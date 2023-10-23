爵士前後場青年才俊天賦爆炸 飢餓遊戲卡位大作戰

早先有一篇「爵士陣容頭重腳輕 傳曾積極報價追求哈勒戴」報導，描述了爵士隊因為控衛的需求，而曾追求哈勒戴（Jrue Holiday），但以現況來說，爵士與其說「頭重腳輕」，更貼切的是「頭重腳重」。

不只是禁區有馬卡南（Lauri Markkanen）、凱斯勒（Walker Kessler）、柯林斯（John Collins）、歐林尼克（Kelly Olynyk）四名皆可扛先發的優質長人，以及今年首輪第9順位新秀漢崔克斯（Taylor Hendricks），將展開激烈的上場時間競爭，甚至還會瓜分掉一部分的小前鋒時間。但比之更為棘手，是更多的至少6位後衛，將競逐區區兩個後場位置，有限的96分鐘。

這6位除了新秀，上一季還都曾出任先發，各有發揮，彼此間考量各種因素後的排序差距並不大，進一步加深了選擇困難。

唯一看似角色定位稍有不同的二年級生阿巴吉（Ochai Agbaji），專職得分後衛，去年在最後 19 場比賽中表現出色，場均15.2 分，更展現其身為爵士現有陣容最正統3D球員的潛質，定點三分「Catch and Shoot」尤佳。

霍頓-塔克(左2)與阿巴吉(右2)爭取後場發揮空間。 美聯社

問題是剩下5搶1角逐控衛先發的學長們與夏季聯賽表現優異的本季首輪第16順位新秀學弟喬治（Keyonte George），泰半屬於雙能衛性質，為了讓他們也有球可打，勢必得佔去很大一部分得分後衛時間，才不致浪費人力，甚至引發內部氣氛。

更頭痛的麻煩來了，那要選誰呢？當中最老資格、表現也最佳的克拉克森（Jordan Clarkson），上季拿下職業生涯最高的場均20.8分，在球隊中影響力不下馬卡南，連場均4.4次助攻都是生涯最佳，儼然在年過30後，還提升了組織能力，但他始終並非正統控衛，防守一直以來也平平，年紀較長同是變數。

塞克斯頓（Collin Sexton）雖然整個賽季都在與傷病爭鬥，但仍以替補之姿，場均砍下14.3分，更年輕的他未來性佔優，這位過去先發時有能耐場均20+分、不下克拉克森的砍將，也早在他初到爵士時，就表明過爭奪先發的雄心。事實上，以其薪資也確實該重用，但更矮小的他同樣有防守跟非正統控衛的問題。

霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）是個更有趣的競爭者，上季場均10.7分、3.2籃板、3.8助攻，但出任先發時場均飆升至18.3 分、5.2 籃板和 5.9 助攻，展現頗為全能的身手數據；另一方面他也是後場競爭者中或許單打技術最多元的一位，同時也是最高最壯的一位，倘若直接扛到2號位，防守端預期麻煩較小。

凱斯勒(中)、克拉克森(右)和塞克斯頓是爵士核心力量。 路透社

但同時間，霍頓-塔克又有嚴重時而當機腦衝的不穩定問題，導致其失誤居高不下，今年還是他的合約年，一方面會更努力（從熱身賽體態與表現觀之），一方面也端看球團對他的未來盤算到底為何，是好到納入未來拼圖，或者讓他漂亮揮灑好又一次買低賣高？亦或者不在規劃內乾脆少用？這些都將牽動整體後場的時間分配。

鄧恩（Kris Dunn）或許是所有候選人中，最像是傳統控衛，唯一分球第一、得分第二的球員，同時也在好不容易回歸聯盟後，展現堅實的得分乃至全方位能力，場均13.2分5.6次助攻4.5籃板，堪稱面面俱到，同時也是其中防守最好的控衛。

但儘管得分不俗，鄧恩缺乏現在爵士陣容必須後場主力必須要有的突破僵局得分爆發力，在這一點上，克拉克森、塞克斯頓與霍頓-塔克皆優於他。有時候，後衛直接暴力的吸引防守，會比好好組織更見成效，同時間亦因他是底薪簽回NBA開福袋的概念，年紀上也缺乏未來性，這些是否會影響其排序，亦有待觀察。

最後，是在夏季聯賽中展現控球潛力的新秀喬治，場均18.7 分5.3助攻3.7籃板，當初爵士決定選擇他的其中一個原因，就在看好他能轉打控衛的潛質，問題到了更高級別的熱身賽，必須跟其他學長瓜分控球權、本身得打更多無球時，也能看出他確實還待養成。

爵士兩名首輪新秀漢崔克斯(左)、喬治都有機會獲得重用。 美聯社

在已經有那麼多學長競爭時間的情況下，主帥哈迪（Will Hardy）亦已明確表示，就算是高順位新秀，能否上場也得靠自己贏得團隊認同。

在這場前後場都被哈迪形容為「飢餓遊戲」的上場時間大亂鬥中，也因此造成了詭異情況，一方面球隊從先發就主擺大三塔：凱斯勒、柯林斯與馬卡南，同時間卻很可能一個換人，場上二陣頓時變成三小衛。甚至如同熱身賽一度實驗的一大四衛，嘗試以進攻、速度與投射帶來比賽局勢的質變，以及對手的措手不及。

只是這樣劇烈的球風改變，球員們本身能否說切換就切換，變陣是否奏效，只能待季賽見真章。前場以及更擁擠的後場，哈迪又是否真能兜出一套兼顧戰力、和諧與養成的輪替方式，亦將成為本季他的最大難題。

但或許最讓看熱鬧球迷興奮期待的還是，當球隊明顯前後場都成海，人數過於擁擠，總管安吉（Danny Ainge）到底何時會出手交易？又會是誰走誰留？最重要者，是否能再次締造勁爆話題交易？

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