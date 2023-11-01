喧騰多時的哈登（James Harden）「Trade Me」風波，突如其來的劃下句點，最終以哈登如願前往快艇收場。

快艇送出柯文頓（Robert Covington）、貝頓（Nicolas Batum）、馬丁（Kenyon Martin Jr.）與莫里斯（Marcus Morris Sr.），兩枚首輪籤（2026來自雷霆的受保護選秀權與2028）以及兩枚二輪籤（2024與2029），換來哈登、塔克（PJ Tucker）與彼特盧舍夫（Filip Petrusev），包括被拉入成為第三隊的雷霆，為各位讀者整理解析這次的大規模交易。

76人先求風平浪靜，再講求提升

此次風暴核心人物之一，與哈登鬧翻造成他堅持離隊的76人總管莫雷（Daryl Morey），早前曾表示非要用哈登換來「一名非常優秀的球員」，或者交易獲得籌碼可以「變成一名非常優秀的成員」不可。

從這觀點來看，這次的交易或許仍不足以讓他滿意。但交易之所以能推進，據稱實為76人老闆哈里斯（Josh Harris）與快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）介入，由兩人直接電話商討交易細節。

就內容來說，也許不臻理想，原先期望的曼恩（Terance Mann）終究還是未能包入，但外界咸認提早結束這場鬧劇，對球隊或者更加受益，至少可以先穩住也開始浮躁安比德（Joel Embiid）的心意，讓球隊專注在這位去年MVP與甫出爐東區單周最佳球員馬克西（Tyrese Maxey）的更年輕核心組合。

76人的「過程」走來崎嶇，如今又要邁入新階段。 法新社

另方面，換來大半原先快艇「側翼海」成員，雖然4位都僅是綠葉，確實立馬厚實了球隊的側翼深度，面對幾支東區高大鋒線假想敵球隊，如公鹿、塞爾蒂克時，也可望起到作用。

同時間，76人兼且還退可守進可攻，此次交易得到的籌碼，仍有望讓莫雷後續再展交易手腕，殊途同歸地達到「獲得一名非常優秀球員」的預設目標。

交易後球團已先裁掉了格林（Danny Green），包括4位交易新援在內，手握一票可用還多數到期約的角色球員，加上換到的首輪，莫雷在球季中就有本錢繼續物色他心目中的「第三位球星」，最遲在明年夏天也能因薪資空間大解放，嘗試在自由市場幹一票大的。

當然，76人仍有時間壓力，費城的「相信過程」（Trust the Process）這些年來其實路途顛簸，最後的生存者安比德明年也已屆加入聯盟10週年，儘管暫時穩住這位主將的心情，坦白說球隊離殺出東區還有段距離，能否趕快趁這次的快刀斬亂麻重整好軍心，並盡快找來更多球星組團，莫雷仍要繼續與安比德願意待在76人的時間賽跑。

快艇哈登大勝利，球隊天賦的孤注一擲

至於快艇，從一直以來的交易風聲論斷，算是不枉費他們的耐心等待，不僅成功獲得哈登，最終且仍保住曼恩，整體而言交易堪稱照著快艇的框架談判─事實上這也是因為他們掌握住並沒有他隊積極報價哈登，自信自己籌碼已是市場上最佳的情勢判斷，方有底氣耗到76人率先耐不住哈登的氣氛，從而如願交易。

快艇四巨頭都是加州出身。 截自網路

這也是為何儘管外界對快艇交易的評分意見分歧，卻普遍認同是哈登的大勝利：畢竟除了他順利前往渴望的指名球隊，快艇也控制住了戰力失血，無怪乎事後傳出哈登「欣喜若狂」的消息。

誠然折損了側翼深度，至少帳面上得到明確的天賦升級，哈登的影響力雖然近年下滑，去年仍是20+得分外掛聯盟助攻王級別，也幫球隊在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）外再添控球深度，同時補進強悍老將塔克，多少也讓側翼回了點血。

對於洛城念之在茲，希望抓住雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）雙星時代的尾聲餘光，組大團最後一搏歐布萊恩獎盃的目標，此次交易的方向性，無疑是極其明確也成功的一次操作。

但對快艇此次交易的質疑，主要並不在此次過程，而是更根本的大哉問「哈登是讓快艇奪冠的那塊最後拼圖嗎」？

雖然哈登與雙星都能打無球，但一直以來仍是有球評價勝過無球的球員，加上衛斯特布魯克，光這4位的球權分配，能否順利磨合，就一直讓外界抱持懷疑，尤其哈登歷來還有豐富的氣氛史。

除此之外，以這4箭頭為主力，搭配掏空了大半側翼組的現有陣容，即便關鍵時刻拉下一衛，快艇擺陣仍註定是相當矮小的陣容，這不禁又讓人懷疑，真能對抗約柯奇（Nikola Jokic）為首的金塊與戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人兩支陣容高大強隊，殺出西區嗎？同樣打小球，又比得過組團球星整體年齡較低的太陽，以及長久默契的勇士嗎？

快艇交易後側翼深度大幅受到影響，加上耗盡未來選秀資產，可說是為了奪冠孤注一擲。 路透社

考量的再深一點：更矮小的主力、更薄弱的側翼深度，快艇真能好好保護，原先就都有豐富傷病史的雷納德與喬治雙星不致太過操勞，一路健康地撐過季賽，撐到打好打滿季後賽嗎？

另一個重點還在，此次交易快艇包裹入兩枚首輪，其中2026的雷霆籤是以2027的首輪交換權交易而來，也就是說，在近年的操作中，快艇已幾近耗光他們未來幾年的首輪資產，除2027較差那枚外，要等到2029後才能復擁首輪自主權。

而回看現在的四大球星，年齡都已在32~34歲之間，哈登本季合約到期，雷納德、喬治、衛斯特布魯克乃至塔克，明年則都是球員選擇權，這彰顯洛杉磯真的是在拚最後一把大的，最多大概就是再2~3年，若果這次豁出去的豪賭衝刺（也包含上升至超過1.2億美元的奢侈稅）仍未竟全功，等待他們的，很可能就是接下來數年難有作為的黑暗期，這才是此次交易背後，更深沉的意義。

當然，一切評價都還未塵埃落定，只要最終哈登交易成功幫助球隊奪冠，所有付出跟風險就都是值得的，而這確實也不是毫無機會，儘管觀察國際賭盤賠率變化，看好度也並沒有大幅提升。且看這幾位生涯接近末期的球星，為了爭取自己的歷史地位與成就，能磨合與投入到何等程度了！

雷納德(右)和喬治的健康狀態依然牽動著快艇的季後賽之路。 美聯社

雷霆順水人情第三者，選秀重質不重量

身為哈登NBA生涯起點，雷霆成為此次交易的第三隊，莫名成為一段茶餘飯後佳話，但實則奧克拉荷馬順水推舟的同時，也有自己利益上的盤算。

雷霆給出的2026首輪籤，據說將會是他們該年手握三枚首輪中最差的那一枚，卻能換來隔年跟洛城的交換權，考量到屆時快艇陣容老化乃至重整，以及雷霆本身應該已在兌換滿滿天賦的可能性，雷霆等同以一枚後段順位機率很大的首輪籤，換取一次極可能升級樂透秀的機會。

雷霆的策略著眼很清楚：選秀權多到滿出來，連養成時間都不夠時，量早已不是重點，質才是王道，既然施點人情同時也能幫到自己，何樂而不為呢？

商品推薦