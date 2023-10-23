日職／關西內戰勢必轟動 兩大名將監督際遇大不同

2023年的日本職棒總冠軍賽將會非常有趣！

首先，中央聯盟、太平洋聯盟優勝球隊阪神虎、歐力士猛牛這兩支關西球隊，分別以11.5以及15.5場勝差的大幅度領先第二名球隊，勝差超過10場，一度引起「是否還有打季後賽？」的討論。如今隨著兩支獨走的優勝球隊勝出，季後賽制度的爭議將可暫時平歇。

另外就是歷史性的意義。今年的日本一大賽將上演暌違59年的「關西內戰」，可說是話題十足！

歐力士猛牛隊在21日以3：2擊敗千葉羅德隊，在太平洋聯盟CS季後賽最終輪第5戰勝出，連續3年取得日本總冠軍賽門票，加上更早之前中央聯盟確定由阪神隊勝出，因此這一次日本一決戰將是繼1964年南海鷹（軟銀鷹前身）與阪神隊戰之後，第二次出現「關西冠軍系列賽」，歐力士與阪神隊的對戰則是第一次。

對戰的兩隊監督岡田彰布（65歲）、中嶋聰（54歲），分別是內野手、捕手出身，帶兵手腕都獲得高度肯定，也是兩隊最後能夠奪冠的關鍵，不過他們監督生涯的際遇卻呈現不小的落差。

阪神隊監督岡田彰布生涯只在兩支球隊擔任過監督，就是這一次對戰的阪神、歐力士兩隊。他在帶兵的第二年2005年球季獲得中央聯盟優勝，也是阪神上一次奪冠的監督。原本岡田彰布被視為有望在阪神締造長期政權，但沒想到2008年重重跌了一大跤，因為領先13.5場被巨人隊演出大逆轉而丟掉烏紗帽。隨後他因為選手生涯末期曾在歐力士效力過，加上在關西地區的人氣而被歐力士延攬，但是在歐力士的發展也不順遂。2010-2012年這3年期間他不僅沒有達成優勝目標，A級球隊連一次都沒有撈到，2012年戰績墊底而遭受到被迫季中休養的屈辱。自此之後岡田彰布再也沒有回到一線指揮官的位置，主要擔任球評工作，老東家阪神虎隊也是經歷了金本知憲、矢野燿大等中生代路線仍未能奪冠之後，才再度在今年找上曾有奪冠經驗的他，得以在64歲這一年再度嚐到冠軍滋味。

反觀歐力士的中嶋聰監督，則是平順許多。中嶋聰在長達29年的選手生涯歷經了阪急（歐力士）、西武、橫濱、日本火腿等隊。2020年他原本擔任歐力士二軍監督，因為一軍監督西村德文季中退任而升任一軍代理監督，年底正式扶正之後，2021年球季開始大展身手。第一年他就大膽重用杉本裕太郎、宗佑磨等他在二軍帶隊時期的子弟兵獲得成效，在不被看好的情況下奪下太平洋聯盟優勝。加上今年球季，中嶋聰等於從正式帶兵開始創造了歐力士三連霸王朝，是自從1986-1988年的西武名將森祇晶之後，再度有新人監督從第一年帶隊開始就完成V3。同時歐力士猛牛是洋聯自從1990年到1994年的西武之後，再度達成三連霸的隊伍，並且他們是打敗重金補強的軟銀，更顯難能可貴。另外就是歐力士這幾年的優勝愈來愈明顯，勝率也從0.560（2021年）、0.539（2022年）到今年的0.619（2023年）明顯提高，與第二名的千葉羅德之間有高達15.5場的勝差，難怪有人會形容，短期間之內很難撼動歐力士的霸業。

中嶋聰(圖左)從正式帶兵開始創造了歐力士三連霸王朝，今年將挑戰日本一的二連霸。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

中嶋聰監督締造聯盟三連霸之外，今年將挑戰日本一的二連霸，去年他們以4勝2敗1和打敗養樂多隊，原本許多專家預料今年將是這兩隊繼續爭霸，但沒想到阪神虎隊殺出重圍，使得關西內戰相隔59年之後成真。不過總冠軍賽對阪神虎隊岡田監督而言就沒有這麼好的回憶，2005年他領軍對上巴倫汀（Bobby Valentine）率領的千葉羅德隊，不僅以4連敗遭到橫掃，而且系列賽總得分「4比33」的淒慘數字至今常被球迷拿出來揶揄。

連續3年打日本一決賽的中嶋聰對上相隔18年再度現身日本一的岡田彰布，兩大名將的對決，暌違59年的「關西內戰」，轟動程度絕對是近年數一數二！

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