與76人死結難解 哈登雖翻臉卻分不了手

10月18日費城76人舉辦公開訓練向媒體展示，但已經跟管理階層決裂先發控球後衛哈登依舊沒有出現。正確一點說法，哈登是跟76人總管莫雷水火不容，哈登多次公開表達「只要莫雷還是總管，我就不想為76人打球」。哈登強調：「莫雷就是個騙子。」

哈登除了拒絕參與球隊訓練，熱身賽三戰全部缺席。依哈登年薪3560萬美元，每缺席一場比賽大約要扣39萬美元薪水，每缺席一次訓練大約要扣2500美元。

哈登2022年7月決定放棄最後一年4740萬美元合約，降薪留隊，並跟76人簽下兩年6860萬美元合約，第一年3300萬美元，第二年3560萬美元(球員選項)，幫助76人保有薪資空間進行補強，在哈登續約前，76人成功簽下前鋒塔克、豪斯，補強鋒線側翼。

今年夏天哈登正在期待76人跟他提前續約，沒想到以莫雷為決策核心的76人團隊絲毫沒有續約哈登的意思，哈登沒有退路，被迫只好執行最後一年3560萬美元球員選項，並希望76人儘快交易他。

76人總管莫雷(左)遲遲不願意與哈登(右)續約，也沒能把他交易出去。哈登上季為球隊犧牲頗多，發現竟是真心換絕情，決定公開與球隊翻臉。 路透社資料照片

過去三個月，哈登想走，76人也想交易他，但相關報價76人莫雷都不滿意，哈登與76人「死結難解，分手太難」。哈登公開「嗆」莫雷，並指稱莫雷是個騙子，只要莫雷還是76人總管，他就不想為76人打球，顯然兩人之間原本建立的默契已經被打破。

這齣「騙子鬧劇」 莫雷、哈登、76人恐怕都是輸家

哈登市場賣相或許沒大家想像那麼好，但無論如何哈登的到期合約，3560萬美元合理身價，上季場均21分、10.7助攻、6.1籃板還是一線球星等級，絕對是交易市場最頂級「A貨」。但現在有意哈登的球隊都只想撿便宜，因為哈登就是76人燙手山芋，76人是被迫出手，沒有球隊願意出高價、承擔太多風險。

以熱火為例，如果只是哈登換熱火年輕射手希羅為交易主體，一切都很單純，但熱火勢必想多要個首輪籤，甚至搭上一個老將或到期合約，莫雷肯定不要，交易很難取得平衡。

哈登目前交易不出去的原因，主要是各隊都知道他與76人的矛盾，大家都想以拖待變，有可能趁機撿便宜，好好敲76人一頓。 美聯社資料照片

如果76人始終保持堅定立場，哈登迫於現實勢必得妥協歸隊。但哈登心不在費城，情不在76人，他也不會再為76人賣命打球，76人戰力、默契、球隊氛圍很難好。

對莫雷來說，哈登這記回馬槍拆穿他的虛偽。哈登去年夏天先跳出合約，不執行最後一年4740萬美元合約，讓76人有薪資空間和競爭力去簽人補強鋒線，最終哈登再降薪成全76人，只簽兩年合約，目的很清楚，雙方默契就是今年哈登提前續約。

但莫雷反悔，惹怒哈登，造成難以化解的恩怨。哈登去年夏天放棄4740萬美元，改簽第一年3300萬美元，第二年3560萬美元，第一年降薪逾1400萬美元，史上僅見。

對76人來說，哈登鬧脾氣拒絕報到，不加入練球、不打熱身賽、跟球隊形同陌路，賽季非常艱難。罰錢對雙方都是傷害，職業運動這種管理階層和球星之間衝突已經超越籃球、金錢、紀律和團隊，那絕不是罰錢了事或是禁賽可以圓滿解決的局。

對哈登而言，他註定是這場「鬧劇」最大輸家，去年降薪就為了成全球隊，今年卻被球隊擺一道，進退兩難還要被指責+罰款+承擔罪人，怎麼看都不值得。

費城76人擁有大好爭冠前景和天賦，中鋒安比德是上季年度MVP，攻防主宰力都是聯盟第一中鋒，前鋒哈里斯是爭冠球隊最理想第三號球星，23歲年輕後衛馬克西上季已經打出明星身手，場均20.3分、4成8投籃命中率和4成3三分命中率，後市看漲。

76人在安比德領軍之下，球隊表現蒸蒸日上，但開季前沒能處理好哈登問題，恐怕會對球隊造成不良影響。 美聯社

76人美好前景和未來，現在因為哈登拒絕報到、訓練、出賽，就算哈登跟隊友情感再好，默契再美，失去信任的現實和無解恩怨正在侵蝕76人。職業運動就是不斷做出取捨，能夠做出正確決定當然是最完美。

莫雷得學會的不是妥協，而且如何周全。哈登要學會的是務實，不是硬拗決裂。76人得記取教訓，一個稱職、識時務，能產生更大凝聚力決策者，才是更好領導人。

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