中職／傷兵多造成調度一籌莫展 獅輸在調整能力太差

獅子軍曾在2007年至2013年建立統一王朝，在多年低潮後，總算曾在2020年重返榮耀。不過在2021年想挑戰二連冠，卻慘遭橫掃，讓七年六亞的中信兄弟總算拋下黃色綵帶。去年獅隊受到傷兵影響，無緣季後賽，今年重振旗鼓後，上半季脫穎而出拿下季冠軍，然而擁有賽程上的絕佳優勢，卻在季後挑戰賽又遭清盤，無緣晉級台灣大賽。

桃猿具有破壞力十足的暴力猿打線，包含打擊率、長打率、安打、全壘打、打點等數據都是各隊之冠。但投手及守備等問題，讓他們本季激戰到下半季倒數第6場比賽才得以晉級季後挑戰賽。球隊充滿太多不安定因子，加上必須在連續4天且南北奔波的賽事中，取得3勝才可以進軍台灣大賽，賽前並不被看好。

反觀獅隊雖受到洋將被挖角、受傷及低潮等諸多狀況的影響，下半季諸多不順，表現的確不如上半季。但外援補齊及部分傷兵歸隊後，九月之後的賽事有超過五成勝率，表示狀況已有回穩。他們具有對戰表現及主場優勢，加上保送1勝在手，因此被認為比較有機會晉級。

從中信到樂天，都期盼奇蹟發生，結果發生在猿隊身上！有時候短期系列賽就是這般充滿了戲劇性，桃猿不但晉級，而且是3連勝，除了獅隊因為季冠軍獲得的1勝外，實質上是桃猿演出橫掃。樂天這次出奇招，罕見地2、3戰都採用本土投手，把道博格變成終結者，減少對豪勁的倚賴，一番操作讓他們收到不錯的效果，牛棚3戰8局只被擊出1支安打，未被越雷池一步，而且陳禹勳、賴鴻誠及黃偉晟等資深中繼投手都還沒用到。

桃猿從季末對中信的割喉戰就開始啟動變陣，不同的投手調度收到不錯效果，讓他們在季後賽找出更多可用之兵。 聯合報系資料照片

統一獅的「ㄕ」最終不是球員被香檳淋「濕」，更多的是「失」望及「失」落。他們球季打擊的成績其實也僅次桃猿，並沒有太差。但到了季後賽就變死「屍」打線，只有蘇智傑及潘傑楷表現不錯，陳鏞基、林益全、胡金龍等三老都沒展現東山再起身手。另外前兩次台灣大賽打擊率高達0.395的主將林安可，首戰就因自打球傷到左腳膝蓋，後續只能代打。雖然這次獅隊帶上了許多年輕好手，但因為他們經驗不足，上場的機會並不多。傷兵、低潮加上不敢用新秀，完全沒辦法變出其他把戲。

衰運瀰漫在獅隊之中，投手群同樣充滿不順，牛棚最穩定的陳韻文因傷自9月開始缺陣，連28人名單都未被列入。第二戰他們推出洋將克維斯，但沒想到在第二局就遭到陳俊秀強襲球擊中，獅隊無奈只能緊急換上蘭道爾，桃猿這局趁亂攻下3分，獅子軍貧打的狀況無力追趕，就以2：3敗北。另外具有大聯盟及諸多大賽經驗的胡智爲，幾次季後賽都只能是最後的人選，無法獲得更多上場機會也值得商榷。

獅子軍前次在1勝3負的情況下，逆勢奪下總冠軍，本次在運勢不佳的情況下，卻無法再度扭轉。主要在於2021年總冠軍賽，由當時還沒退役的潘武雄以超誇張打擊表現領軍，帶領年輕小獅翻轉成功。但今年則完全不同，相較於桃猿資深球員林泓育即使沒出賽，教練都認為他的領袖特質仍然影響其他球員，獅隊老將似乎沒有人挺身而出，團隊比賽顯得沉悶，餅總都覺得少了一股非要贏的拚勁。

資深球星的價值，除了自身成績外，更要有領袖風範，在關鍵時刻帶來穩定的力量。獅隊今年季後賽除了傷兵問題，老將也陷入低潮，更讓教練在調度上是一個頭兩個大。 聯合報系資料照片

再者就是前次大賽表現不錯的林靖凱，實際上他轉戰游擊後打擊成績明顯下滑，球隊卻沒有因應作為。這其實一直是獅隊的問題之一，他們陣容深度並不是很好，許多位置都還在養成中，球員表現落差不小，找不到替補可用。這樣的狀況讓這幾場病獅打線無法有太多變陣，竟然在具有優勢情況下被橫掃。

這次統一獅在季後挑戰賽的失利，除了運氣實在太差外，應該讓球團看到球隊陣容有許多不足的地方。不過還好他們有許多年輕好手正在養成中，球隊這兩年補入太多老將，他們除了自身東山再起外，或許該做出更多傳承，協助厚實球隊陣容，獅子軍才不會主力一傷，調度就一籌莫展。

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