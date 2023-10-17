中職／「除了戰績、其他都頂」 悍將空轉7年的無奈反諷

儘管2023年球季已進入倒數9天的賽程，在最後階段卻仍上演著季冠軍及季後賽門票的激烈廝殺好戲，先來看下半球季冠軍，目前暫居首位的味全領先樂天及中信分別有2場及3場的勝差，要拿到季冠軍的機會非常大，但樂天及中信也尚未完全絕望；而在全年戰績這方面，味全已領先統一多達3場勝差，統一淘汰指數只剩下1，味全可說是穩拿全年第一，季後賽門票已先行入手，加上拿到上半季冠軍的統一，因此剩下的季後賽門票僅剩1張，將由樂天、中信兩隊爭奪，看到這裡，會不會覺得少一隊？

上半球季以21勝35敗4和、3成75勝率墊底的富邦；下半季至今也只有24勝29敗1和、4成53的勝率，目前暫居倒數第二，距離首位6場勝差，早早就無望季冠軍；全年度勝率4成13，更是落後第4名中信多達10場勝差，14日贏球後確定今年再度沒有季後賽可打，自從富邦接手以來，連續7年(14個半季)未曾拿到季冠軍，當然也都沒有打進過總冠軍，只要再2年就能追平中職紀錄，而這7年來有超過一半的4年全年戰績墊底，堪稱是近期中職最弱的球隊。

富邦去年由林華韋及丘昌榮接任領隊及總教練，原本以為有豐富經驗的兩人能為富邦帶來一番不同的氣象，但卻完全不是這麼一回事，兩年下來問題完全沒有改善，尤其是貧弱的打擊得分能力，22年球季富邦120場的團隊打擊率為2成49，與總得分390分、1011支安打都是全聯盟最差，沒想到這麼難看的打擊內容，今年竟然還能夠再退步，富邦本季至今進行114場比賽，團隊打擊率是更低的2成46，安打只有938支，就算接下來的6場比賽每場都打出10支安打，團隊總安打數也不到1000支，是7年來首見，得分雖比去年多，仍是聯盟最低，只在速度上有所進步，111次盜壘是聯盟最多，且應是今年唯一破百的球隊。

在攻擊能力積弱的富邦，李宗賢是固定先發打線中唯一打擊率超過3成的球員。 聯合報系資料照片

相對於打擊，富邦在投手方面的表現與其他4隊並沒有相差多少，近期先發除了郭俊麟之外，其餘的洋投肯特、恩力、瑞恩及本土的陳仕朋、江國豪在今年的表現尚可，牛棚就不若去年那麼堅強，入圍最佳進步獎的賴智垣或許因為去年出賽頻繁，今年季初就因表現不穩下二軍，勝利方程式就此瓦解，另外上半季墊底卻不趁機調整牛棚投手出賽頻率，導致在下半季仍有競爭季冠軍機會時，牛棚常常無法守成而多輸了好幾場球，將球隊擁有的優勢消耗殆盡，牛棚中最穩定的富蘭戈及曾峻岳常需要跨局且投超過1局，在明年兩人都有可能離隊的狀況下，實在無法想像富邦牛棚會變得多殘破。

在上下半季後半段時都遭遇大型連不勝，更是富邦今年戰績不佳的原因之一，從6月8日輸給統一開始，遭遇一波9連不勝，22日對中信取勝後，又再一波6連敗，這兩波直接把富邦送進大幅落後給其他4隊，無法翻身的墊底地獄；同樣的慘劇下半季竟又重演，9月10日敗給樂天後，直到24日才又獲勝，期間再度一波9連不勝，這次也是自由落體到墊底位置，在4隊互咬的狀況下，率先退出競爭下半季冠軍的行列，在這幾波球隊得分能力大幅低落的低潮期，先發打線陣容卻幾乎複製貼上，顯現教練團在調度上的不知變通或是無能為力。

至於過去幾年就開始提到的年輕人接班，仍舊成效不佳，幾名應該重點培養的新秀，如王苡丞、孔念恩、董子恩、陳真等，本季在一軍的打席並不多，球季後半段寧願讓于森旭、蔣智賢等已無一軍實力的資深球員上來，也不給年輕人機會，今年又是戰績、養成兩頭空的一年。

王苡丞應是富邦重點培養的年輕球員，但今年在一軍卻不到100個打席。 聯合報系資料照片

富邦的戰績一直以來都是網路鄉民最喜歡討論的話題，「除了戰績，其他都頂」也是由此衍生出來的流行語，富邦在接手新莊棒球場後，更新座椅、廁所及應援舞台等硬體設備，其他如行銷活動、商品設計、集點APP，甚至於應援團、啦啦隊、悍將機器人等都廣受好評，真的是除了戰績之外，其他球隊相關事務都表現得很優異，這當然是一種肯定，只不過職棒終究是競技比賽，最重要的還是戰績，只有戰績不行，其他都好，成了球迷對富邦這7年來最無奈的反諷。

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