快訊

聯合報社論／藍白合最終目標：政黨輪替、民主保台

打造美利堅：美國獨立後如何設計出「重商主義」大政府？

以色列國防部長：對哈瑪斯戰爭可能持續數個月 最後就不再有哈瑪斯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／關西內戰勢必轟動 兩大名將監督際遇大不同

聯合新聞網／ Hiyan
岡田彰布是現役最年長的監督，他上一次帶隊打日本一的紀錄並不光彩，這一次能否一雪前恥？ 擷圖自阪神虎球團官方推特
岡田彰布是現役最年長的監督，他上一次帶隊打日本一的紀錄並不光彩，這一次能否一雪前恥？ 擷圖自阪神虎球團官方推特

2023年的日本職棒總冠軍賽將會非常有趣！

首先，中央聯盟、太平洋聯盟優勝球隊阪神虎歐力士猛牛這兩支關西球隊，分別以11.5以及15.5場勝差的大幅度領先第二名球隊，勝差超過10場，一度引起「是否還有打季後賽？」的討論。如今隨著兩支獨走的優勝球隊勝出，季後賽制度的爭議將可暫時平歇。

另外就是歷史性的意義。今年的日本一大賽將上演暌違59年的「關西內戰」，可說是話題十足！

歐力士猛牛隊在21日以3：2擊敗千葉羅德隊，在太平洋聯盟CS季後賽最終輪第5戰勝出，連續3年取得日本總冠軍賽門票，加上更早之前中央聯盟確定由阪神隊勝出，因此這一次日本一決戰將是繼1964年南海鷹（軟銀鷹前身）與阪神隊戰之後，第二次出現「關西冠軍系列賽」，歐力士與阪神隊的對戰則是第一次。

對戰的兩隊監督岡田彰布（65歲）、中嶋聰（54歲），分別是內野手、捕手出身，帶兵手腕都獲得高度肯定，也是兩隊最後能夠奪冠的關鍵，不過他們監督生涯的際遇卻呈現不小的落差。

阪神隊監督岡田彰布生涯只在兩支球隊擔任過監督，就是這一次對戰的阪神、歐力士兩隊。他在帶兵的第二年2005年球季獲得中央聯盟優勝，也是阪神上一次奪冠的監督。原本岡田彰布被視為有望在阪神締造長期政權，但沒想到2008年重重跌了一大跤，因為領先13.5場被巨人隊演出大逆轉而丟掉烏紗帽。隨後他因為選手生涯末期曾在歐力士效力過，加上在關西地區的人氣而被歐力士延攬，但是在歐力士的發展也不順遂。2010-2012年這3年期間他不僅沒有達成優勝目標，A級球隊連一次都沒有撈到，2012年戰績墊底而遭受到被迫季中休養的屈辱。自此之後岡田彰布再也沒有回到一線指揮官的位置，主要擔任球評工作，老東家阪神虎隊也是經歷了金本知憲、矢野燿大等中生代路線仍未能奪冠之後，才再度在今年找上曾有奪冠經驗的他，得以在64歲這一年再度嚐到冠軍滋味。

反觀歐力士的中嶋聰監督，則是平順許多。中嶋聰在長達29年的選手生涯歷經了阪急（歐力士）、西武、橫濱、日本火腿等隊。2020年他原本擔任歐力士二軍監督，因為一軍監督西村德文季中退任而升任一軍代理監督，年底正式扶正之後，2021年球季開始大展身手。第一年他就大膽重用杉本裕太郎、宗佑磨等他在二軍帶隊時期的子弟兵獲得成效，在不被看好的情況下奪下太平洋聯盟優勝。加上今年球季，中嶋聰等於從正式帶兵開始創造了歐力士三連霸王朝，是自從1986-1988年的西武名將森祇晶之後，再度有新人監督從第一年帶隊開始就完成V3。同時歐力士猛牛是洋聯自從1990年到1994年的西武之後，再度達成三連霸的隊伍，並且他們是打敗重金補強的軟銀，更顯難能可貴。另外就是歐力士這幾年的優勝愈來愈明顯，勝率也從0.560（2021年）、0.539（2022年）到今年的0.619（2023年）明顯提高，與第二名的千葉羅德之間有高達15.5場的勝差，難怪有人會形容，短期間之內很難撼動歐力士的霸業。

中嶋聰(圖左)從正式帶兵開始創造了歐力士三連霸王朝，今年將挑戰日本一的二連霸。 擷圖自歐力士猛牛官方推特
中嶋聰(圖左)從正式帶兵開始創造了歐力士三連霸王朝，今年將挑戰日本一的二連霸。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

中嶋聰監督締造聯盟三連霸之外，今年將挑戰日本一的二連霸，去年他們以4勝2敗1和打敗養樂多隊，原本許多專家預料今年將是這兩隊繼續爭霸，但沒想到阪神虎隊殺出重圍，使得關西內戰相隔59年之後成真。不過總冠軍賽對阪神虎隊岡田監督而言就沒有這麼好的回憶，2005年他領軍對上巴倫汀（Bobby Valentine）率領的千葉羅德隊，不僅以4連敗遭到橫掃，而且系列賽總得分「4比33」的淒慘數字至今常被球迷拿出來揶揄。

連續3年打日本一決賽的中嶋聰對上相隔18年再度現身日本一的岡田彰布，兩大名將的對決，暌違59年的「關西內戰」，轟動程度絕對是近年數一數二！

棒球專欄 日本職棒 阪神虎 歐力士猛牛

相關新聞

中職／味全龍強勢竄起 鋼龍和布里悍是關鍵因子

味全龍在2019年重新組軍，2020年先打二軍賽奪冠，2021年正式打一軍賽，去年就一舉晉級季後賽，今年更直接拿到下半季冠軍和總冠軍賽門票，打一軍賽短短3年就有此成就，真的不簡單。 味全龍竄起因

守護太空人季後賽從未失手 普雷斯利比美李維拉

「李維拉（Mariano Rivera）是史上最偉大終結者」應該是棒球圈少數沒有爭議的共識，從他是八十多年來唯一一位全票入選名人堂的球員也可以看出這一點。這不僅是因為李維拉的652次生涯救援成功高居榜

日職／關西內戰勢必轟動 兩大名將監督際遇大不同

2023年的日本職棒總冠軍賽將會非常有趣！ 首先，中央聯盟、太平洋聯盟優勝球隊阪神虎、歐力士猛牛這兩支關西球隊，分別以11.5以及15.5場勝差的大幅度領先第二名球隊，勝差超過10場，一度引起「

與76人死結難解 哈登雖翻臉卻分不了手

10月18日費城76人舉辦公開訓練向媒體展示，但已經跟管理階層決裂先發控球後衛哈登依舊沒有出現。正確一點說法，哈登是跟76人總管莫雷水火不容，哈登多次公開表達「只要莫雷還是總管，我就不想為76人打球」

榨乾里拉德的剩餘價值 拓荒者現要解決艾頓的疲軟

正式進入後里拉德時代的拓荒者，截至目前在季前熱身賽繳出一勝三敗成績，唯一的一勝還是來自於紐西蘭破壞者隊。拓荒者對上鳳凰城太陽的二連敗，除了球賽本身之外，新同學艾頓(Deandre Ayton)與太陽的

大聯盟女力崛起 可望誕生第一位女性總教練

回到2020年，大聯盟首次誕生第一位女性教練，納肯（Alyssa Nakken）獲舊金山巨人隊聘書成為首位教練團的女性，寫下了歷史。現在，她正與高層洽談準備接掌總教練一職。消息來源是運動權威媒體《Th

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。