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中職／回想高國輝獲獎淚崩 東山再起獎非必要不該從缺

聯合新聞網／ Ramos
高國輝在2020年獲得東山再起獎，當時談起他近年傷痛不斷的棒球路，淚水在眼框裏打轉，最後終於止不住而落下。男兒有淚不輕彈，顯見得獎對他來說是意義非凡。 聯合報系資料照片
高國輝在2020年獲得東山再起獎，當時談起他近年傷痛不斷的棒球路，淚水在眼框裏打轉，最後終於止不住而落下。男兒有淚不輕彈，顯見得獎對他來說是意義非凡。 聯合報系資料照片

中職聯盟日前宣布東山再起獎從缺，消息一出立即引發熱烈討論，一般認為，統一獅陳鏞基林益全，味全龍王躍霖應該都夠格獲獎，最終卻全數「揮棒落空」，實在令人無語，他們都落選了，為往後評選樹立超高標準，外界更會用放大鏡檢視每年東山再起獎得主，讓提名票選的聯盟評選委員有莫名的無形壓力，這並非好事。

2017年聯盟增設東山再起獎，資格認定是不限洋將或本土球員，曾低潮沉寂一段時間，或在克服病痛、嚴重運動傷害後，再次締造佳績的球員，由聯盟開會討論後決定，該獎項可能從缺；1993年設立年度最佳進步獎，限非第一年加入職棒的本土球員（除1993年統一獅洋投阿Q），與過去成績比較有大幅進步者，由媒體記者票選，與東山再起獎有些不同。

根據媒體報導，中職聯盟開會討論表決，提出3位人選的票數都未過半，因此東山再起獎從缺；據了解，每年例行賽結束聯盟主管和賽務部紀錄組人員，共計十餘人評選東山再起獎，過去潘威倫、高國輝、官大元、王勝偉曾獲獎。

陳鏞基被視為今年東山再起獎最大遺珠，2021年陳鏞基打擊率0.201，去年也只有0.234，52場出賽創生涯新低，今年大回春繳出0.336的高水準打擊率，出賽86場總計293打席，打下48打點排名聯盟第11，代表他穩定出賽並繳出高績效成績單。

要知道，陳鏞基已經40歲了，近年中職又採低彈性係數比賽用球，陳鏞基不只打擊率超高，上壘率0.392、長打率0.458在聯盟都屬頂級數據，對照他過去兩年單季上壘率都只有0.304，長打率不到3成，今年可謂飛躍式成長，又是打「不彈球」，有多少老將可以辦到？

統一獅三壘手陳鏞基擊在經歷兩季的低迷之後，還能在40歲的「高齡」繳出亮眼的成績單，進步幅度不可謂不大，沒能得獎實在讓人意外。 聯合報系資料照片
統一獅三壘手陳鏞基擊在經歷兩季的低迷之後，還能在40歲的「高齡」繳出亮眼的成績單，進步幅度不可謂不大，沒能得獎實在讓人意外。 聯合報系資料照片

假設陳鏞基今年打擊成績依舊低迷，他很可能跟統一獅另一名老將高國慶一樣，在陣中逐漸被邊緣化，消失在歷史的洪流之中，如今他賣老命繳出不可思議的成績單，實在值得一座東山再起獎肯定。

林益全也是如此，去年球季結束富邦悍將未將他放入60人保留名單，結果被統一獅網羅，月薪從70萬元大砍剩25萬元，今年開季林益全打得相當掙扎，4月結束打擊率只有0.231，全壘打掛零，隨即遭降二軍，相信不少人都會覺得，林益全真的老了，不行了，轉隊也沒用，不要再撐了，趕緊退休吧。

沒想到，林益全在5月中重返一軍逐漸甦醒，一直到球季結束，這段期間他出賽75場繳出0.318的打擊率，上壘率0.356、長打率0.396也在水準之上，更重要的是，林益全生涯擊出7支再見安打，其中3支就出現在今年，多次在關鍵時刻適時一擊讓人印象深刻。

在中華職棒想要轉隊很困難，轉隊後想要有好表現更加困難。林益全今年浴火重生，在被悍將釋出之後，還能成為獅隊能打進季後賽的大功臣，絕對符合東山再起的精神。如果因為跟其他球員太競爭而變成都沒有資格，實在是說不過去。 統一獅隊提供
在中華職棒想要轉隊很困難，轉隊後想要有好表現更加困難。林益全今年浴火重生，在被悍將釋出之後，還能成為獅隊能打進季後賽的大功臣，絕對符合東山再起的精神。如果因為跟其他球員太競爭而變成都沒有資格，實在是說不過去。 統一獅隊提供

假設林益全還留在富邦悍將，如果他季初打不好，以富邦球團現階段年輕化政策，他的命運很可能像蔣智賢、高國輝一樣長期待在二軍，出賽機會恐怕不會太多。林益全和陳鏞基非常類似，面對生涯生存保衛戰，兩人不願向命運低頭，用實際行動證明老將價值，也讓不看好他們的人跌破眼鏡。

其實王躍霖也值得肯定，前年他在樂天桃猿防禦率高達7.94，去年季中被交易到富邦悍將，球季結算防禦率4.97，昔日中繼王和旅美光環逐漸褪色，今年他轉戰味全龍重獲新生，總教練葉君璋不厭其煩地教導叮嚀他，投球機制回到巔峰時期，讓他重拾身手和信心。

本季王躍霖出賽56場高居全聯盟投手第3多，投了44.1局，拿下15次中繼成功和2次救援成功，從邊緣人一躍成為牛棚大將，如果他沒有遇到伯樂葉君璋，恐怕難以蛻變重生，甚至有可能離開職棒圈。

味全龍今年能成為年度排名第一的球隊，牛棚大將王躍霖是勞苦功高。他去年季中才被悍將交易到桃猿，季末又被釋出，本季能在味全龍投出一片天殊為難得，連陳鏞基都認為他也值得獲獎。 聯合報系資料照片
味全龍今年能成為年度排名第一的球隊，牛棚大將王躍霖是勞苦功高。他去年季中才被悍將交易到桃猿，季末又被釋出，本季能在味全龍投出一片天殊為難得，連陳鏞基都認為他也值得獲獎。 聯合報系資料照片

當初聯盟設立東山再起獎，宗旨是為了鼓勵選手，立意良善，2020年高國輝拿到東山再起獎，在頒獎典禮受訪時當場淚崩，一路上的艱辛娓娓道來，就知道這座獎項對曾經重摔一跤的球員意義有多麼重大。

我覺得除非真的沒有好人選，否則每年東山再起獎沒有從缺的必要，或許聯盟應該出面說明，為什麼今年東山再起獎會從缺，以及票選決策過程的考量，以消弭外界疑慮。

棒球專欄 中華職棒 高國輝 陳鏞基 林益全 王躍霖

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