天，三商虎宣告解散，味全龍隨後在11月底宣告停權一年，然而，當時中職聯盟並不接受味全龍停權的請求，常務理事會議做出決議，要求味全龍要嘛就繼續打下去，要嘛就解散，不接受停權，12月味全龍在球隊歐洲旅遊期間召開記者會宣布解散，龍隊球員和龍迷震驚錯愕，味全龍走入歷史。

1999年12月13日中華職棒味全龍隊宣布解散並召開說明記者會，連龍隊球員都不敢相信，還有味全龍球迷當場難過落淚。 聯合報系資料照片

沒想到2019年味全龍正式重新組軍，「龍魂不滅」從夢境化作現實，總教練葉君璋和教練團核心張泰山、黃煚隆都是三連霸主將，味全龍也非常爭氣，2020年打二軍賽拿到冠軍，2022年回到一軍第二年就打進季後挑戰賽，今年更一舉拿到下半季冠軍和年度勝率第一，直接拿到總冠軍賽門票，相信超乎許多人的預期。

無論味全龍有沒有拿到今年總冠軍，其實都已經算是相當成功的球季了，他們打出令人耳目一新的快打旋風的球風，團隊年輕有活力，吸引許多新球迷或其他球隊球迷支持，加上基礎穩固的老龍迷，讓這支球隊在短短幾年就擁有高人氣，實屬不易。

味全龍在2019年重新加盟中華職棒，在選秀會中挑了32人，然後在2021年重返一軍出賽，到了2023年就能打進台灣大賽，不管能否贏得總冠軍，在經營上已經算是相當成功了。 聯合報系資料照片

總冠軍賽面對近況很好且氣勢如虹的樂天桃猿，味全龍絕對有好幾場硬仗要打，預測龍猿誰能奪冠並不容易，不過，味全龍手握鋼龍、布里悍兩張王牌，還有這兩年對樂天桃猿相當有心得的伍鐸，3洋投表現好壞左右戰局。

從1999年11月9日味全龍拿下總冠軍締造三連霸，到本週六11月4日總冠軍賽龍猿爭霸首戰，味全龍足足等了8761天才再嘗打總冠軍賽的滋味，這絕對是令龍迷動人的一刻，至於味全龍能否拿下隊史第5座總冠軍，下週見真章。

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