日職／宰制例行賽無敵手 山本由伸卻成贏不了大賽的王牌

2023年日本職棒總冠軍戰第一戰就相當有賣點。相隔59年上演的「關西內戰」，開賣門票馬上被一掃而空，最便宜的外野區域座位更傳出被黃牛哄抬到100萬日圓（約新台幣21.7萬），熱度可以想見。阪神虎、歐力士雙強首戰就直接硬碰硬，分別推派兩聯盟防禦率王村上頌樹(10勝6敗、防禦率1.75)、山本由伸(16勝6敗、防禦率1.21)，同時也是防禦率1字頭的強投正面對決。

不過即使是這樣的堅強卡司，村上頌樹、山本由伸又都是1998年出生的同級生，不過兩人現階段在球界的份量或是身價都有著天壤之別，因此第一天賽前的話題幾乎清一色集中在山本由伸的身上。然而，比賽結果卻是年薪750萬的村上頌樹完全比下年薪6億5000萬日圓、球界第一高薪的山本由伸，更讓這次的日本一決戰話題性十足！

村上頌樹先發7局剛好用了100球，0失分只被擊出2支安打，讓歐力士打線一籌莫展，完全不像是一個第一次在日本一登板的投手。村上成為日職史上前一年為止0勝，扛下日本一首戰先發並且奪下勝利投手的第一人。至於球界第一強投山本由伸，先發5.2局被擊出高達10支安打失掉7分，直球頻頻遭到阪神狙擊，更是令人意外。

村上頌樹今年才正式在日職起步，首次參加總冠軍賽就有非常優異的投球表現。 擷圖自阪神虎官方推特

村上頌樹是今年第一年崛起的投手，本季拿下10勝之前他只是一個0勝的投手，年薪不過750萬日圓。反觀山本由伸已經連續3年拿下洋聯投手4冠王，2019年轉任先發之後只有2020年的2.20超過2以上，其餘都是1字頭，今年防禦率更是低到驚人的1.21，是現今日本職棒界的超級天王，6億5000萬日圓年薪也已經躍居球界第一高薪。多數MLB球探認為山本能勝任第2、3號先發，道奇或洋基等豪門如果願意撒錢，可能是一份總額超越田中將大當年的超大型合約。

山本由伸會是這次日本一決戰的最大焦點，除了他的連續3年投手4冠王、史上第一人之外，已經在日本無敵手的他明年赴美挑戰MLB的機會相當高，因此這次的關西內戰極有可能是他赴美前的最後一個日本總冠軍賽。能否跟前隊友吉田正尚一樣帶著總冠軍，獲得球迷祝福的情況下風光圓夢也深受矚目。

對於山本由伸來說，當然希望在往美國挑戰之前以優異的表現奪勝，一方面讓自己藉由拿下「大場面」提高身價，二方面也幫助母隊完成連霸，可以就像去年底的吉田正尚一樣，出走更加風光獲得球迷祝福。吉田正尚去年總冠軍賽雖然打擊率0.174並不高，不過第五戰擊出再見全壘打，系列賽總計有4分打點的貢獻，獲得優秀選手賞，是歐力士奪下日本一的主要功臣。他在年底獲得歐力士球團同意行使入札制度，與波士頓紅襪隊簽下5年合約，風光赴美圓夢。

不過即使在日本打遍無敵手，山本由伸並非沒有死角。首先，他在日本總冠軍賽中還沒有贏過，過去累積3次先發，戰績0勝1敗、防禦率2.84。2021年第1戰、第6戰都是無關勝敗。去年他再度投第1戰，但卻投不滿5局就因傷退場，在系列賽再也沒有上過場，然而諷刺的是歐力士打敗養樂多拿到了總冠軍。另外就是10月18日季後賽登板對羅德，山本由伸先發7局被擊出10支安打失掉5分，雖然靠打線拿到勝投，但卻留下不安的印象。

今年的日本一決戰不幸魔咒再現，山本由伸成了「贏不了大賽的王牌」，只能等到如果有機會戰線延長的第6戰再來雪恥。

歐力士去年前面3場比賽先是2敗1和，後來以4連勝收拾養樂多燕子隊，自從1996年之後、相隔26年再度獲得日本一總冠軍。今年則是前兩場比賽戰成了1勝1敗，而且兩場比數湊巧都是8比0完封對手，關西內戰G3開始將移師阪神虎主場甲子園球場。

商品推薦