打假球不可原諒 運彩發展也很重要、規範應更加明確

台灣職籃近來醜聞連環爆，先是台啤選手吳季穎涉嫌打假球，接著是T1台啤永豐雲豹球員羅振峰下注SBL。兩人均面臨停薪、除名、追討薪資的重大處分，籃球生涯幾乎可說是劃上句點。焦點放到美國，職業運動經營長達百年歷史，對於打假球與場外下注態度又是如何？這一篇我們討論一下。

我覺得討論要從兩方面談起，一是運動員透過放水拿賭金獲利，這無疑是犯罪行為。二是談及運動員能不能下注賭博，又是另外一回事，假設羅振峰僅押注自己未參與的運動賽事，理應不至於被除名，但他若透過操控賽果的話，罪名就相當嚴重。以美國職業運動來說，打假球最早可追溯到上世紀初，1919年芝加哥白襪隊的8位成員放水，故意輸給辛辛那提紅人隊，以換取羅斯汀（Arnold Rothstein）賭博集團提供的賭金分紅。最終，這8人賠掉生涯，永久從棒球界除名付出慘痛代價。

最近一次打假球的主角，是NBA裁判唐納吉（Tim Donaghy），他涉及以場上執法的影響力操控比賽，並運用內部資訊圖利自身，非法賭博外更涉詐欺，導致FBI聯邦調查局介入。日後，他也遭被刑入獄關了10幾年。所以，賭球和打假球不同，運動員也是人，場外下注無可厚非，但若想以一己之力主導賭局，就完全是兩碼事。

相較於運動博奕，利用自身權力影響賽果的人員更加可惡，近年來最受關注的就是NBA裁判唐納吉(左)，其所作所為已是不折不扣的犯罪行為，日後也入獄服刑付出代價。 歐新社資料照片

美國運動員能不能下注？聯邦最高法院（Supreme Court）在2018年判決引領合法運動博奕新時代，允許各州建立相關法律。此舉，等於推翻1992年的專業業餘運動保護法（Professional Amateur Sports Protection Act），以往是禁止美式足球、籃球、棒球和其他運動人員參與博奕。由於過於敏感，處理不慎將危及運動產業，美國四大職業聯盟NFL、NBA、MLB和NHL對博奕開放的口徑一致，均禁止員工或球員在所涉入的賽事下注，只不過規範有所差異。換句話說，職業球員在滿足特定條件允許下注。

以NFL美式足球為例，球員和工作人員不允許在場館設施內賭博，但允許私人時間去合法賭場下注。一旦違法經查屬實，NFL將「個案處理」，最終是涉及的球隊或個人罰款、當事人終止雇佣關係及終身驅逐。MLB 2019年運動博奕政策提到，相關人員可在合法博奕的管轄區下注，但限定「非棒球或壘球比賽」，若違規據大聯盟規則第21條記載，不牽涉所屬球隊的比賽下注，調查屬實罰款和一年禁賽，假設與個人參與的比賽有關永久除名。NBA是交由聯盟委員會執法權，懲罰任何「直接或間接對NBA球隊下注的球員和相關人員」，被告有機會答辯，但最終裁決不可上訴。當事人將面臨罰款、除名和永久斷絕與NBA產業聯繫。NHL方面，是全面禁止球員在賽季進行中賭博，否則面臨罰金、註銷合同的後果。

美國最高法院在2018年亮綠燈開放各州訂定運動博奕辦法，四大職業聯盟也針對旗下工作人員與球員下注頒佈相關政策。 美聯社資料照片

完整規範職業選手面對賭博誘惑真有所節制？其實不然，自2018年判決出爐後，挑戰界線的運動員不在少數。2022年球季涉嫌下注NFL的印城小馬隊羅傑斯（Isaiah Rodgers）、貝瑞（Rashod Berry），以及自由球員泰勒（Demetrius Taylor），均被禁賽到球季結束。田納西泰坦隊的派提特弗瑞（Nicholas Petit-Frere），因在球團設施下注非NFL的比賽，在2023年被禁賽六場。

底特律獅子隊的塞弗斯（Quintez Cephus）、莫爾（C.J. Moore），和華盛頓司令隊的托尼（Shaka Toney）等，因下注NFL球賽導致整個2023球季報銷。獅子隊的貝瑞希爾（Stanley Berryhill）和威廉斯（Jameson Williams）同在NFL設施下注非關NFL的賽事禁賽六場。再早之前，包括紐約噴射機隊、亞利桑那紅雀隊等都有人因涉賭付出代價。所以在開放之餘，也得要嚴懲那些越界的人。

台灣職籃近來的一連串負面新聞，除了提升聯盟今後對選手操守的關注與約束，也應考慮加入運動彩券管理辦法。打假球毋庸置疑是犯罪行為，但假使想對其他的運動或非個人參與的賽事下注，何時、何地或該怎麼操作，都可訂出明確規範。

終究這些球技卓越的選手也是球迷，長期追蹤國外的精彩賽事，對NBA總冠軍、MLB世界大賽或NFL超級盃均有所關注，如何小賭怡情而不越界，甚至預防以操控比賽來獲利的犯罪行為，都是一門學問。聯盟大可不必單方面以嚴懲手段劃清界線，或可嘗試比照美國有條件開放的路線走，我誠心期盼類似負面新聞不要出現，傷害好不容易建立起的台灣運動產業與運動彩券產業。

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