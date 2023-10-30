快訊

今明桃園以北、東半部短暫雨 周三秋老虎高溫上看30度

朱柯會今談藍白合 協商建立聯合政府、立委席次極大化

新戰車M1A2T明年底陸續抵台 興建掩體卡關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宰制例行賽無敵手 山本由伸卻成贏不了大賽的王牌

聯合新聞網／ Hiyan
連同今年首戰被KO，山本由伸在日本總冠軍賽中還沒有贏過，累積4次先發，戰績0勝2敗，想要拿首勝，就看能否有機會到G6再扳回顏面。 擷圖自歐力士猛牛官方推特
連同今年首戰被KO，山本由伸在日本總冠軍賽中還沒有贏過，累積4次先發，戰績0勝2敗，想要拿首勝，就看能否有機會到G6再扳回顏面。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

2023年日本職棒總冠軍戰第一戰就相當有賣點。相隔59年上演的「關西內戰」，開賣門票馬上被一掃而空，最便宜的外野區域座位更傳出被黃牛哄抬到100萬日圓（約新台幣21.7萬），熱度可以想見。阪神虎、歐力士雙強首戰就直接硬碰硬，分別推派兩聯盟防禦率王村上頌樹(10勝6敗、防禦率1.75)、山本由伸(16勝6敗、防禦率1.21)，同時也是防禦率1字頭的強投正面對決。

不過即使是這樣的堅強卡司，村上頌樹、山本由伸又都是1998年出生的同級生，不過兩人現階段在球界的份量或是身價都有著天壤之別，因此第一天賽前的話題幾乎清一色集中在山本由伸的身上。然而，比賽結果卻是年薪750萬的村上頌樹完全比下年薪6億5000萬日圓、球界第一高薪的山本由伸，更讓這次的日本一決戰話題性十足！

村上頌樹先發7局剛好用了100球，0失分只被擊出2支安打，讓歐力士打線一籌莫展，完全不像是一個第一次在日本一登板的投手。村上成為日職史上前一年為止0勝，扛下日本一首戰先發並且奪下勝利投手的第一人。至於球界第一強投山本由伸，先發5.2局被擊出高達10支安打失掉7分，直球頻頻遭到阪神狙擊，更是令人意外。

村上頌樹今年才正式在日職起步，首次參加總冠軍賽就有非常優異的投球表現。 擷圖自阪神虎官方推特
村上頌樹今年才正式在日職起步，首次參加總冠軍賽就有非常優異的投球表現。 擷圖自阪神虎官方推特

村上頌樹是今年第一年崛起的投手，本季拿下10勝之前他只是一個0勝的投手，年薪不過750萬日圓。反觀山本由伸已經連續3年拿下洋聯投手4冠王，2019年轉任先發之後只有2020年的2.20超過2以上，其餘都是1字頭，今年防禦率更是低到驚人的1.21，是現今日本職棒界的超級天王，6億5000萬日圓年薪也已經躍居球界第一高薪。多數MLB球探認為山本能勝任第2、3號先發，道奇或洋基等豪門如果願意撒錢，可能是一份總額超越田中將大當年的超大型合約。

山本由伸會是這次日本一決戰的最大焦點，除了他的連續3年投手4冠王、史上第一人之外，已經在日本無敵手的他明年赴美挑戰MLB的機會相當高，因此這次的關西內戰極有可能是他赴美前的最後一個日本總冠軍賽。能否跟前隊友吉田正尚一樣帶著總冠軍，獲得球迷祝福的情況下風光圓夢也深受矚目。

對於山本由伸來說，當然希望在往美國挑戰之前以優異的表現奪勝，一方面讓自己藉由拿下「大場面」提高身價，二方面也幫助母隊完成連霸，可以就像去年底的吉田正尚一樣，出走更加風光獲得球迷祝福。吉田正尚去年總冠軍賽雖然打擊率0.174並不高，不過第五戰擊出再見全壘打，系列賽總計有4分打點的貢獻，獲得優秀選手賞，是歐力士奪下日本一的主要功臣。他在年底獲得歐力士球團同意行使入札制度，與波士頓紅襪隊簽下5年合約，風光赴美圓夢。

不過即使在日本打遍無敵手，山本由伸並非沒有死角。首先，他在日本總冠軍賽中還沒有贏過，過去累積3次先發，戰績0勝1敗、防禦率2.84。2021年第1戰、第6戰都是無關勝敗。去年他再度投第1戰，但卻投不滿5局就因傷退場，在系列賽再也沒有上過場，然而諷刺的是歐力士打敗養樂多拿到了總冠軍。另外就是10月18日季後賽登板對羅德，山本由伸先發7局被擊出10支安打失掉5分，雖然靠打線拿到勝投，但卻留下不安的印象。

今年的日本一決戰不幸魔咒再現，山本由伸成了「贏不了大賽的王牌」，只能等到如果有機會戰線延長的第6戰再來雪恥。

歐力士去年前面3場比賽先是2敗1和，後來以4連勝收拾養樂多燕子隊，自從1996年之後、相隔26年再度獲得日本一總冠軍。今年則是前兩場比賽戰成了1勝1敗，而且兩場比數湊巧都是8比0完封對手，關西內戰G3開始將移師阪神虎主場甲子園球場。

棒球專欄 日本職棒 阪神虎 歐力士猛牛 山本由伸 村上頌樹

相關新聞

中職／回想高國輝獲獎淚崩 東山再起獎非必要不該從缺

中職聯盟日前宣布東山再起獎從缺，消息一出立即引發熱烈討論，一般認為，統一獅陳鏞基、林益全，味全龍王躍霖應該都夠格獲獎，最終卻全數「揮棒落空」，實在令人無語，他們都落選了，為往後評選樹立超高標準，外界更

慢速球王季後賽一路封鎖強敵 凱利的奇幻棒球人生

注意看，這個男人太狠了。今年WBC經典賽決賽由他先發主投，剛打完的世界大賽第二戰先發投手又是他。最近才剛過35歲生日的響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）五年前還在韓國職棒SK飛龍隊打拼。

日職／宰制例行賽無敵手 山本由伸卻成贏不了大賽的王牌

2023年日本職棒總冠軍戰第一戰就相當有賣點。相隔59年上演的「關西內戰」，開賣門票馬上被一掃而空，最便宜的外野區域座位更傳出被黃牛哄抬到100萬日圓（約新台幣21.7萬），熱度可以想見。阪神虎、歐力

給波爾好好上了一課 溜馬本季非常有看頭

每次看到被勇士交易到巫師後衛波爾吹牛講大話，就感覺很不舒服。「我想成為巫師領袖，帶領隊友打出更棒團隊籃球」波爾剛加入巫師就充滿自信飆大話，完全不顧球隊裡還有上季場均21分前鋒庫茲瑪，不管先發主控兼指揮

世界大賽力量與速度之爭 遊騎兵可望轟垮響尾蛇奪冠

喜歡新鮮感的棒球迷有福了。原本去年世界大賽的對戰組合——太空人v.s.費城人2.0版就要歷史重演，但或許是棒球之神也想換換口味，硬是拉了遊騎兵跟響尾蛇這兩隻前年都還是敗場破百的外卡球隊一把，將他們雙雙

中職／林凱威爆、陳韻文傷、豪勁失速 終結者成季後賽變數

例行賽即將結束，今年球季有個在過去幾年罕見的現象，那就是各隊的終結者都有狀況發生，唯一比較沒有問題的反而是全年戰績墊底的富邦，富邦無論是由曾峻岳或富蘭戈擔任終結者，整季下來的表現都很穩定，兩人的防禦率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。